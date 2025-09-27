ETV Bharat / state

शेतकऱ्यांना प्रति हेक्टरी 50 हजारांची मदत द्या, PM केअर फंडाबाबत मी मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करायला तयार - उद्धव ठाकरे

पूरग्रस्तांना सरकारकडून ठोस मदत मिळत नाही, असं म्हणत शनिवारी शिवसेना (उबाठा) पक्षाचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी राज्य सरकार तसंच केंद्र सरकारवर निशाणा साधला.

शेतकऱ्यांना प्रति हेक्टरी 50 हजारांची मदत द्या - उद्धव ठाकरे (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 27, 2025 at 3:18 PM IST

मुंबई : मराठवाड्यात मोठ्या प्रमाणात अतिवृष्टी झाली आहे. शेतकऱ्यांच्या हातातोंडाशी आलेला घास पावसानं हिरावून घेतला आहे. पिकं आणि घरं उद्ध्वस्त झालेली आहेत. त्यामुळं मराठवाड्यातील लोकं बेघर झाली आहेत. राज्य सरकार पाहणी दौरा करत आहे. पण, सरकारची मदत म्हणावी तशी पोहोचताना दिसत नाही. दरम्यान, पूरग्रस्तांना सरकारकडून ठोस मदत मिळत नाही, असं म्हणत शनिवारी (27 सप्टेंबर) शिवसेना (उबाठा) पक्षाचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी राज्य सरकार तसंच केंद्र सरकारवर निशाणा साधला.

सरकारी मदत अत्यंत तुटपुंजी : उद्धव ठाकरे म्हणाले की, "मराठवाड्यात पूरग्रस्त भागात मी पाहणी करून आलो. परिस्थिती अत्यंत भीषण आहे. सरकारनं शेतकऱ्यांना केलेली मदत अत्यंत तुटपुंजी आहे. पीकं उद्ध्वस्त झाली आहेत. शेतातील जमीन खरडून गेली आहे. शेतकऱ्यांच्या डोक्यावर कर्जाचा डोंगर आहे. शेतकऱ्यांना धीर दिला पाहिजे. तसंच बँकांनी कर्ज वसुलीसाठी शेतकऱ्यांना नोटीस पाठवता कामा नये. पण सरकारनं शेतकऱ्यांची सरसकट कर्जमाफी केली पाहिजे, " अशी मागणी उद्धव ठाकरे यांनी केली आहे.

भाजपाला प्रशासन चालवता येत नाही : "मराठवाड्यात शेतकऱ्यांचे फक्त शेतीचेच नुकसान झालेलं नाहीतर, घरंही उद्ध्वस्त झालेली आहेत. अतिवृष्टीमुळं सर्व होत्याचं नव्हतं झालं आहे. शाळकरी मुलांची वह्या-पुस्तकं वाहून गेली आहेत. भाजपाला प्रशासन चालवता येत नाही, राज्यात आणि केंद्रामध्ये सुद्धा. प्रशासन आणि भाजपा यांच्यात दुरान्वये संबंध नाही. हे मी अंध विश्वासानं सांगत नाहीत, तर डोळसपणे सांगतोय, " असं म्हणत उद्धव ठाकरे यांनी भाजपाला टोला लगावला. तसंच "मुख्यमंत्री म्हणतायेत की, राजकारण करु नये, अहो जर शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी बोललं तर यात राजकारण कसलं म्हणायचं? न्यायासाठी बोललं की राजकारण? जर त्यांना असं वाटत असेल तर जरुर त्यांनी राजकारण समजावं. अंगलट आल्यावर फाटे फोडायचं ही भाजपाची रणनीती आहे," अशी टीका देखील उद्धव ठाकरे यांनी भाजपावर केली.

