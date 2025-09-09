गदारोळ आणि गोंधळात गोकुळची सभा, महाडिक आणि मुश्रीफ यांच्या समर्थकांत घोषणाबाजी
गोकुळ दूध संघाच्या सभेत संघर्ष पाचवीलाच पुजला आहे की काय असं वाटतय. महायुतीचा अध्यक्ष असूनही आजही या सभेत गदारोळ झालाय.
कोल्हापूर - जिल्ह्याचे आर्थिक सत्ता केंद्र असलेल्या कोल्हापूर जिल्हा दूध उत्पादक संघ अर्थात गोकुळची वार्षिक सर्वसाधारण सभा म्हणजे गोंधळ आणि गदारोळाचा आखाडा असंच समीकरण गेली अनेक वर्ष सुरू आहे. यातच यंदा पहिल्यांदाच महायुतीचा अध्यक्ष असल्यामुळे सभा शांततेत होईल असा अंदाज होता. मात्र जिल्हा दूध संघातील कारभार आणि संचालक वाढीच्या निर्णयाला संचालिका शौमिका महाडिक यांनी कडाडून विरोध केला. यावेळी महाडिक आणि मुश्रीफ समर्थकांमध्ये जोरदार घोषणाबाजी झाली. गोकुळने दिलेल्या जाहिरातींच्या बिलामध्ये तफावत आहे. हा कारभार सुधारला पाहिजे म्हणूनच मी सत्ताधारी संचालकांसोबत नसल्याची भूमिका महाडिक यांनी मांडली. तर गोकुळच्या इतिहासात पहिल्यांदाच सभासदांनी सर्व कारभाराचा लेखाजोखा ऐकून घेतला अशी प्रतिक्रिया अध्यक्ष नविद मुश्रीफ यांनी दिली.
शेवटची वार्षिक सभा - गोकुळ दूध संघाच्या 63 व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेचं आज कागल औद्योगिक वसाहतीतील दूध संघाच्या पशुखाद्य कारखाना कार्यस्थळावर आयोजन करण्यात आलं होतं. यंदाच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेला महायुतीचा अध्यक्ष आणि शेवटची वार्षिक सभा यामुळे वेगळं महत्त्व प्राप्त झालं होतं. चार वर्ष विरोधी बाकावर असलेल्या संचालिका शौमिका महाडिक यांनी सभेआधी आपली भूमिका जाहीर करत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या पुढाकाराने पहिल्यांदाच महायुतीचा अध्यक्ष असल्यामुळे सहकार्य राहील अशी भूमिका घेतली होती. मात्र त्यांनी लेखी प्रश्न प्रशासनाला पाठवले होते. वार्षिक सर्वसाधारण सभेत अध्यक्ष नविद मुश्रीफ यांच्याकडून प्रश्नांची उत्तर मिळतील अशी महाडिक यांना अपेक्षा होती. मात्र प्रास्ताविक भाषणात वार्षिक लेखाजोखा, संघाने दैनंदिन दूध संकलनात वीस लाखांचा पूर्ण केलेला टप्पा, म्हैस खरेदी अनुदानातून दूध उत्पादकांना दिलेला मदतीचा हात, तसंच 25 लाखांचा दूध संकलन टप्पा पूर्ण करणार असल्याची घोषणा अध्यक्ष नविद मुश्रीफ यांनी वार्षिक सर्वसाधारण सभेत केली. गोकुळ दूध संघाचे संचालक 21 वरून 25 करण्याच्या ठरावाला आणि गोकुळ प्रशासनाने दिलेल्या जाहिरातीच्या बिलांमधील तफावतीवर संचालिका शौमिका महाडिक यांनी आक्षेप घेत विरोध दर्शवण्याचा प्रयत्न केला. मात्र आम्ही त्यांना लेखी उत्तर देऊ अशी भूमिका अध्यक्ष मुश्रीफ यांनी घेतली. सुमारे दोन ते अडीच तास चाललेल्या या सभेत ठरावावरून महाडिक आणि मुश्रीफ यांच्या समर्थकांनी गदारोळ करत प्रचंड घोषणाबाजी केली. या घोषणाबाजीतच सभेची राष्ट्रगीताने सांगता झाली.
