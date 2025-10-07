दोन ते पाच वर्षांच्या मुलांना फक्त डॉक्टरांच्या सल्ल्यानेच कफ सिरप द्या; कफ सिरपबाबत महापालिकेच्या रुग्णालयात घेतली जाते 'ही' काळजी
देशभरातील १७ बाळांच्या मृत्यूनंतर पुणे महापालिकेनं खबरदारी घेत रुग्णालयात ५ वर्षाखालील मुलांना कफ सिरप (Cough Syrup) न देण्याचं धोरण कायम ठेवलं आहे.
Published : October 7, 2025 at 3:19 PM IST
पुणे : कफ सिरपमुळं (Cough Syrup) देशभरात १७ बाळांचा मृत्यू झाल्यानंतर या औषधांबाबत चिंता व्यक्त होत आहे. डब्ल्यूएचओनेही याची दखल घेतली आहे. मात्र पुणे महानगरपालिकेच्या रुग्णालयांमध्ये लहान मुलांना कफ सिरप देण्याबाबत आधीपासूनच काळजी घेतली जाते. पाच वर्षांखालील मुलांना कफ सिरप न देण्याचं धोरण अवलंबल्याची माहिती कमला नेहरू रुग्णालयाच्या बालरोगतज्ज्ञ डॉ. स्मिता सांगडे यांनी दिली.
डॉक्टरांच्या सल्ल्यानेच कफ सिरप द्यावे : बालरोगतज्ज्ञ डॉ. स्मिता सांगडे म्हणाल्या, “सध्या हवामान बदलामुळं सर्दी-खोकल्याचे रुग्ण वाढले आहेत. भारत सरकारच्या मार्गदर्शक सूचनानुसार दोन वर्षांखालील मुलांना कफ सिरप देऊ नये आणि दोन ते पाच वर्षांच्या मुलांना फक्त डॉक्टरांच्या सल्ल्यानेच कफ सिरप द्यावे. खोकला हा सर्दीचे लक्षण असून जेव्हा आपल्याला सर्दी होते तेव्हा आपली श्वास नलिका ही ब्लॉक होते. आपल्याला श्वास घ्यायला त्रास होतो. खोकला झाला की लहान बालकांच्या पालकांनी घाबरून जाऊ नये."
कफ सिरपमुळं काय साइड इफेक्ट्स होतात? : डॉ. स्मिता सांगडे पुढे म्हणाल्या, “कफ सिरपमुळं मुलांचा श्वास मंदावणे, सुस्ती येणे असे साइड इफेक्ट्स दिसतात. औषधे घेण्यापेक्षा गरम पाणी पिणे, गरम सूप पिणे, असे उपाय केले तर जे साईड इफेक्ट आहेत ते टाळू शकता. त्यामुळं महानगरपालिकेच्या रुग्णालयांमध्ये ५ वर्षाखालील मुलांना कफ सिरप दिलं जात नाही. गरज भासल्यास फक्त नेब्युलायझेशन दिलं जातं. बाजारात मिळणाऱ्या कॉम्बिनेशन सिरप्सपासून दूर राहा. मूल पाच वर्षाचं होत नाही तो पर्यंत कफ सिरप देऊ नका. मुलांना काहीही त्रास झाला तर तत्काळ डॉक्टरांचा सल्ला घेतला पाहिजे.”
