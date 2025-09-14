ETV Bharat / state

'ऑपरेशन डीप मॅनिफेस्ट' अंतर्गत मुंबईतील न्हावा शेवा बंदरात 12 कोटींचा माल जप्त, डीआरआयची मोठी कारवाई

कंटेनर पाकिस्तानी सौंदर्यप्रसाधने आणि ड्राय डेट्सने भरलेले होते, ज्यांचे एकूण वजन सुमारे 800 मेट्रिक टन आहे आणि त्याची अंदाजे किंमत 12 कोटी रुपये आहे.

September 14, 2025

मुंबई- मुंबईतील बंदरात पाकिस्तानातून येणाऱ्या मालाचा बेकायदेशीर प्रवेश रोखण्यासाठी महसूल गुप्तचर संचालनालयाने (DRI) एक मोठी कारवाई केलीय. 'ऑपरेशन डीप मॅनिफेस्ट' अंतर्गत डीआरआय मुंबईने न्हावा शेवा बंदरात 28 कंटेनर जप्त केलेत. हे कंटेनर पाकिस्तानी सौंदर्यप्रसाधने आणि ड्राय डेट्सने भरलेले होते, ज्यांचे एकूण वजन सुमारे 800 मेट्रिक टन आहे आणि त्याची अंदाजे किंमत 12 कोटी रुपये आहे. 2 मे 2025 रोजी पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यानंतर सरकारने पाकिस्तानातून थेट किंवा अप्रत्यक्षपणे येणाऱ्या सर्व वस्तूंच्या आयातीवर पूर्ण बंदी घातली होती. तेव्हापासून ही बंदी लागू करण्यासाठी आणि बेकायदेशीरपणे येणाऱ्या वस्तूंना पकडण्यासाठी डीआरआयने 'ऑपरेशन डीप मॅनिफेस्ट' सुरू केले होते.

बनावट कागदपत्रांद्वारे मालाची हाताळणी : तपासात असे आढळून आले की, पाकिस्तानातून येणारा माल दुबईच्या जेबेल अली बंदरातून भारतात पाठवला जात होता. कागदपत्रांमध्ये या वस्तू संयुक्त अरब अमिराती (यूएई)च्या असल्याचे दाखवण्यात आले होते, तर प्रत्यक्षात त्या पाकिस्तानातून आल्या होत्या. हा संपूर्ण प्रकार भारत, पाकिस्तान आणि यूएईच्या नागरिकांमध्ये तयार झालेल्या एका जटिल नेटवर्कद्वारे चालवला जात होता. सुख्या खजुरांच्या बाबतीत दुबईतील एका भारतीय पुरवठादाराने पाकिस्तानमधून येणाऱ्या वस्तूंचे ट्रान्झिट करून बनावट पावत्या जारी केल्या. तपास यंत्रणेने या पुरवठादाराला अटक केलीय. तो कमिशनवर काम करायचा आणि आर्थिक व्यवहार आणि पुरवठा साखळीचा खरा दुवा लपवण्यासाठी त्याच्या कंपन्यांचा वापर करायचा. सौंदर्यप्रसाधनांबाबत बोलायचे झाल्यास डीआरआयने एका कस्टम ब्रोकरला अटक केली आहे, ज्याने पाकिस्तानमधून येणाऱ्या वस्तू मूळच्या यूएईच्या असल्याचं खोटे सांगून भारतात प्रवेश करण्याचा प्रयत्न मिळवून दिलाय.

यापूर्वीही मोठी कारवाई करण्यात आली होती : जुलै 2025 मध्ये डीआरआयने याच कारवाईअंतर्गत 39 कंटेनर जप्त केले होते, ज्यामध्ये सुमारे 9 कोटी रुपये किमतीचा 1 हजार 115 मेट्रिक टन माल होता. त्या प्रकरणात एका मोठ्या आयातदाराला अटक करण्यात आली होती. असे असूनही काही व्यापारी सरकारी बंदी टाळून मूळ देशाबद्दल कागदपत्रे आणि माहितीमध्ये फेरफार करून पाकिस्तानमधून वस्तू मिळविण्याचा प्रयत्न करीत आहेत.

राष्ट्रीय सुरक्षेला धोका : तपास यंत्रणेचे म्हणणे आहे की, अशा आयातीमुळे केवळ आर्थिक नुकसान होत नाही तर त्यांचा संबंध पाकिस्तानच्या दुबईस्थित नेटवर्क आणि त्यांच्याशी जोडलेल्या दहशतवादाला पाठिंबा देणाऱ्या संघटनांशी देखील असू शकतो. म्हणूनच ते राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी गंभीर धोका मानले जात आहे.

डीआरआयची कडक भूमिका : डीआरआयने म्हटले आहे की, 'ऑपरेशन डीप मॅनिफेस्ट' पूर्णपणे धोरणात्मक गुप्तचर, लक्ष्यित छापे आणि विविध एजन्सींमधील समन्वयावर आधारित आहे. एजन्सीचे उद्दिष्ट असे आहे की, पाकिस्तानी मूळचा कोणताही माल भारतात येऊ नये. हे केवळ भारताच्या आर्थिक सुरक्षेचेच नव्हे तर राष्ट्रीय सुरक्षेचेही रक्षण करण्याच्या दिशेने एक मोठे पाऊल आहे.

