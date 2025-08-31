रायगड : गणेशोत्सव सण मोठ्या उत्साहात सुरू आहे. सर्व गणेश भक्तांना आतुरता असलेल्या गौराईचं आगमन रविवारी झालं. रायगडमध्ये 15 हजारांहून अधिक गौराई यांचं आगमन झालं. रायगडमध्ये गणेशोत्सवात आनंदाचं वातावरण आहे.
गौराईचे आगमन होत असताना ग्रामीण भागात महिला या देवीचं आगमन आपल्या हातांनी हळद आणि कुंकू यांची पावले घरापर्यंत काढून नेत असतात. पारंपरिक पद्धतीनं, ढोल-ताशांच्या गजरात, महिलांच्या गजरामध्ये आणि मंगल वातावरणात गोरजाईंचं स्वागत करण्यात आलं. पिढ्यानपिढ्या चालत आलेल्या या परंपरेत आजही तितकाच उत्साह आणि भक्तिभाव दिसून आला.
तेरड्याच्या गौराई आणण्याची परंपरा : रायगडमध्ये पाणवठ्यावरून खड्यांच्या तसंच माळरानावरून तेरड्याच्या गौराई आणण्याची परंपरा आहे. यानुसार आज शुभमुहूर्तावर जिल्ह्यातील गावोगाव, वाड्या-वस्त्यांवर महिलांनी गौराईला आणण्यासाठी पारंपरिक वेशभूषेत सजून हजेरी लावली. पाणवठ्यावर सुपामध्ये तेरड्याची रोपे, वेगवेगळ्या फुलाफुलांच्या माळा, पानं आणि डौलदार सजावट करून गौराईची स्थापना करण्यात आली.
घरोघरी आनंदाचं वातावरण : विधीवत पूजा, मंत्रोच्चार आणि आरती करत मिरवणुकीनं गौराई घरोघरी आणण्यात आली. घरी आल्यानंतर गोरजाईला दागिन्यांचा साजशृंगार, नव्या वस्त्रालंकारांनी सजवण्यात आलं. आता पुढील दोन दिवस या गौराईला माहेरवाशीणीप्रमाणं कोडकौतुकानं ठेवण्यात येणार आहे. घरोघरी सणासुदीचं वातावरण पाहायला मिळत आहे.
जिल्ह्यात 15 हजारांहून अधिक गौरींचं आगमन : जिल्ह्यात तब्बल 15 हजार 832 गौरींचं आगमन झालं आहे. गणेशोत्सवाबरोबरच गौरीगणपतीचा हा सण कोकणातील कुटुंबांसाठी आनंदाचा, स्नेहबंध दृढ करणारा आणि नात्यांमध्ये ऊब आणणारा सण मानला जातो. त्यामुळेच या दोन दिवसांत घराघरांत सणासुदीची धामधूम, पाहुणचाराची रेलचेल आणि भक्तिभावाचं दर्शन घडणार आहे.
हेही वाचा :