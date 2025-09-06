संस्थान गणपतीच्या पूजनानं विसर्जन मिरवणुकीला सुरुवात; राजकीय नेत्यांनी धरला बँडवर ठेका

छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्याचे ग्रामदैवत असलेल्या संस्थान गणपतीच्या पूजेनंतर शहरातील गणेश विसर्जन मिरवणुकीला सुरूवात झाली. यावेळी विविध राजकीय पक्षातील नेत्यांनी गणपतीचा रथ ओढून मिरवणुकीला सुरूवात केली.
Published : September 6, 2025 at 6:12 PM IST
छत्रपती संभाजीनगर : जिल्ह्याचे ग्रामदैवत असलेल्या संस्थान गणपतीच्या पूजनानं विसर्जन मिरवणुकीला सुरुवात झाली. जिल्ह्याचे पालकमंत्री संजय शिरसाट, मंत्री अतुल सावे, खा डॉ. कल्याण काळे, आ. अंबादास दानवे, आ. संजय केणेकर आणि माजी खा. चंद्रकांत खैरे यांच्या हस्ते आरती करण्यात आली. परंपरेनुसार अतिथींच्या हस्ते रथ ओढून विसर्जन मिरवणुकीला सुरुवात होते. मिरवणुकीचे वैशिष्ट्य म्हणजे संस्थान गणपती मिरवणुकीत कधीच डीजे वापरला जात नाही. पारंपरिक बँड वाजवतच बाप्पाला निरोप दिला जातो. मिरवणुकीत दरवर्षी प्रमाणे आमदार महोदयांनी केलेलं नृत्य चर्चेत राहिलं.
बँड पथक ठरत आहे आकर्षण : शहरातील गणेश विसर्जन मिरवणुकीची सुरुवात संस्थान गणपतीच्या आरतीनंतर होते. या मंडळाचे मुख्य आकर्षण म्हणजे मिरवणुकीत सहभागी होणारे बँड पथक. आजपर्यंत कधीही या मंडळानं डीजेचा वापर केलेला नाही. विसर्जन मिरवणुकीत पारंपरिक वाद्यांचा वापर केला जातो. पारंपरिक वाद्याच्या गजरात मिरवणूक उत्साहात काढण्यात येते. वेगवगेळ्या पद्धतीची पारंपरिक वाद्यं वाजवत कार्यक्रमात रंगत आणली जाते. मिरवणुकीत बँडवर भक्ती गीतांसह चित्रपटातील गाणी उत्कृष्टरित्या सादर केल्यानं जिल्ह्यात ही मिरवणूक नेहमीच आकर्षण ठरते.
मिरवणुकीत राजकीय नेते धरतात ठेका : संस्थान गणपती विसर्जन मिरवणुकीत राजकीय नेत्यांची हजेरी नेहमीच चर्चेचा विषय ठरते. यंदादेखील गणपतीचा रथ पालकमंत्री संजय शिरसाट, मंत्री अतुल सावे, आ. अंबादास दानवे, आ. संजय केणेकर यांच्या हस्ते ओढण्यात आला. त्यानंतर बँडच्या तालवार भक्तांनी नृत्य करायला सुरुवात केली. यानंतर शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे नेते आमदार अंबादास दानवे आणि भाजपाचे आमदार संजय केणेकर तरुणांसह नृत्यात सहभागी झाले. यावेळी त्यांनी बँडच्या तालावर ठेका धरला. दरवर्षी सर्व राजकीय पक्षाचे नेते आणि पदाधिकारी एकत्र मिरवणुकीत सहभागी होतात. भक्तांसोबत बाप्पाला निरोप देताना भक्तीत लीन होत असल्याचं आमदार अंबादास दानवे यांनी सांगितलं. तर राजकीय नेत्यांच्या स्वागत समारंभात झालेली भाषणं पुन्हा एकदा चर्चेत राहिली.
हेही वाचा :
- लाइव्ह Ganpati Visarjan 2025 LIVE : मुंबई, पुणे, नाशिक, कोल्हापूर, नागपूरसह राज्यभरात विसर्जनाचा जल्लोष, गणरायाला निरोप देण्यासाठी भक्तांची तुफान गर्दी
- कॉटन ग्रीनचा राजाला श्रॉफ बिल्डिंगकडून पुष्पवृष्टीचा पहिला मान, लालबागच्या राजाची एक झलक पाहण्यासाठी भाविकांची मोठी गर्दी
- मुसळधार पावसात नाशिकमध्ये लाडक्या बाप्पाला निरोप