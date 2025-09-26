हिंदवी स्वराज्याचं वैभव रायगडावर निसर्गाचा रंगोत्सव; इतिहासाला गवसले निसर्गाचे रंग
पावसाळ्यानंतर रायगड किल्ल्यावर रंगीबेरंगी रानफुलांचा बहर फुलला असून इतिहास आणि निसर्गाचा अनोखा संगम पर्यटकांना भुरळ घालत आहे. हा अनुभव अनेक पर्यटकांसाठी अनोखा ठरत आहे.
Published : September 26, 2025 at 3:44 PM IST
रायगड : हिंदवी स्वराज्याची राजधानी असलेला रायगड सध्या निसर्गाच्या रंगीबेरंगी रानफुलांनी उजळून निघाला आहे. किल्ल्याच्या तटबंदीवर, डोंगरमाथ्यांवर आणि पठारांवर उमललेली फुलांची सोनेरी-रंगीबेरंगी शाल पर्यटकांना एक वेगळ्याच मोहक दुनियेत घेऊन जाते. पावसाळ्यानंतर काही आठवड्यांसाठी नैसर्गिक सौंदर्यानं बहरणारा रायगड पर्यटकांसाठी अनोखा अनुभव देत आहे. पर्यटकांना इतिहास आणि निसर्ग यांचा संगम घडवणारा हा देखावा रायगडाला अधिक आकर्षक बनवत आहे.
रायगडावर निसर्गाची मुक्तहस्ताने उधळण : हिंदवी स्वराज्याची राजधानी असलेल्या रायगड किल्ल्याचं नाव घेताच डोळ्यांसमोर उभा राहतो तो हिंदवी स्वराज्याचा इतिहास आणि भव्य वारसा. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या राज्याभिषेकाचा साक्षीदार असलेल्या रायगडावर दरवर्षी स्वराज्याचा इतिहास आणि किल्ल्याची माहिती घेण्यासाठी राज्यासह देशातून लाखो शिवभक्त येत असतात. उन्हाळ्यात वेगळा दिसणाऱ्या गडावर निसर्ग पावसाळ्यानंतर मुक्तहस्तानं उधळण करतो. सध्या गडाचं स्वरूप इतिहासापुरतं मर्यादित न राहता निसर्गाच्या रंगीबेरंगी झाडा-फुलांनी खुललं आहे. गडावर विविध प्रकारची, विविध आकाराची फुलं पाहता येतात. पावसाळ्याची सर संपल्यावर रायगडाचे निसर्गानं तासलेले कडे, किल्ल्याची भक्कम तटबंदी, वाड्यांचे दगडी अवशेष यासह मोकळ पठार सह्याद्रीमध्ये आढळणाऱ्या सोनकीच्या पिवळ्या झळाळीनं उजळलं आहे.
निसर्गानं रायगडावर साकारला कॅनव्हास : सोनकीच्या पिवळ्या गालिच्यावर लालसर-जांभळ्या रंगाचा तेरडा आणि पांढऱ्या-निळ्या रंगाची रानफुलं उठावदार दिसत आहेत. हिरव्यागार गवतामध्ये डोकावणारी ही रंगांची उधळण पाहताना निसर्गाचा कॅनव्हास साकार झाल्याचा भास होतो. रायगडाच्या तटबंदीभोवती, डोंगराच्या उतारावर, पायवाटांलगत उमललेली ही फुलं गडाला वेगळंच सौंदर्य देत आहेत.
निसर्गाचा देखावा पाहण्यासाठी पर्यटकांची गर्दी : पावसाळ्यानंतर येणाऱ्या फुलांच्या बहराचा कालावधी मोठा नसतो. साधारण दोन ते चार आठवड्यांतच हा रंगोत्सव विरतो. त्यामुळं हा देखावा पाहण्यासाठी पर्यटकांची गर्दी रायगडावर होत आहे. सकाळच्या स्वच्छ हवेत किंवा सायंकाळच्या मावळत्या किरणांमध्ये सोनेरी फुलांचा गालिचा डोळ्यांना सुखावून जातो. काही पर्यटक मोबाईल आणि कॅमेऱ्यातून हा क्षण टिपून ठेवतात, तर काहीजण या देखाव्यात हरवून जातात.
रायगडावर इतिहास आणि निसर्गाचा अनोखा संगम : इतिहासाची शान असलेला रायगड आणि निसर्गाचा रंगोत्सव यांचा असा अनोखा संगम पर्यटकांना वेगळाच अनुभव देतो. गडाच्या ऐतिहासिक वैभवाबरोबरच निसर्गाचा हा रंगीबेरंगी गालिचा पर्यटकांना आकर्षित करतोय. रायगडावर पावसाळ्यानंतर उमलणारी ही फुलांची सोनेरी शाल पाहण्यासाठी तुम्हालाही रायगड गाठण्याचा मोह नक्कीच होईल.
हेही वाचा :