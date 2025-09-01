ETV Bharat / state

बीड जिल्ह्यातील एका बचत गटाने गरज ओळखून अनोखा व्यवसाय सुरू केला आहे. या गटाने गौराईंच्या हातांच्या निर्मितीचा व्यवसाय सुरू केला आहे.

बचत गटाने तयार केलेले गौराईचे हात (ETV Bharat)
बीड : गणपती उत्सव आणि महालक्ष्मी गौरींचा उत्सव हा महाराष्ट्रातील एक महत्वाचं धार्मिक व सांस्कृतिक पर्व आहे. या काळात गौराईच्या स्थापनेसाठी लागणाऱ्या गौराईच्या हातांची मोठी मागणी असते. ही गरज लक्षात घेऊन बीड जिल्ह्यातील ब्रम्हनाथ येळंब येथील महिलांनी आपल्या बचत गटाच्या माध्यमातून, गौराईंच्या हातांच्या निर्मितीचा व्यवसाय सुरू केला आहे. यातून या महिलांना केवळ आर्थिक लाभच नाही, तर सामाजिक सुदृढतेची आणि एकत्रित काम करण्याची महत्त्वाची शिकवणही मिळाली आहे.

ब्रम्हनाथ येळंब येथील निर्मला कानगावकर यांनी 2019 मध्ये महिला बचत गटाची स्थापना केली. सुरुवातीला या गटाने हळूहळू बचत करण्यास सुरुवात केली. या बचतीतून घेतलेल्या कर्जानं, त्यांना महालक्ष्मी म्हणजेच गौरीचे हात बनवण्याचा व्यवसाय सुरू करण्याची संधी मिळाली. मराठवाड्यात महालक्ष्मी गौरी उत्सव मोठ्या उत्साहानं साजरा केला जातो, आणि या उत्सवासाठी गौरीचे हात खरेदी करण्याची परंपरा आहे.

या सणाच्या महत्त्वामुळे निर्मला कानगावकर यांच्या बचत गटाचा व्यवसाय झपाट्यानं वाढला. या व्यवसायामुळे, गावातील महिलांना काम मिळू लागलं आणि त्यांना एक स्थिर उत्पन्नाचा मार्ग मिळाला.

दरवर्षी, या बचत गटाच्या उत्पन्नात वाढ होत आहे. निर्मला कानगावकर यांनी सांगितलं की, यंदा गौरीच्या हातांमधून 7 लाख रुपयांपर्यंतचं उत्पन्न मिळण्याचा अंदाज आहे.

निर्मला कानगावकर यांच्या नेतृत्वात सुरू झालेल्या या महिला बचत गटाने स्थानिक समाजात एक चांगला संदेश दिला आहे. त्यांचा हा यशस्वी अनुभव इतर प्रेरणा देत आहे, आणि महिलांच्या आर्थिक सबलीकरणाच्या दिशेनं एक मोठा पाऊल ठरला आहे.

घरकाम आटोपल्यानंतर दुपारी एकत्र येतात महिला : सुरुवातीला छोट्या प्रमाणात असलेला हा व्यवसाय आता मोठ्या प्रमाणावर वाढला आहे. साधारणतः जानेवारी महिन्यात गौरी गणपतीच्या उत्सवासाठी हात बनवण्याचं काम सुरू होतं आणि ते गणेशोत्सव पर्यंत चालू राहातं. दररोजच्या घरकामानंतर, या महिला दुपारी एकत्र येऊन हात बनवण्याचं काम सुरू करतात.

कच्च्या कापडाचे हात तयार करण्यासाठी आधी त्याचे डिझाईन तयार केलं जातं, आणि त्यानंतर ते कापून व्यवस्थित शिवले जाते. शिवलेल्या हातामध्ये कापूस भरून त्यांना योग्य आकार दिला जातो. काही महिला हात भरतात, तर काही बांगड्या घालून त्यावर डिझाईन काढण्याचं काम करतात. दररोज 5 ते 6 महिला एकत्र येऊन हे काम करतात. या पद्धतीने, प्रत्येक महिला आपल्या कौशल्यानुसार काम करते, ज्यामुळे विविध प्रकारच्या गौरीच्या हातांची निर्मिती केली जाते. यामुळे या व्यवसायात नवं चैतन्य येतं, आणि महिलांना एकत्र काम करण्याची संधी मिळते.

बचत नावलौकीक वाढला : बीड जिल्ह्यात उद्योग आणि व्यवसायांच्या अभावामुळे अनेक तरुणांच्या हाताला काम नाही. मात्र, या महिला बचत गटांनी एकत्र येऊन इथे एक आगळा आणि वेगळा व्यवसाय तयार केला आहे. या व्यवसायाच्या माध्यमातून, त्यांना वर्षाकाठी 6 ते 7 लाख रुपये निव्वळ नफा मिळत आहे. यामुळे, या बचत गटाचे नावलौकीक वाढत आहे.

