मलकापुरात अल्पवयीन मुलीच्या अपहरणाचा थरार; जमावानं सिनेस्टाईल पाठलाग करत पकडली गाडी, अपहरणकर्ते बेदम चोपले

मलकापूर शहरातून अल्पवयीन मुलीच्या अपहरणाचा थरार रंगला. मात्र मुलीचं अपहरण करुन नेताना जमाव मागे लागल्यानंतर अपहरणकर्त्यांची कार पंक्चर झाली. त्यानंतर जमावानं अपहरणकर्त्यांना बेदम चोपलं.

पकडण्यात आलेले अपहरणकर्ते (Reporter)
October 10, 2025 at 5:21 PM IST

बुलडाणा : मलकापूर शहरात आज सकाळी 14 वर्षीय मुलीच्या अपहरणाची घटना घडल्यानं जिल्ह्यात एकच खळबळ उडाली. मलकापूरच्या गांधी चौक परिसरातून एका 14 वर्षीय मुलीला स्विफ्ट कारमध्ये असलेल्या तिघांनी अपहरण केलं. ही कार बुलढाण्याकडं सुसाट निघाली, घटनेची माहिती मिळताच नागरिकांनी पोलिसांना माहिती देत सिनेस्टाईल पद्धतीनं कारचा पाठलाग सुरू केला. तब्बल 20 किलोमीटर अंतरावर मोताळा या ठिकाणी कारचे टायर पंचर झाल्यानं चालकाने ही कार कच्च्या रस्त्यानं टाकली. मात्र जमावानं अपहरणकर्त्या तिघांना चांगलाच चोप देत पोलिसांच्या स्वाधीन केलं. कारची देखील तोडफोड करण्यात आली. त्यानंतर बोराखेडी पोलीस ठाण्यात शेकडो नागरिकांनी गर्दी केली. हे सर्व अपहरणकर्ते कुठचे आहेत, त्यांचा हेतू काय होता, यासंदर्भात पोलीस तपास करत आहेत, अशी माहिती पोलिसांनी दिली आहे.

Girl Kidnapped From Malkapur
फोडलेली गाडी (Reporter)

तिघांनी केलं एका मुलीचं अपहरण : "सकाळी तीन मुली शाळेत जात होत्या. त्यावेळी एक लाल रंगाची गाडी त्यांच्याजवळ आली. यानंतर तिघांनी त्यापैकी एका मुलीचं अपहरण केलं. या घटनेची माहिती पोलीस स्टेशनला मिळाल्यानंतर पोलिसांनी तपासा सुरूवात केली. वाहन गेलेल्या पोलीस ठाण्यांना याबद्दल माहिती देत वाहनाचा पाठलाग केला. यावेळी ते वाहन बोराखेडी पोलीस स्टेशनच्या हद्दीमध्ये आढळली. यानंतर वाहनावर कारवाई करत अपहरण झालेल्या मुलीची सुटका करण्यात आली. याप्रकरणी तीन आरोपींना ताब्यात घेतलं आहे. हे सर्व आरोपी बीड जिल्ह्यातील माजलगाव तालुक्यातील आहेत अशी माहिती प्राथमिक तपासात मिळाली आहे. सध्या आरोपी पोलिसांच्या ताब्यात आहेत. याप्रकरणाचा सखोल तपास पोलीस करत आहेत," अशी माहिती ठाणेदार गणेश गिरी यांनी दिली.

मलकापुरात अल्पवयीन मुलीच्या अपहरणाचा थरार; जमावानं सिनेस्टाईल पाठलाग करत पकडली गाडी (Reporter)

