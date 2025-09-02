ETV Bharat / state

तृतीयपंथींच्या घरात गौराई पूजन; महालक्ष्मीचं थाटात आगमन - GAURI PUJA IN TRANSGENDER HOME

शहरातील राजापेठ परिसरात आम्रपाली चौधरी या तृतीयपंथीच्या घरात महालक्ष्मीचं थाटात आगमन झालाय. त्यांच्या घरी गौराई पूजनाचं हे पाचवं वर्ष आहे.

Gauri puja in transgender home
आम्रपाली चौधरी यांच्या घरी केलेली गौराईची पूजा (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 2, 2025

Updated : September 2, 2025

अमरावती : 'अंगणी तापतं दूध, दुधा पिवळी सायी लेकी गवरी बाई, येवढं जेऊनी जायी...' असं गात घराघरांमध्ये लाडक्या गौराईचं आगमन झालं. अमरावतीमधील आम्रपाली चौधरी यांच्या घरी देखील उत्साहात आणि थाटात गौरीचं आगमन झालं.

अशी झाली गौराईची स्थापना : "राजापेठ परिसरात राहायला येण्यापूर्वी आम्रपाली चौधरी निंभिरा परिसरात रहायच्या. त्यावेळी त्यांची सहकारी असणारी रोहिणी हिच्या विलास नगर इथल्या कुटुंबात बसणाऱ्या महालक्ष्मी स्वप्नात यायच्या. त्यामुळं आपण महालक्ष्मी स्थापन करायची असं वाटलं. पाच वर्षापूर्वी मी माझी इच्छा बोलून दाखवल्यावर रोहिणीच्या घरच्यांनी त्यांच्या महालक्ष्मी मला दिल्या. तीन वर्ष निंभिरा परिसरात भाड्याच्या घरात महालक्ष्मीची स्थापना केली. माझं स्वतःचं घर व्हावं इतकीच माझी इच्छा होती. आता राजापेठ परिसरात माझं हक्काचं घर झाल्यावर दुसऱ्या वर्षी या घरात महालक्ष्मीची स्थापना होतं आहे. गौरी महालक्ष्मी स्थापनेची बऱ्याच दिवसांपासून आम्ही सर्व वाट पाहात होतो. अनेक दिवसांपासून तयारीला लागलो होतो," असं आम्रपाली चौधरी 'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना म्हणाल्या.

Gauri puja in transgender home
आम्रपाली चौधरी यांच्या घरी केलेली गौराईची पूजा (ETV Bharat Reporter)

भजनाचा कार्यक्रम : "गौरी महालक्ष्मीची स्थापना झाल्यावर आरती करण्यात आली. यानंतर भजनाचा कार्यक्रम करण्यात आला होता. गौरी महालक्ष्मीला महाप्रसाद देण्यात आला. या महाप्रसादाचा स्वयंपाक सकाळपासून सुरू होता.. प्रत्येकानं आपली जबाबदारी स्वीकारून सर्व काम हाती घेतलं. आमच्या सर्व तृतीयपंथी सहकाऱ्यांचे नातेवाईक गौरी महालक्ष्मी पूजनाच्या निमित्तानं आमच्या घरी आलेत. ही महालक्ष्मी पूजा अतिशय महत्वाची आणि आनंदाची आहे," असं आम्रपाली यांनी सांगितलं.

प्रतिक्रिया देताना आम्रपाली चौधरी (ETV Bharat Reporter)

यलम्मा मातेचीही पूजा : "घराच्या बाहेर तृप्तीयपंथीयांची श्रद्धा असणाऱ्या यलम्मा मातेचं मंदिर आहे. नवरात्रोत्सवात आमची यलम्मा माता शिलंगण मिरवणुकीत सहभागी होते. गौरी महालक्षी सोबतच यलम्मा मातेचीही पूजा केली जाते," असं आम्रपाली चौधरी यांनी सांगितलं.

आंबिल आणि फळं : ज्वारी भिजवून ती सुकवल्यावर तिला दळलं जातं. त्यानंतर तिला भाजून त्यात काजू, बदाम टाकून शिजवतात. दूध आणि ग्वालचं पाणी घालून तयार होणाऱ्या आंबिलला महालक्ष्मीच्या प्रसादात मान आहे. गव्हाची कणीक भिजवून पुरीच्या आकाराची फळं फावेवर शिजवली जातात. आंबिल आणि फळं हे प्रसादातले महत्वाचे पदार्थ आहेत.

Gauri puja in transgender home
आम्रपाली चौधरी (ETV Bharat Reporter)

सोळा भाज्यांचा नैवेद्य : ज्येष्ठा गौराईच्या नैवेद्यात आंबिल आणि फळांइतकाच मान सोळा भाज्या आणि चटण्यांना आहे. लसूण, आलं आणि हिरव्या मिरच्या टाकून बेसन आणि दह्याची कथली बनवली जाते. काशिफळ अर्थात कोहळ्याच्या भाजीला सर्वाधिक महत्व आहे. सर्व प्रकारच्या शेंगा, भेंडी अशा एकूण 16 प्रकारच्या भाज्या महाप्रसादात असतात. नैवैद्यमध्ये 16 पुरणाच्या पोळ्यांना मान आहे. यासोबत पुरणाचे मोदक, अळूच्या वड्या, मुगाचे वडे, भजी यांना ही नैवेद्यात स्थान असतं. लाडू, करंजी, अनारसे, पापड्या यांचा फुलोरा ज्येष्ठा गौरी महालक्ष्मीला अपर्ण केला जातो.

Gauri puja in transgender home
गौराईची पूजा करताना आम्रपाली चौधरी (ETV Bharat Reporter)

