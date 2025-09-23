नवरात्रीत फिटनेस आणि संस्कृतीचा संगम; गरबा नृत्याच्या क्लासकरिता तरुणाईची गर्दी
ठाण्यात सध्या गरबा क्लास हाऊसफुल झाल्याचं पाहायला मिळत आहे. विद्यार्थी, नोकरदार वर्ग, व्यावसायिक आणि विशेषतः महिला या गरबा क्लासेससाठी मोठ्या प्रमाणात गर्दी करत आहेत.
Published : September 23, 2025 at 11:13 AM IST
ठाणे : नोकरी करणाऱ्या लोकांचं जीवन खूप धावपळीचं असते. पण तरीही ते मनोरंजन आणि सांस्कृतिक कार्यक्रमांना महत्त्व देतात. त्यासाठी ते वेळ काढतात. सध्या देशभरात नवरात्रीचा उत्सव सुरू आहे. अशा स्थितीत तरुणाई गरबा नाईट्समध्ये थिरकण्यास सज्ज होताना दिसत आहे. नवरात्रोत्सवाच्या काळात गरबा क्लासला विशेष मागणी असते. ठाण्यातदेखील गरबा क्लास हाऊसफुल झालेली दिसनू येत आहेत.
'गरबा'च्या माध्यामातून फिटनेस सुधारण्याची संधी : नोकरी आणि व्यवसाय यामुळे लोकांना फिटनेसकडे लक्ष देण्यासा पुरेसा वेळ मिळत नाही. अशा स्थितीत लोकांचं व्यायामाकडे दुर्लक्ष होत असतं. पण सणांच्या निमित्तानं फिटनेसची काळजी घेण्याची संधी तरुणाई शोधत आहे. त्यामुळे अनेक तरुण-तरुणी आणि महिला गरबा क्लासला पसंती देत आहेत. ठाण्यातील हजारो तरुण हे दिवसभरात दोन तासांच्या बॅचेसमधून व्यायामासोबत गरबा नृत्याचं प्रशिक्षण घेत आहेत. या क्लासेसमुळे दुहेरी फायदा होत असल्याचं तरुण सांगतात. यामध्ये एक म्हणजे, शारीरिक तंदुरुस्ती वाढते. सोबतच सांस्कृतिक वारसादेखील जपला जातो. अशा स्थितीत ठाण्यातील विद्यार्थी, नोकरदार वर्ग, व्यावसायिक आणि विशेषतः महिला या गरबा क्लाससाठी मोठ्या प्रमाणात गर्दी करताना दिसून येत आहेत.
ठाण्यात मोठ्या प्रमाणात रास दांडियाचं आयोजन : देशभरात रासगरबा प्रेमींसाठी अनेक ठिकाणी स्पर्धा आणि कार्यक्रम भरवले जातात. राजकीय नेते, नवरात्र मंडळं उत्साहानं या स्पर्धांचं आयोजन करतात. ठाण्यातही मोठ्या प्रमाणात रास उत्सवाचं आयोजन केलं जात. यामध्ये गुजराती, मराठी, हिंदी, मारवाडी, कच्छी आणि जैन सर्व समाजाचे लोक एकत्रित येऊन गरब्याचा आनंद लुटतात. तसेच सिनेसृष्टीतील कलाकार, राजकीय नेते आणि भाविकही उत्सवात सहभागी होऊन या कार्यक्रमात रंगत वाढवितात.
परवडणारी फी आणि सुट्टीच्या दिवशी अधिक मेहनत: या गरबा क्लासची एक महिन्याची फी अगदी एक हजार रुपयांपासून ते 10 हजार रुपयांपर्यंत असल्याचं क्लासचं चालक सांगतात. शनिवार आणि रविवारी चालणारे हे क्लास नवरात्रोत्सवाच्या काळात दररोज सुरू आहेत. गरबा क्लासमध्ये गुजराती गाण्यांसोबत पारंपारिक गीतं आणि संगीतावरही सराव चालू असतो. तसेच, हे गरबा क्लास विविध मंडळांशी समन्वय साधून गरबा नाईट्सच्या पासचीही व्यवस्था करतात.
- एकाच ठिकाणी सर्व काही : विशेष म्हणजे, हे क्लास गरब्यासाठी लागणारे पारंपारिक पोशाखही उपलब्ध करून देतात. अशा स्थितीत ग्राहकांना बाजारात जाण्याची गरज नसते. त्यांचा वेळही वाचतो. गरबा खेळताना लागणारी आभूषणं आणि इतर साहित्यही या क्लासेसकडून उपलब्ध करून दिलं जात आहे. या सुविधा मिळत असल्यानं नृत्य रसिकही या क्लासमध्येच खरेदी करताना दिसतात.
