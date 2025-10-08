ETV Bharat / state

"आज मला सगळे वाईटच म्हणतात, दोष नसताना मला दोषी ठरवलं"; असं का म्हणाली गौतमी पाटील?

गौतमी पाटीलच्या वाहनानं रिक्षाला धडक दिल्याची घटना घडली होती. यानंतर गौतमी पाटीलवर जोरदार टीका होत आहे. या टीकेला तिनं पत्रकार परिषद घेत प्रतिक्रिया दिली आहे.

GAUTAMI PATIL REACTION ON ACCIDENT
माध्यामांशी बोलताना गौतमी पाटील (ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : October 8, 2025 at 7:55 PM IST

Updated : October 8, 2025 at 8:08 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

पुणे : नृत्यांगना गौतमी पाटीलच्या चारचाकी वाहनानं 30 सप्टेंबरला पुण्यातील वडगाव बुद्रुक इथं एका रिक्षा चालकाला जोरात धडक दिली होती. या घटनेनंतर गौतमी पाटीलकडून रिक्षाचालकाला कोणतीही मदत न दिल्याची चर्चा होत आहे. त्यामुळं गौतमी पाटीलवर जोरदार टीका होत आहे. या प्रकरणाबाबत गौतमी पाटीलनं आठ दिवसांनी माध्यमांसमोर येत प्रतिक्रिया दिली.

आज मला सगळेच वाईट म्हणत आहेत : "माझ्याबाबत समाजात जे काही बोललं जातय ते थांबलं पाहिजे. अपघातावेळी मी तिथं नव्हते. तरी पण माझ्यावर टीका होत आहे. हे थांबावं म्हणून आज मी सर्वांसमोर येऊन प्रतिक्रिया देत आहे. मी जेव्हा प्रसिद्ध झाले तेव्हापासून माझ्यावर टीका होत आहे. आज मला सगळे वाईटच म्हणत आहेत," असं म्हणत गौतमी पाटीलनं आपल्या भावना व्यक्त केल्या.

माध्यामांशी बोलताना गौतमी पाटील (ETV Bharat Reporter)

दोष नसताना मला दोषी ठरवलं : "पहिल्यापासून बऱ्याच गोष्टींमुळं माझ्यावर टीका होत आहे. ट्रोलिंग हे माझ्यासाठी काही नवीन नाही. अपघात प्रकरणी माझ्याबाबत जे काही बोललं जातय ते थांबलं पाहिजे. अपघातावेळी मी तिथं नव्हते. तरीदेखील माझ्यावर टीका होत आहे. हे थांबावं म्हणून आज मी सर्वांसमोर येऊन प्रतिक्रिया देत आहे. जेव्हा घटना घडली त्यावेळी मी मदतीचा हात पुढं केला होता. घटना घडली त्यावेळी माझे भाऊ घटनास्थळी गेले होते. पण तेव्हा त्यांनी कायदेशीर प्रक्रिया सुरू आहे, असं म्हणत मदत नाकारली. या प्रकरणात माझा काहीच दोष नसताना मला दोषी ठरवलं जात आहे. हे चुकीचं आहे," अशी प्रतिक्रिया गौतमी पाटीलनं दिली.

तो त्यांचा वैयक्तिक प्रश्न : "कोणाला वाईट वाटत नाही, प्रत्येकाला वाईट वाटत असतं. तो त्यांचा वैयक्तिक प्रश्न असून मी जेव्हापासून व्हायरल झालेय तेव्हापासून मला ट्रोल केलं जातय. आज मला सगळे वाईटच म्हणत आहेत. मी चांगली नाचली तरी मला वाईट म्हणतात आणि मी वाईट नाचली तर विषयच नाही. पण आता मी लक्ष देत नाही," अशी प्रतिक्रिया गौतमी पाटीलनं दिली.

हेही वाचा :

  1. मी तिथं नसतानादेखील मला ट्रोल केलं जातंय; गौतमी पाटीलनं स्पष्टच सांगितलं
  2. "गौतमी पाटील विरोधात संताप; गनिमीकावा युवा सेवा संघाचं बालगंधर्वसमोर आंदोलन
  3. मुंबईत बेस्ट बस अन् टेम्पो ट्रॅव्हलर यांच्यात अपघात, एकाचा मृत्यू, चार जण जखमी
Last Updated : October 8, 2025 at 8:08 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

GAUTAMI PATIL CAR ACCIDENTगौतमी पाटीलGAUTAMI PATILगौतमी पाटीलवर जोरदार टीकाGAUTAMI PATIL REACTION ON ACCIDENT

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

OPPO A6 5G : 7,000mAh बॅटरी, 80W चार्जिंग, 120Hz AMOLED डिस्प्लेसह लॉंच

2025 मध्ये भारतातील 20 लाखांखालील सर्वोत्तम इलेक्ट्रिक कार्स, किफायतशीर किंमत आणि लांब रेंज

रिकाम्या पोटी आल्याचा रस पिण्याचे आरोग्यदायी फायदे!

Oppo F31 Pro plus 5G vs F31 Pro 5G : कोणता फोन आहे किफायतशीर?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.