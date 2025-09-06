ढोल-ताशाचा गजर, गणरायाचा जयजयकार; गुलालाची उधळण करणारं पुण्यातील एकमेव मंडळ, 'पुण्याचा राजा' अशी ओळख
पुण्यातील विसर्जन मिरवणूक ही जगप्रसिद्ध आहे. पण, पुण्यातील एक असे मंडळ आहे जे मोठ्या प्रमाणात गुलालाची उधळण करतं. जाणून घ्या...
September 6, 2025
पुणे : आपल्या लाडक्या गणरायाचे आगमन झाल्यावर मोठ्या उत्साहात नागरिकांनी आपल्या लाडक्या बाप्पाची सेवा केली. आता आपल्या लाडक्या गणरायाला निरोप देण्याची वेळ आली. पुण्यातील मानाच्या तसेच विविध गणेश मंडळांकडून विसर्जन मिरवणुकीला सुरुवात केली आहे. अनंत चतुर्दशीला सकाळी साडे नऊ वाजता महात्मा फुले मंडई येथील लोकमान्य टिळक यांच्या पुतळ्यापासून विसर्जन मिरवणुकीची सुरुवात झाली. 'गणपती बाप्पा मोरया, मंगलमूर्ती मोरया'च्या जयघोषात विसर्जन मिरवणुकीला सुरुवात झाली. गुलाल उधळणारा पुण्याचा राजा अशी ओळख असलेल्या मानाचा तिसरा गुरुजी तालीम मंडळाच्या विसर्जन मिरवणुकीला देखील उत्साहात आणि हजारो भक्तांच्या जयघोषात सुरुवात झाली.
पुण्यातील गणेश भक्तांचा उत्साह शिगेला : अतिशय भक्तिमय वातावरणात पुण्यातील विसर्जन मिरवणुकीला सुरुवात झाली. तिसरा श्री गुरुजी तालीम गणपती मंडळाचे यंदा 139 वे वर्ष असून, सकाळी साडे नऊ वाजता 'हर हर महादेव' या फुलांनी सजवलेल्या रथातून गुलालाची उधळण करत गुरुजी तालमीच्या गणरायाची विसर्जन मिरवणूक निघाली. मंडळाकडून गुलालाची उधळण मोठ्या प्रमाणावर होत असते आणि हेच या मंडळाचे वैशिष्टय आहे. स्वप्नील आणि सुभाष सरपाले या बंधूंनी हा रथ साकारला आहे. या रधाबरोबरच नगारा वादन, ढोल-ताशा पथक यांचं वादन देखील मोठ्या उत्साहात होत आहे.
गुलालाची उधळण करणारं मंडळ : पुणे शहरात जवळपास साडे तीन हजारहून अधिक सार्वजनिक मंडळं असून, पुणे शहरात गुलाल उधळणारा हे एकमेव मंडळ असून, या मंडळाची 'पुण्याचा राजा' अशी ओळख आहे. विसर्जन मिरवणूक तसेच आगमन मिरवणुकीमध्ये देखील मंडळाच्या कार्यकर्त्यांकडून मोठ्या प्रमाणात गुलाल उधळला जातो. आजही विसर्जन मिरवणुकीत मंडळाकडून जागोजागी गुलालाची उधळण करण्यात आली आहे.
पुण्यात भक्तांच तुफान गर्दी : पुण्यातील गणपती विसर्जन मिरवणूक पाहण्यासाठी राज्यातीलच नव्हे तर देशभरातील तसंच परदेशातूनही गणेश भक्त पुण्यात दाखल होत आहे. यंदाही विसर्जनासाठी पुण्यात भक्तांनी तुफान गर्दी केली आहे. 'गणपती बाप्पा मोरया'च्या जयघोषानं पुणे दुमदुमले आहे. ढोल-ताशाला निनाद, नगारा वादनाचा नाद, बँड पथकाची सुरेल धूण अशा पद्धतीनं पुण्यातील विसर्जन मिरवणुका सुरू आहेत.
