गोकुळकडून दूध उत्पादकांना दिवाळी भेट; तब्बल 136 कोटींचा मिळणार बोनस

दरवर्षीप्रमाणं यंदाही गोकुळनं दूध उत्पादकांना आर्थिक बळकटी देण्यासाठी पूर्ण तयारी दाखविली आहे. त्यामुळं आनंदाचा आणि समृद्धीचा दिवाळी सण शेतकरी कुटुंबांसाठी अधिक गोड ठरणार आहे.

Gokul Chairman Navid Mushrif
गोकुळचे चेअरमन नविद मुश्रीफ (ETV Bharat Reporter)
कोल्हापूर : कोल्हापूर जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघाकडून (गोकुळ) यंदा दूध उत्पादकांना दिवाळीपूर्वी मोठी आर्थिक भेट देण्यात आली आहे. आर्थिक वर्ष 2024-25 मध्ये दुधाच्या अंतिम दर फरकाप्रमाणे तब्बल 136 कोटी 03 लाख रुपयांची रक्कम 1 ऑक्टोबर रोजी थेट प्राथमिक दूध संस्थांच्या बँक खात्यावर जमा होणार आहे. ही रक्कम मागील वर्षाच्या तुलनेत 22 कोटी 37 लाख रुपये जास्त असून, सुमारे 5 लाख शेतकरी दूध उत्पादकांना लाभ होणार असल्याचं गोकुळचे चेअरमन नविद मुश्रीफ यांनी पत्रकार परिषदेत स्पष्ट केलं.

डिव्हिडंड 8 कोटी 38 लाख इतका : गोकुळ संघानं म्हैस दुधासाठी सरासरी प्रति लिटर 2 रुपये 45 पैसे व गाईच्या दुधासाठी 1 रुपये 45 पैसे दर फरक घोषित केला असून या व्यतिरिक्त डिबेंचर, व्याज आणि शेअरवरील डिव्हिडंड यामुळं ही मोठी रक्कम तयार झाली आहे. यामध्ये म्हैस दूध उत्पादकांसाठी 66 कोटी 37 लाख तर गाय दूधासाठी 45 कोटी 14 लाख रुपये प्रमाणे फरकांशिवाय 6 टक्के व्याज 5 कोटी 52 लाख, डिबेंचर व्याज 7.80 टक्के प्रमाणे 10 कोटी 67 लाख तसंच शेअरवरील डिव्हिडंड 8 कोटी 38 लाख इतका समावेश आहे.

गोकुळचे चेअरमन नविद मुश्रीफ यांची प्रतिक्रिया (ETV Bharat Reporter)

सकारात्मक बदल घडविण्यासाठी गोकुळ कटिबद्ध : गोकुळकडून दूध उत्पादनात वाढ आणि दूध विक्रीमधील विक्रम मोडताना रोजच्या दूध संकलनाचा टप्पा 18 लाख 59 हजार लिटर झाला असून दिवाळी सणानिमित्त एका दिवशी 23 लाख 63 हजार लिटर दूध विक्री करण्यात आली आहे. हे आर्थिक लाभ म्हणजे शेतकऱ्यांच्या श्रम व विश्वासाची दखल असून दूध उत्पादकांच्या जीवनात सकारात्मक बदल घडविण्यासाठी गोकुळ कटिबद्ध असल्याचा विश्वास चेअरमन नविद मुश्रीफ यांनी व्यक्त केला.

आर्थिक व सामाजिक मदत : यावर्षी गोकुळनं 42 कोटी रुपये पशुवैद्यकीय उपचार, कृत्रिम रेतन, वैरण विकास, दूध संस्था इमारती बांधणी, किसान विमा, वैयक्तिक वैद्यकीय सेवा आणि शिक्षणसह विविध सामाजिक व उत्पादन संबंधित योजनांवर खर्च केला आहे. गोकुळच्या या धोरणामुळं जिल्ह्यातील 6 हजाराहून अधिक दूध संस्थांना तसंच दूध उत्पादकांना दीर्घकालीन आर्थिक व सामाजिक मदत मिळत आहे.

दिवाळी आधी जमा होणार रक्कम : चेअरमन नविद मुश्रीफ यांनी सर्व प्राथमिक दूध संस्थांना दिपावलीच्या आधी ही रक्कम खात्यांत जमा करून दूध उत्पादकांच्या आनंदात भर घालण्याचं आवाहन केलं आहे. याशिवाय म्हैस दूध उत्पादन वाढीसाठी जातिवंत म्हैशी खरेदी अनुदान योजनेत दूध उत्पादकांनी भाग घ्यावा, असंही नवीन मुश्रीफ यांनी म्हटलं आहे.

दिवसाला 20 लाख लिटर दूध संकलनाचा निर्धार : गोकुळ संघानं आपल्या वार्षिक उलाढालीत मोठी आर्थिक कामगिरी करत 3 हजार 966 कोटी रुपयांचा टप्पा पार केला आहे. जिल्हा विकास आणि ग्रामस्थांच्या हितासाठी आता पुढील टप्पा 20 लाख लिटर दिवसाला दूध संकलन करण्याचा आणखी एक मोठा प्रयत्न सुरू आहे. यासाठी शेतकरी, दूध संस्था आणि शासन यांच्यातचे सामंजस्य व सहकार्य आवश्यक असल्याचे नविद मुश्रीफ यांनी अधोरेखित केलं. दरम्यान, दरवर्षीप्रमाणं यंदाही गोकुळनं दूध उत्पादकांना आर्थिक बळकटी देण्यासाठी पूर्ण तयारी दाखविली आहे. त्यामुळं आनंदाचा आणि समृद्धीचा दिवाळी सण शेतकरी कुटुंबांसाठी अधिक गोड ठरणार आहे.

