ब्रेक फेल झाल्यानं भिवंडीत खासगी बसचा अपघात; एका मुलीचा मृत्यू तर 10 जखमी - BUS ACCIDENT IN BHIWANDI

खासगी बसचा अपघात ( Etv Bharat )

By ETV Bharat Marathi Team Published : April 26, 2025 at 6:58 AM IST | Updated : April 26, 2025 at 8:48 AM IST 1 Min Read

ठाणे : भिवंडीत एका खासगी बसचा उड्डाणपुलाच्या खांबाला धडकून झालेल्या अपघातात एका मुलीचा मृत्यू झाला असून किमान 10 जण जखमी झाले आहेत. जखमींना ताबडतोब शहरातील उपजिल्हा रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं आहे. बसचा ब्रेक फेल झाल्यानं हा अपघात झाल्याची प्राथमिक माहिती समोर येत आहे. ब्रेक निकामी झाल्यामुळं अपघात : "ब्रेक निकामी झाल्यामुळं बसचा अपघात झाला. आतापर्यंत 10 लोक रुग्णालयात आले आहेत, त्यापैकी एका मुलीचा मृत्यू झाला आहे आणि उर्वरितांवर उपचार सुरू आहेत," अशी माहिती IGM रुग्णालयाचे वैद्यकीय अधिकारी डॉ. मोहम्मद इझार अन्सारी यांनी दिली. कसा झाला अपघात? : शहरातील गैबी नगर, फंडोले नगर परिसरातील नागरिक खासगी बसनं पडघा नजीकच्या खडवली नदीवर पिकनिकसाठी गेले होते. सायंकाळी पिकनिकहून परत येत असताना, बसचा ब्रेक फेल झाल्याने चालकाचे बसवरील नियंत्रण सुटले. त्यामुळं मुंबई -नाशिक महामार्गावरील वडपा पडघाजवळील उड्डाणपूलाच्या खांबाला बस धडकली. या अपघातात एका चिमुरडीचा मृत्यू झाला असून, इतर दहा जण जखमी झाले आहेत. तर जखमी झालेल्यांपैकी 3 जणांची प्रकृती ही गंभीर आहे. जखमींना शहरातील उपजिल्हा रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल करण्यात आले आहे.

