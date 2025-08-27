ठाणे : राज्यात सर्वत्र गणेशोत्सव उत्साहात साजरा होत आहे. विविध सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांनी आधीच गणेश मूर्ती मंडळात नेली होती, तर आज दिवसभर नागरिक आपल्या लाडक्या बाप्पाला घरी घेऊन जात आहेत. राज्याचे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांच्या घरी देखील गणेशाचं आगमन झालंय. ठाण्यातील त्यांच्या नवीन घरात गणपतीचं आगमन झालं. 27 वर्षांपूर्वी दादरच्या घरी मोठ्या भावानं आणलेला सव्वा रुपयांचा गणेश आज हिरेजडित गणेश झाला आहे. आयुष्यात गणेशानं खूप काही दिलं की आता नागरिकांची सेवा हे एकमेव मागणं आहे, असं मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी सांगितलं. हा प्रवास जरी खडतर असला तरी गणेशाची कृपा कायम असल्याचं सरनाईक मनोभावे पूजन करताना सांगत होते.
सगळं गणेशाच्या आर्शीवादामुळेच झालं : प्रताप सरनाईक यांनी विद्यार्थी दशेत सुरू केलेला राजकीय प्रवास यावर्षी परिवहन मंत्र्यांपर्यंत पोहचला आहे. आर्थिक अडचणींवर मात करण्यासाठी त्यांनी अथक प्रयत्न केले. हातगाडी चालवून डोंबिवलीला रहायला गेल्यावर रिक्षा चालवून कुटुंबाचं संगोपन केले. एवढ्यावर न थांबता त्यांनी रात्री हातगाडीवर बुर्जीचा व्यवसाय केला. त्यानंतर ठाण्यात आल्यावर गुजराती पत्नीच्या मदतीनं बांधकाम व्यवसायात यश मिळवलं. नगरसेवक ते आमदार आणि आता परिवहन मंत्री असा प्रवास त्यांनी केलाय. मंत्री प्रताप सरनाईक यशस्वी मुलं आणि नातवंडांसोबत आज गणेशाची मनोभावे पुजा करून गणेशोत्सव साजरा करत आहेत. प्रताप सरनाईक यांनी मंत्री झाल्यानंतर गणेशोत्सवासाठी 5,200 बस सोडण्याचा निर्णय घेतला. त्यासोबत एसटी कर्मचाऱ्यांना गणेशोत्सवाधी पगार आणि येत्या वर्षात एसटी सेवेत 5,000 वाढीव नवीन बसेस मिळणार आहेत. त्यामुळं एसटीची प्रवासी सेवेसाठी मदत होणार आहे. एवढं सगळं गणेशाच्या आशीर्वादामुळंच झालं, असं मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी सांगितलं.
प्रेम विवाहापासून ते मंत्रिपदापर्यंतचा प्रवास, बाप्पाची कृपा : शिक्षणापासून राजकीय कारकीर्दीला सुरुवात झालेले प्रताप सरनाई हे काँग्रेसच्या एनएसयुआयचे कार्यकर्ते होते. प्रताप सरनाईक यांचे शेजारी असणाऱ्या गुजराती कुटुंबातील परिषा यांच्याशी प्रेम जुळल्यानंतर व्यावसायिक आणि राजकीय प्रवास सुरू झाला. हा प्रवास मंत्रिपदापर्यंत पोहचला. यासर्व गोष्टींमध्ये बाप्पाचा आशीर्वाद आजही आणि भविष्यातही मिळेल, असा आत्मविश्वास सरनाईक यांनी वक्त केला.