शेतकऱ्यांना प्रति हेक्टरी 50 हजारांची मदत द्या : पंजाबमध्ये आपत्ती आल्यानंतर पंजाब सरकारनं प्रति हेक्टर 50 हजार रुपयांची मदत केली. सरकारनं शेतकऱ्यांना केलेली 14 हजार कोटीची मदत अजूनही शेतकऱ्यांच्या हातात पोहोचली नाही. पंजाबसारखी सरकारनं मदत केली पाहिजे आणि शेतकऱ्यांना कर्जमुक्त करुन सरकारनं प्रति हेक्टर 50 हजार रुपयांची मदत केली पाहिजे, असं मी मुख्यमंत्र्यांना हात जोडून सांगतो. शेतकऱ्यांचा आक्रोश सांगतोय की, कर्जमाफी करा. कोरोनासारख्या परिस्थितीही आम्ही शेतकरी कर्जमाफी केली होती. त्यावेळी गुजरातमध्ये सर्वाधिक चिता पेटल्या होत्या. तसंच पीएम केअरच्या निधीबाबत मी मुख्यमंत्र्यांशी बोलायला तयार आहे," असंही उद्धव ठाकरे यांनी सांगितलं.

गोरगरिबांना पक्की घरं बांधून द्या : "पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी बिहारच्या निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून मदत केली आहे. 75 लाख महिलांच्या खात्यात 10-10 हजार रुपये टाकले आहेत. म्हणजे तुमची मतचोरी पकडली गेल्यानंतर तुम्ही काय बिहार खरेदी करायला निघालात, अशी टीका उद्धव ठाकरे यांनी नरेंद्र मोंदीवर केली. याचबरोबर, "मोदींनी महाराष्ट्राला भरघोस आणि सढळ हातानं मदत करावी. प्रधानमंत्री आवास योजनेतून गोरगरिबांना पक्की घरं बांधून द्या. तसंच मुख्यमंत्र्यांनी पंतप्रधानांची भेट घेतली, चर्चा केली...चर्चा कसली करताय? समोर दिसतंय आणि चर्चा कशाला? आता केंद्रानं सांगितलंय की, प्रस्ताव द्या... अहो समोर सर्व उद्ध्वस्त झालेलं दिसतंय, मग प्रस्तावाची गरज काय आहे?, " असा सवाल देखील उद्धव ठाकरे यांनी केला.


मंगळसूत्र सुद्धा गहाण ठेवावं लागतं : "ज्या महाराष्ट्रानं तुम्हाला भरभरुन मतदान केलं. तो शेतकरी संकटात असताना तुम्ही प्रस्तावाची वाट बघताय? हे सरकार कुचकामी सरकार आहे. " अशी टीका उद्धव ठाकरे यांनी सरकारवर केली. तसंच "बँकाकडून नोटीसा जाणं थांबले पाहिजे. जसं कारखानदारांना सरकार कर्ज देताना हमी देते. तसं शेतकरी कर्जासाठी आता सरकारनं हमी दिली पाहिजे. शेतकरी कर्ज मागयाला गेला की, त्याला सर्व गहाण टाकावं लागतं. अगदी बायकोच्या गळ्यातील मंगळसूत्र सुद्धा गहाण ठेवालं लागतं. जे मोदी सांगत होतं की, तुमचे मंगळसूत्र चोरून दुसऱ्या कोणाला तरी देतील. त्या शेतकऱ्यांच्या मंगळसूत्राची किंमत या सरकारला किती आहे. हे आता समजेल," असं उद्धव ठाकरे यांनी म्हटलं आहे.


भारत-पाकिस्तान सामन्यावर बहिष्कार घाला : "उद्या पुन्हा एकदा भारत-पाकिस्तान सामना होत आहे. आमचा या सामन्याला विरोध आहे. तसंच माझे आणखी एक आवाहन आहे की, जे जाहिरातदार, प्रायोजक आहेत. त्यांनाही विनंती आहे की, तुमचे उत्पादन या देशात होते. कुठलीही स्पॉस्ररशिप देऊ नका, सर्वांनी उद्याच्या सामन्यावर बहिष्कार घाला," असं आवाहन उद्धव ठाकरे यांनी यावेळी केलं. याचबरोबर, विरोधी पक्ष नेतेपदावरूनही उद्धव ठाकरे यांनी राज्य सरकारवर निशाणा साधला. "शेतकऱ्यांच्या पिकांचे चिखल झालेला आहे. हे सरकार बहुमतानं आलं असलं तरी सुद्धा हे पाशवी सरकार आहे. म्हणून विरोधी पक्ष नेतेपद द्यायला घाबरत आहे," असं उद्धव ठाकरे यांनी सांगितलं.

