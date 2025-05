ETV Bharat / state

चहा पिणं होणार महाग; खिशाला लागणार कात्री - GOKUL MILK PRICE INCREASES

चहा ( File Photo )

By ETV Bharat Marathi Team Published : May 4, 2025 at 12:42 PM IST | Updated : May 4, 2025 at 12:56 PM IST 1 Min Read

कोल्हापूर : वाढत्या महागाईने सर्वसामान्य नागरिक बेहाल झाला असून दर महिन्याचं बजेट कोलमडत आहे. अशातच सर्वसामान्यांचा चहा देखील आता महाग झाला असून नामवंत दूध उत्पादकांनी महागाईची फोडणी देत दूध विक्री दरात वाढ केलीय. कोल्हापूर जिल्हा सहकारी दूध संघाने म्हणजेच गोकुळने म्हैस आणि गायच्या दूध विक्री दरात प्रतिलिटर दोन रुपयांची वाढ करण्याचा निर्णय घेतलाय. सोमवारपासून त्याची अंमलबजावणी होणार आहे. यामुळं मुंबई आणि पुण्यात प्रतिलिटर ७४ रुपये तर कोल्हापूरसह इतर ठिकाणी प्रतीलिटर ६८ रुपये दूध खरेदीसाठी मोजावे लागणार आहेत. या निर्णयामुळं आता सर्वसामान्य नागरिकांच्या खिशाला कात्री लागणार आहे. दूध दरात २ रुपयाची वाढ : गोकुळ दुधाला राज्यात मोठी मागणी आहे. अमूलनंतर सर्वाधिक दूध विक्री करणार संघ म्हणून गोकुळ दुधाची ओळख आहे. गोकुळच्या म्हैस दुधाला मुंबई आणि पुणे बाजारपेठेत मोठी मागणी असून दररोज सरासरी आठ लाख लिटर दुधाची मुंबईत विक्री होते. जानेवारी महिन्यात गोकुळने गाय आणि म्हशीच्या दूध खरेदी दरात दोन रुपयाची वाढ करत दुध उत्पादकांना नफा वाढला होता. मात्र दूध विक्रीदरात कोणतीही वाढ न करत सर्वसामान्य नागरिकांना दिलासा दिला होता. मात्र 'अमूल' आणि 'मदर डेअरी'ने १ मे पासून दूध विक्रीदरात प्रतिलिटर दोन रुपयांची वाढ केली असून या पाठोपाठ आता गोकुळने ही आता विक्रीसाठी दरवाढीचा निर्णय घेतला आहे.

Last Updated : May 4, 2025 at 12:56 PM IST