संचालिका शौमिका महाडिक यांनी व्यासपीठावर बसणं टाळलं - कोल्हापूर जिल्हा दूध उत्पादक संघ अर्थात गोकुळची वार्षिक सर्वसाधारण सभा आज होत आहे, या सभेला गेली चार वर्षे विरोधाची धार कायम ठेवलेल्या संचालिका शौमिका महाडिक यांना अध्यक्ष नविद मुश्रीफ यांनी यंदाच्या सभेला व्यासपीठावर बसण्याचं आवाहन केलं. होतं मात्र महाडिक यांनी सभासदांसोबत बसण्याला प्राधान्य दिलं. गोकुळ प्रशासनाला दिलेल्या लेखी प्रश्नांची उत्तरं मिळावी अशी अपेक्षा महाडिक यांनी व्यक्त केली होती. मात्र अध्यक्ष नविद मुश्रीफ यांच्या प्रास्ताविकात उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर न मिळाल्याने महाडिक यांनी व्यासपीठासमोर असलेल्या माइककडे घाव घेत प्रश्न विचारण्याचा प्रयत्न केला. मात्र याला कोणत्याही प्रकारची उत्तर मिळाली नाहीत. यावेळी महाडिक आणि मुश्रीफ समर्थकांत प्रचंड घोषणाबाजी झाली. अध्यक्ष मुश्रीफ यांनी कार्यकर्त्यांना आवरण्याचा प्रयत्न केला. पोलिसांनी हस्तक्षेप करत कार्यकर्त्यांना बाजूला केलं. यावेळी प्रचंड गदारोळ झाला. राज्याचे वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ आणि माजी गृहराज्यमंत्री आ. सतेज पाटील हेही या वार्षिक सर्वसाधारण सभेला उपस्थित होते.
सहकाराच्या राजकारणात मुश्रीफ-महाडिक नवा संघर्ष? - राज्यात महायुतीचे सरकार आल्यानंतर गोकुळमध्येसुद्धा याचे पडसाद पाहायला मिळाले. महायुतीचा अध्यक्ष करण्यासाठी दस्तूर खुद्द मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पुढाकाराने नविद मुश्रीफ यांच्या गळ्यात अध्यक्षपदाची माळ घातली. मात्र यंदाच्या वार्षिक अहवालात भाजपा खासदार धनंजय महाडिक यांचा फोटो छापण्यात आलेला नाही तर वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या प्रास्ताविकात जिल्ह्यातील महायुतीच्या सर्व नेत्यांची नावे अध्यक्ष मुश्रीफ यांनी घेतली. मात्र खासदार धनंजय महाडिक यांचा नामोल्लेख टाळण्यात आला. याबरोबरच व्यासपीठावर मांडण्यात आलेल्या ठरावाला शौमिका महाडिक यांनी विरोध केल्यानंतर मुश्रीफ समर्थकांनी प्रचंड घोषणाबाजी केली. यामुळे गोकुळच्या राजकारणावरून आता मुश्रीफ आणि महाडिक यांच्या गटात संघर्ष उफाळणार का? असा सवाल उपस्थित होत आहे.
मंत्रिमंडळाची बैठक सोडून मंत्री मुश्रीफ गोकुळच्या सभेला - राज्य मंत्रिमंडळाची आज मुंबईत बैठक होती. मात्र मुलगा चेअरमन असलेल्या गोकुळ दूध संघाच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेला हसन मुश्रीफ यांनी हजेरी लावली. नविद मुश्रीफ यांच्या अध्यक्षतेखाली ही पहिलीच सभा होत असल्यामुळे मंत्री मुश्रीफांचं सगळं लक्ष या सभेकडे लागलं होतं. यामुळे मंत्रिमंडळाच्या बैठकीला जाणंही मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी टाळलं. जिल्ह्याच्या आर्थिक नाड्या असलेल्या दोन्ही सहकारी संस्था मुश्रीफ यांच्या ताब्यात आहेत. मंत्री हसन मुश्रीफ जिल्हा बँकेचे चेअरमन तर जिल्हा दूध संघाची धुरा मुलगा नविद मुश्रीफ यांच्याकडे आहे. गोकुळच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेचा इतिहास पाहता पुढच्यावर्षी होणाऱ्या गोकुळच्या निवडणुकीमुळे या सभेला अधिक महत्त्व होतं. यामुळेच मंत्रिमंडळाच्या बैठकीला दांडी मारुन मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी गोकुळच्या सभेला उपस्थिती लावली.