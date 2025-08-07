नाशिक : रक्षाबंधन हा भाऊ-बहिणीच्या अतूट नात्यातील सण. नाशिकमध्ये रक्षाबंधनसाठी बाजारपेठा सज्ज झाल्या आहेत. रक्षाबंधनानिमित्त पारंपारिक चिन्हांसह इन्फिनिटी आणि इव्हिल आय या डिझाईनच्या सोन्या-चांदीच्या राख्या बाजारात दाखल झाल्या आहेत. सोन्याच्या राख्या 5 हजारांपासून तर चांदीच्या राख्या पाचशे रुपयांपासून पुढं आहेत. सोन्या-चांदीचे भाव वाढले असले तरी आपल्या लाडक्या भावासाठी आकर्षक राख्या खरेदी करण्यासाठी सराफ व्यावसायिकांकडे महिलांची गर्दी होताना दिसून येत आहे.
सोन्या-चांदीच्या राख्यांचे आकर्षण : गेल्या काही दिवसांत सोन्या-चांदीच्या किंमतीत वाढ झाली आहे. असं असलं तरी सोन्या-चांदीच्या राख्यांचे आकर्षण खरेदीदारांमध्ये आजही दिसून येत आहे. सोन्याची राखी पाच हजारांपासून ते एक लाखांपर्यंत मिळत आहे. या राख्यांची सर्वात विशेष बाब म्हणजे तुम्हाला हव्या त्या डिझाईन बनवून घेऊ शकता. तसंच चांदीच्या राख्यांमध्ये इन्फिनिटी आणि इव्हिल आय या डिझाईनचा ट्रेंड यंदा बाजारात महिलांचे लक्ष वेधून घेत आहे. या राख्यांच्या किंमती 500 रुपयांपासून पुढे आहेत.
चांदीच्या राख्यांमध्ये व्हरायटी : चांदीच्या राख्यांमध्ये लहान मुलांसाठी कार्टूनच्या राख्या, इन्फिनिटी, इव्हिल आय, वेगवेगळ्या देव-देवतांचे चक्र, शंख, गदा, त्रिशूल, सरस्वती अशा प्रतीकांची चिन्हे आणि देवांची नावं असलेल्या वेगवेगळ्या वजनातील राख्या बाजारात उपलब्ध आहेत. तसंच सोन्याच्या राख्यांमध्ये स्वस्तिक, ओम, श्री नावाच्या राख्या उपलब्ध आहेत.
मनाला भावेल, अशीच राखी खरेदी : "माझ्या भावाला मी दरवर्षी राखी बांधते. राखी खरेदीसाठी दरवर्षी मी अर्धा दिवस देते. माझ्या मनाला भावेल, अशीच राखी मी खरेदी करते. यंदा मी चांदीच्या राख्यांमध्ये अनेक प्रकार बघितले. त्यातील श्री कृष्णाचं नाव व मोरपीस असलेली राखी मी खरेदी केली," असं सुजाता भोज या ग्राहक महिलेनं सागितलं.
अनेक नवीन प्रकार उपलब्ध : "दरवर्षीप्रमाणे यंदाही सोन्या-चांदीच्या राख्यांना मागणी आहे. सोन्याच्या राख्या पाच हजारांपासून पुढे तर चांदीच्या राख्या पाचशे रुपयांपासून पुढे आहेत. यंदा सोन्याच्या राख्यांमध्ये टेम्पल, टर्की आणि कास्टिंगच्या राख्या आल्या आहेत. तर चांदीच्या राख्यांमध्ये देखील अनेक नवीन प्रकार उपलब्ध आहेत," असं सराफ व्यावसायिक मयूर शहाणे यांनी सांगितलं.
