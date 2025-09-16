ETV Bharat / state

घोडबंदरवासीयांची वाहतूक कोंडीतून मुक्तता होणार; जड वाहने रात्री 12 वाजल्यानंतर सोडण्याचे उपमुख्यमंत्री शिंदेंचे आदेश

रात्री 12 वाजण्याच्या पूर्वी वाहने सोडणाऱ्या आणि वेळेचं बंधन न पाळणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कडक कारवाई करण्याचे आदेश समन्वय समितीचे अध्यक्ष आणि ठाणे जिल्हाधिकारी श्रीकृष्ण पांचाळांना दिलेत.

Ghodbunder residents will be free from traffic congestion
घोडबंदरवासीयांची वाहतूक कोंडीतून मुक्तता होणार (Source- ETV Bharat)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 16, 2025 at 12:02 PM IST

ठाणे- घोडबंदर रस्त्याचे काम पूर्ण होईपर्यंत घोडबंदरवासीयांची वाहतूक कोंडीतून सुटका व्हावी, यासाठी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी काल रात्री उशिरा सर्व यंत्रणांची बैठक घेऊन घोडबंदर रस्त्यावर रात्री 12 वाजल्यानंतरच जड वाहने सोडण्याचे आदेश एकनाथ शिंदे यांनी सर्व यंत्रणांना दिलेत. दरम्यान, रात्री 12 वाजण्याच्या पूर्वी वाहने सोडणाऱ्या आणि वेळेचं बंधन न पाळणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कडक कारवाई करण्याचे आदेश समन्वय समितीचे अध्यक्ष आणि ठाणे जिल्हाधिकारी श्रीकृष्ण पांचाळ यांना दिले.

घोडबंदर रस्त्याचे काम पूर्ण होईपर्यंत वाहतुकीचे नियोजन करण्याच्या सूचना : घोडबंदर रोडवरील वाहतूक कोंडीमुळे तेथील नागरिकांना त्रास होत आहे. त्यांची या त्रासातून मुक्तता करणे हे अतिशय महत्त्वाचे असून, घोडबंदर रस्त्याचे काम पूर्ण होईपर्यंत वाहतुकीचे काटेकोर नियोजन करण्याच्या सूचना त्यांनी ठाणे वाहतूक पोलीस उपायुक्त पंकज शिरसाट यांना दिल्या. त्यासाठी वाढीव मनुष्यबळाची आवश्यकता असेल तर त्याचे नियोजन करण्यासही सांगितले. यावेळी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ठाण्याचे जिल्हाधिकारी डॉ. श्रीकृष्ण पांचाळ यांना ठाणे महानगरपालिका, नवी मुंबई पोलीस आयुक्त, पालघर जिल्हाधिकारी, पालघर जिल्हा पोलीस अधीक्षक, मीरा भाईंदर पोलीस आयुक्त, मीरा भाईंदर महापालिका आयुक्त यांच्याशी समन्वय साधून काम करण्याच्या सूचना दिल्या.

वाहनेही रात्री 12 वाजल्यानंतर सोडण्यात येणार : यावेळी त्यांनी जेएनपीटीकडून घोडबंदर रस्त्यावर येणारी वाहने रात्री 12 वाजल्यानंतरच सोडण्याच्या सूचना जेएनपीटीचे मुख्य व्यवस्थापकीय संचालक उन्मेष वाघ यांना दिल्यात. तसेच याबाबत नियोजन करण्याबाबत नवी मुंबईचे वाहतूक पोलीस उपायुक्त काकडे यांना सांगितले. त्याचबरोबर मीरा भाईंदरचे पोलीस आयुक्त निकीत कौशिक, मीरा भाईंदर महापालिका आयुक्त राधाबिनोद शर्मा, पालघर जिल्हाधिकारी इंदुराणी जाखड, पालघर जिल्हा पोलीस अधीक्षक देशमुख यांना दूरध्वनीवरून अहमदाबादकडून घोडबंदर रोडकडे येणारी वाहनेही रात्री 12 वाजलेनंतर सोडण्यात यावी, अशा सूचना दिल्या. त्याबरोबर या जड वाहनांसाठी आच्छाड आणि चिंचोटी या ठिकाणी पार्किगची व्यवस्था करून जड वाहनांचे नियोजन करावे असे सांगितले.

समन्वयाची जबाबदारी शिंदेंनी ठाणे जिल्हाधिकारी पांचाळांवर सोपविली : या सर्व यंत्रणाच्या समन्वयाची जबाबदारी एकनाथ शिंदे यांनी ठाणे जिल्हाधिकारी पांचाळ यांच्यावर सोपविली असून, यामध्ये वेळेचे बंधन न पाळणाऱ्या अधिकाऱ्यांच्या विरोधात कडक कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत. या बैठकीला ठाणे महानगरपालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त संदीप माळवी, वाहतूक पोलीस शाखेचे उप आयुक्त पंकज शिरसाट, पोलीस उप आयुक्त प्रशांत कदम आणि जस्टीस फॉर घोडबंदर रोडचे पंकज सिन्हा, गिरीष पाटील आणि ऍड. राधिका राणे आदी उपस्थित होते.

