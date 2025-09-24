बालमृत्यू रोखण्यासाठीच्या प्रयत्नांची जागतिक दखल; डॉ. अभय आणि राणी बंग यांना गेट्स फाऊंडेशनचा 'गोलकिपर्स चँपियन्स' सन्मान
डॉ अभय बंग आणि डॉ राणी बंग यांना बालमृत्यू रोखण्यासाठीच्या कार्यासाठी गेट्स फाऊंडेशनचा जागतिक 'गोलकिपर्स चँपियन्स' सन्मान मिळाला.
September 24, 2025
गडचिरोली : बिल गेट्स यांच्या नेतृत्वाखाली कार्यरत असणाऱ्या गेट्स फाऊंडेशनचा 'गोलकिपर्स चँपियन्स' हा जागतिक सन्मान ‘सर्च’ संस्थेचे संस्थापक डॉ. अभय बंग आणि डॉ. राणी बंग यांना मंगळवारी जाहीर झाला. न्यूयॉर्क इथं झालेल्या समारंभात 'सर्च'च्या वतीनं सहसंचालक डॉ. आनंद बंग सहभागी झाले. गेट्स फाऊंडेशनच्या समारंभात 'सर्च'सह जगभरातील दहा संस्थांना या पुरस्कारानं सन्मानित करण्यात आलं. तर स्पेनचे राष्ट्राध्यक्ष पेद्रो सांचेझ यांना 'ग्लोबल गोलकिपर' या पुरस्कारानं सन्मानित करण्यात आलं.
बालमृत्यू रोखण्यासाठी कल्पक उपाययोजनांची दखल : डॉ अभय बंग आणि डॉ राणी बंग यांनी सार्वजनिक आरोग्य आणि विशेष करून बालमृत्यू रोखण्यासाठी केलेल्या कल्पक उपाय योजनांची दखल घेत हा सन्मान जाहीर झाला. गेट्स फाऊंडेशन दरवर्षी गोलकिपर्स इव्हेंट हा कार्यक्रम आयोजित करते. 2045 पर्यंत जगभरातील लाखो बालकांचे जीव वाचवण्याचा संकल्प या गोलकिपर्स इव्हेंटमध्ये बिल गेट्स यांनी जाहीर केलाय.
जगभरातील लाखो बालमृत्यू रोखण्यासाठी प्रयत्न : "2045 पर्यंत जगभरातील लाखो बालमृत्यू रोखण्याची आणि त्यासाठी जबाबदार असणाऱ्या जीवघेण्या आजारांना नष्ट करण्याची मोठी जबाबदारी आहे. मानवता एका महत्त्वाच्या वळणावर आहे. आरोग्य सुविधांसाठीच्या निधीत कपात करणं स्वीकारायचं की मुलांना त्यांचा अधिकार असणारं चांगलं आयुष्य द्यायचं, यावर आपण पुढील पिढीसाठी काय भवितव्य योजतो ते ठरणार आहे. 2000 साली जगभरात 10 लाख बालमृत्यू होत झाले. आता हे प्रमाण 5 लाखांवर आलं आहे. याला फार मोठं यश मानलं जातं. पण आरोग्य सुविधांवरील निधीत कपात झाली तर प्रगतीचं हे चक्र उलट फिरू शकतं. लोकांच्या कल्पनेपेक्षा मुलांच्या आरोग्याची आताची स्थिती बिकट आहे. पण आपण विचार करतो, त्यापेक्षा भवितव्य चांगलं असणार आहे," असं बिल गेट्स गोलकिपर्स इव्हेंटमध्ये म्हणाले.
डॉ. अभय बंग यांच्या ७५व्या वाढदिवशी पुरस्कार : डॉ. अभय बंग यांचा अमृत महोत्सवी वाढदिवस 23 सप्टेंबरला साजरा झाला. योगायोगानं याच दिवशी डॉ. बंग यांना जागतिक सन्मान देण्यात आला आहे. ‘सर्च’संस्थेनं बालकांना न्यूमोनियासाठीचा उपचार आणि नवजात बालकांची काळजी घेण्यासाठी खेड्यातील स्त्रियांना प्रशिक्षत करण्याचा कार्यक्रम सुरू केला. यामुळं अर्भक मृत्यूदर 121 वरून 16 इतका खाली आणता आला. भारत सरकारनं हाच उपक्रम ‘आशा’च्या रुपानं 2005 ला सुरू केला. आता दरवर्षी देशभरातली 10 लाखांहून अधिक आशा सेविका दीड कोटी नवजात बालकांना आरोग्यसुविधा पुरवतात. डॉ. बंग यांची ही पद्धत जगभरातील 80 देशांत स्वीकारली आहे.
पुरस्कार प्राप्त इतर व्यक्ती :
- डेव्हिड बेकहॅम (इंग्लंड) : मुलांचं आरोग्य आणि शिक्षण
- क्रिस्टल म्वेसिगा बिरुंगी (युगांडा) : तरुणांचे आरोग्य धोरण
- टोनी गार्न (जर्मनी) : मुलींचं शिक्षण आणि आरोग्य
- जॉन ग्रीन (अमेरिका) : तरुणांतील टीबी आणि मानसिक आरोग्यावर संवाद
- ओसास इघोडारो (नायजेरिया) : मलेरियाविरोधात जनजागृती
- डॉ. डोनाल्ड कबेरुका (रवांडा) : जागतिक आरोग्य वित्त
- जेरोप लिमो (केनिया) : एचआयव्ही जनजागृती
- रीम अल हशिमी (यूएई) : आरोग्य आणि शिक्षण यातील गुंतवणूक
- डॉ. नवीन ठाकेर (भारत) : बालआरोग्यासाठी सामूदायिक प्रयत्न
