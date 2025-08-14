ETV Bharat / state

पुण्यातील पत्रकार भवन येथे आज पुणे शहरातील पेठ भागातील 60 मंडळांची एकत्रित पत्रकार परिषद आयोजित करण्यात आली होती.

Ganeshotsav 2025 : The Ganesh immersion procession will begin at 7 am
पुण्यातील 60 गणेश मंडळांचा निर्णय (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 14, 2025 at 6:04 PM IST

पुणे : गेल्या अनेक वर्षांपासून सार्वजनिक गणेश विसर्जन मिरवणुकीमध्ये मंडळं सहभागी होत असून गेल्या काही वर्षांपासून मिरवणुकींना लागणारा वेळ आणि यामुळं नागरिक, पोलीस व मनपा प्रशासनाचे होणारे हाल लक्षात घेता यंदाच्या वर्षी विसर्जन मिरवणूक सकाळी 7 वाजता सुरू करणार असल्याची भूमिका पुण्यातील 60 मंडळांनी घेतली आहे. पुण्यातील पत्रकार भवन येथे आज पुणे शहरातील पेठ भागातील 60 मंडळांची एकत्रित पत्रकार परिषद आयोजित करण्यात आली होती. यावेळी या मंडळांनी आपली भूमिका मांडली.

पुण्यातील विसर्जन मिरवणूक : पुणे शहरातील गणेशोत्सव हा जगप्रसिद्ध आहे. जगभरातून नागरिक पुण्यातील गणेशोत्सव पाहण्यासाठी येत असतात. दरवर्षी पुणे शहरातील विसर्जन मिरवणुकीला सकाळी दहा वाजता मानाचा पहिला श्री कसबा गणपती मंडळाची आरती झाल्यावर सुरूवात होत असते. पण यंदा शहरातील अनेक मंडळांनी आज एकत्र येत आम्ही सकाळी सात वाजता विसर्जन मिरवणुकीला सुरुवात करणार असल्याची भूमिका घेतली आहे. यामुळं विसर्जन मिरवणुकीवरून वाद सुरू असल्याचं पाहायला मिळत आहे.

काय म्हणाले गणेश भोकरे? : आज झालेल्या पत्रकार परिषदेत मूठेश्वर गणपती मंडळाचे अध्यक्ष गणेश भोकरे यांनी सांगितलं की, "वर्षानुवर्ष पुण्यातील काही विशेष मंडळ हे लक्ष्मी रोडचा ताबा घेत असतात आणि तो ताबा सोडत नाहीत. दरवर्षी नव्यानं कोणतरी श्रीमंत येऊन वेगळी घोषणा करत असतो. गेल्या काही वर्षातील या मंडळाची भूमिका बघता आमच्या मंडळांमध्ये नाराजगी असून यंदाच्या गणेशोत्सव विसर्जन मिरवणुकीत पुणे शहरातील या 60 मंडळांनी सकाळी 7 वाजता विसर्जन मिरवणुकीत सहभागी होण्याचा निर्णय घेतला आहे. पुणे शहराची विसर्जन मिरवणूक ही सकाळी साडे दहा वाजता सुरू होत असते, जो सकाळी रिकामा वेळ आहे. या वेळेत आम्ही विसर्जन मिरवणुकीला सुरुवात करणार आहोत. तसंच बेलबाग चौक येथून आम्ही आमची विसर्जन मिरवणूक सुरू करणार आहोत," असं गणेश भोकरे यांनी सांगितलं.

एक मंडळ एक पथक : रामेश्वर चौक तरुण मंडळाचे अध्यक्ष सुरेश जैन म्हणाले की, "यंदाच्या वर्षी काही मंडळांनी अचानक एक वेगळा निर्णय घेतला आहे. त्यांच्या या निर्णयामुळं आमच्यात नाराजगी असून गणेशोत्सव हा पुण्यातील काही प्रमुख मंडळांचा नसून तो सर्व कार्यकर्त्यांचा असून मानाच्या गणेश मंडळाच्या विसर्जन मिरवणुकीच्या आधी आम्ही विसर्जन मिरवणुकीला सुरुवात करणार आहोत. तसंच एक मंडळ एक पथक असं आमच्या विसर्जन मिरवणुकीचं स्वरूप असणार आहे," असं सुरेश जैन यांनी सांगितलं.

मुख्यमंत्र्यांनी योग्य ती भूमिका घ्यावी : दरम्यान, भाऊसाहेब करपे यांनी म्हटलं की, "पुणे शहरातील गणेशोत्सवाची जी परंपरा आहे. ती टिकवण्यासाठी राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी योग्य ती भूमिका घ्यावी, आतापर्यंत शहरातील गणेश मंडळांची एकत्रित एकही बैठक घेण्यात आलेली नाही. येत्या काही दिवसात एकत्रित बैठक घेऊन योग्य तो तोडगा काढण्यात यावा, अशी आमची भूमिका आहे," असं त्यांनी यावेळी सांगितलं. दरम्यान, पुणे शहरातील गणेशोत्सव हा जगप्रसिद्ध असून शहरातील गणेशोत्सव विसर्जन मिरवणुकीबाबत सध्या वाद सुरू असून येत्या काळात शहरातील गणेशोत्सवाबाबत प्रशासनाकडून काय भूमिका घेतली जाणार आहे, हे पाहावं लागणार आहे.

