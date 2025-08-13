ETV Bharat / state

गणेशभक्तांसाठी आनंदवार्ता; मुंबईतून कोकणात धावणार मोफत ट्रेन - GANESHOTSAV 2025

23 आणि 24 ऑगस्ट रोजी मुंबईतून कोकणात विशेष रेल्वे धावणार असून, हा प्रवास पूर्णतः मोफत असणार आहे.

Good news for Ganesh devotees; Free train will run from Mumbai to Konkan
गणेशभक्तांसाठी आनंदवार्ता; मुंबईतून कोकणात धावणार मोफत ट्रेन (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 13, 2025 at 6:50 PM IST

Updated : August 13, 2025 at 8:31 PM IST

मुंबई : गणेशोत्सव काळात कोकणात जाण्यासाठी रेल्वेचं तिकिट न मिळालेल्या गणेशभक्तांसाठी आनंदवार्ता आहे. 23 आणि 24 ऑगस्ट रोजी मुंबईतून कोकणात विशेष रेल्वे धावणार असून, हा प्रवास पूर्णतः मोफत असणार आहे. मत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे यांच्या माध्यमातून ही ट्रेन सोडली जाणार आहे.

कोकणवासीयांच्या सेवेसाठी 2 विशेष ट्रेन सोडणार : याविषयी माहिती देताना मंत्री नितेश राणे म्हणाले की, "कोकणवासीयांच्या सोयीसाठी गणपती स्पेशल मोदी एक्स्प्रेस ही विशेष रेल्वे सेवा गेली 12 वर्षे अविरतपणे सुरू आहे. यंदा दोन ट्रेन नागरिकांच्या सेवेत सज्ज होणार आहेत. लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीत कोकणातील जनतेनं भाजपा आणि राणे कुटुंबीयांना भरभरून प्रेम दिलं. तसंच कणकवली, देवगड आणि वैभववाडीच्या जनतेनं तिसऱ्यांदा लोकप्रतिनिधी म्हणून मला निवडून दिलं. त्यामुळं यावर्षी कोकणवासीयांच्या सेवेसाठी 2 विशेष ट्रेन सोडणार असून सर्व प्रवासी भक्तांसाठी मोफत जेवण व पाण्याची व्यवस्था असणार आहे," अशी माहिती नितेश राणे यांनी दिली.

असं असेल वेळापत्रक :

  • 23 आणि 24 ऑगस्ट 2025 अशा दोन दिवशी सकाळी 11 वाजता दादर रेल्वे स्थानकावरून या रेल्वे सुटणार आहेत. याचं तिकीट वाटप सोमवारी, 18 ऑगस्टपासून सुरु होणार आहे. तिकिटासाठी नागरिकांनी आपापल्या मंडळ अध्यक्षांकडे नाव नोंदणी करायची आहे.
  • शनिवारी 23 ऑगस्ट रोजी दादर रेल्वे स्टेशन प्लॅटफॉर्म क्रमांक 14 वरून सकाळी 11 वाजता सुटणारी ट्रेन रत्नागिरी आणि कुडाळला थांबेल. या गाडीचा अंतिम थांबा सावंतवाडी असेल.
  • तसंच रविवार 24 ऑगस्ट रोजी दादर रेल्वे स्टेशन प्लॅटफॉर्म क्रमांक 14 वरून सकाळी 11 वाजता सुटणारी ट्रेन वैभववाडी आणि कणकवलीत थांबेल. या डबल धमाका स्पेशल मोदी एक्स्प्रेसचा लाभ सर्व कोकणवासीयांना घ्यावा, असं आवाहन मंत्री नितेश राणे यांनी केलं आहे.
नितेश राणे यांची प्रतिक्रिया (ETV Bharat Reporter)

दिघी आणि काशीद रो रो सेवा मार्चपर्यंत सुरू होणार :

  • मुंबईकरांचा कोकणात जाण्याचा प्रवास सुखकर करणारी मुंबई दिघी आणि मुंबई काशीद ही रो रो सेवा मार्च अखेरपर्यंत कार्यान्वित करावी, अशा सूचना मंत्री नितेश राणे यांनी दिल्या आहेत. मंत्रालयात आयोजित बैठकीत दिघी आणि काशीद जेटीच्या कामांना गती देण्याच्या सूचना देऊन मंत्री नितेश राणे म्हणाले की, "मुंबईतून कोकणात जाण्यासाठी रो रो सेवा हा एक उत्तम पर्याय असणार आहे. या सेवेमुळे वेळेची ही बचत होणार आहे. त्यामुळं या योजनेच्या कामांना गती द्यावी. जेटीचं काम सुरू असतानाच इतर परवानग्यांचे प्रस्ताव पाठवून मंजूरी घ्यावी. मार्च अखेर पर्यंत ही सर्व कामे पूर्ण करावीत."
  • दरम्यान यावेळी आमदार महेश बालदी यांच्या उपस्थिती मच्छीमार नौकाना द्यावयाच्या डिझेल परतावा या विषयी बैठक झाली. यावेळी एकही पात्र मच्छीमार नौका डिझेल परतावा पासून वंचित राहणार नाही, असं मंत्री नितेश राणे यांनी सांगितलं. तसंच मच्छीमार संस्थानी त्यांच्या बोटी मत्स्य व्यवसाय विभागाच्या अधिकाऱ्यांना तपासणीसाठी उपलब्ध करून द्याव्यात. या विषयी मच्छीमारांना समाधानकारक निर्णय घ्यावा, अशा सूचनाही मंत्री राणे यांनी दिल्या. याशिवाय, अलिबाग येथील जातीचे काम दिवाळीपूर्वी पूर्ण करण्याच्या सूचनाही त्यांनी दिल्या.

