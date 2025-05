ETV Bharat / state

घाटकोपर होर्डिंग दुर्घटना : वर्षभरात काय बदललं अन् काय कारवाई झाली?, "ईटीव्ही भारत"चा विशेष रिपोर्ट... - GHATKOPAR HOARDING ACCIDENT

घाटकोपर होर्डिंग दुर्घटना ( File Photo )

Published : May 14, 2025 at 7:11 PM IST | Updated : May 14, 2025 at 7:28 PM IST

मुंबई : १३ मे २०२४ रोजी संध्याकाळच्या धावपळीत अचानक वातावरणात बदल झाला आणि मुंबईत वादळी वारा सुटला होता. काही ठिकाणी विजांच्या कडकडाटासह पाऊस सुरू झाला. अशातच घाटकोपरच्या चेंबूर लिंक रोडवरील रेल्वेच्या जागेवर उभे असलेले अवाढव्य होर्डिंग कोसळलं. या दुर्घटनेत १६ निष्पाप जीवांचे बळी गेले. तर, सुमारे ७० हून अधिक जण जखमी झाले. ही घटना केवळ एक अपघात नव्हता. तर, तो महानगरातील अनियमित शहरी नियोजन, दुर्लक्षित मान्यताप्रक्रिया आणि बिनधास्त प्रशासनाचा भीषण चेहरा होता. या काळजाचा ठोका चुकवणाऱ्या घटनेला मंगळवारी एक वर्ष पूर्ण झाले. यानिमित्तानं एक वर्षात नेमकं काय बदल झालेत? त्याचा आढावा घेणारा "ईटीव्ही भारत"चा हा विशेष रिपोर्ट...



होर्डिंग अनधिकृतरित्या उभारण्यात आलं होतं : घाटकोपर घटनेतील १६ मुंबईकरांच्या मृत्यूनंतर इथल्या सर्व प्रशासकीय यंत्रणा जाग्या झाल्या आणि सुरू झाला चौकशी समिती, नियोजन समिती, तपास करत आहोत, माहिती घेत आहोत अशा शब्दांचा खेळ. पण, जेव्हा या प्रकरणाची चौकशी झाली, त्यावेळी अनेक धक्कादायक बाबी समोर आल्या. यातील पहिली बाब म्हणजे सदर कोसळलेले हार्डिंग ज्या ठिकाणी होतं, ती जागा भारतीय रेल्वेच्या मालकीची आहे. अशा सरकारी मालमत्तेत अवाढव्य होर्डिंग अनधिकृतरित्या उभारण्यात आलं होतं. त्यानंतर रेल्वे मंत्रालयानं देशभरात रेल्वेच्या सर्व विभागांमध्ये होर्डिंगचे ऑडिट करण्याचे आदेश जारी केले होते.



रेल्वेनं नेमकी काय कारवाई केली? : दरम्यान, या आदेशाचे नेमकं पुढं काय झालं? रेल्वेनं नेमकी काय कारवाई केली? याबाबत जाणून घेण्यासाठी "ईटीव्ही भारत"च्या प्रतिनिधींनी मध्य रेल्वेचे मुख्य जनसंपर्क अधिकारी डॉक्टर स्वप्नील नीला यांच्याशी बातचीत केली. त्यावेळी त्यांनी सांगितलं की, "मध्य रेल्वेच्या मुंबई विभागानं विशेष मोहीम राबवत ५०० पेक्षा अधिक होर्डिंग्स तपासले. त्यापैकी ७० होर्डिंग्सची साईज जास्त आढळून आली, ते तत्काळ हटवण्यात आले. सोबतच आता नवीन जाहिरातींसाठी स्ट्रक्चरल ऑडिट सक्तीचं करण्यात आलं असून, जाहिरात देणाऱ्या एजन्सींसाठी नव्या पात्रता अटी ठरवण्यात आल्या आहेत. रेल्वेच्या कोणत्याही जागेवर उभ्या असलेल्या जाहिरात फलकांची आता दरवर्षी तपासणी बंधनकारक करण्यात आली आहे, " अशी माहिती डॉक्टर स्वप्नील नीला यांनी दिली आहे.



पालिकेनं काय कारवाई केली? : या दुर्घटनेनंतर मुंबई महानगरपालिकेनं शहरातील सर्व होर्डिंगची तपासणी करण्याचे आदेश जारी केले आणि होर्डिंग तपासणीची मोहीम सुरू करण्यात आली. दरम्यान, १३ मे २०२४ ते १३ मे २०२५ या एक वर्षाच्या कालावधीत अधिकृत होर्डिंगबाबत पालिकेनं नेमकी काय कारवाई केली? याबाबत "ईटीव्ही भारत"च्या प्रतिनिधींनी पालिकेला विचारलं असता, "एकूण १ हजार ४५० होर्डिंग्सची तपासणी करण्यात आल्याची माहिती पालिका प्रशासनानं दिली आहे. त्यापैकी २३८ होर्डिंग्स अनधिकृत आढळले आणि १७५ होर्डिंग्स तातडीनं हटवण्यात आले. याच वर्षभराच्या काळात आम्ही सर्व होर्डिंगसाठी क्यूआर कोड प्रणाली लागू केली आहे. या प्रणालीद्वारे नागरिक एखाद्या होर्डिंगवर क्यूआर कोड स्कॅन करून त्याची अधिकृतता, परवानगीची मुदत आणि कंपनीचा तपशील पाहू शकतात," अशी माहिती पालिका प्रशासनानं दिली आहे.



