यंदा मोठ्या उत्साहात गणेशोत्सव पार पडत आहे. पुणे पोलिसांनी गणेशोत्सव विसर्जन मिरवणुकीची देखील पूर्ण तयारी केलीय. त्याबद्दल सविस्तर जाणून घेऊ या.

GANESHOTSAV 2025
पुणे पोलिसांकडून गणेश विसर्जनाची तयारी पूर्ण (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 3, 2025 at 8:59 PM IST

पुणे : सध्या सर्वत्र मोठ्या उत्साहात गणेशोत्सव साजरा होत आहे. गणेशोत्सवाआधी पुणे शहरात विसर्जन मिरवणुकीबाबत वाद झाला होता. त्यानंतर पुण्यातील गणेश विसर्जन मिरवणूक ही सकाळी साडेनऊ वाजता सुरू होणार असल्याचा निर्णय घेण्यात आला. आता पुणे पोलिसांनी गणेश विसर्जनाची तयारी पूर्ण केली आहे. पुण्यातील मंडळांना विसर्जन मिरवणुकीबाबत वेळेचं नियोजन आणि कार्यपद्धती, मार्गदर्शक तत्वे जाहीर केली आहेत. याबाबत पुण्यात बुधवारी पोलीस आयुक्त अमितेश कुमार यांनी पत्रकार परिषद घेत विसर्जन मिरवणुकीबाबत मंडळांना वेळेच्या नियोजनाबाबत माहिती दिली.

सकाळी होणार मुख्य मिरवणुकीला सुरूवात : "येत्या 6 सप्टेंबरला शहरात विसर्जन मिरवणूक होणार आहे. यावेळी मानाच्या पहिल्या गणपतीचं टिळक पुतळा, मंडई या ठिकाणी सकाळी 9.15 वाजता आगमन होईल. मानाचा पहिला गणपती कसबा गणपती मंडळाची पूजा झाल्यानंतर मिरवणुकीची सुरूवात होईल. यानंतर मानाचा दुसरा तांबडी जोगेश्वरी गणपती बेलबाग चौक इथून मानाच्या पहिल्या गणपतीच्या मागं मुख्य मिरवणुकीमध्ये 10 वाजेपर्यंत बेलबाग चौक इथून लक्ष्मी रोडवर मार्गस्थ होतील," असं पोलीस आयुक्त अमितेश कुमार यांनी सांगितलं.

माध्यमांशी बोलताना पोलीस आयुक्त अमितेश कुमार (ETV Bharat Reporter)

अशी असेल मिरवणूक : "शहरातील मानाचे पाच गणपती मुख्य मिरवणुकीत गेल्यानंतर सहाव्या क्रमांकावर महानगर पालिका गणपती मंडळ, सातव्या क्रमांकावर त्वेष्ठा कासार गणपती मंडळ दुपारी एकपर्यंत मुख्य मिरवणुकीत सामील होतील. त्यानंतर सिटी पोस्ट ऑफिसकडून लक्ष्मीरोडवर आणि श्री दत्तमंदिराकडून शिवाजी रोडनं येणारी मंडळं बेलबाग चौक इथं दुपारी तीनपर्यंत रांगेमध्ये लागलेल्या क्रमानुसार मुख्य मिरवणुकीत सामील होतील. त्यानंतर श्रीमंत दगडूशेठ हलवाई गणपतीची मिरवणूक चार वाजता मुख्य मिरवणुकीमध्ये सामील होईल. यानंतर लक्ष्मीरोड आणि शिवाजी रोडवरील रांगेत असलेली मंडळं बेलबाग चौकामधून नियमित मुख्य मिरवणुकीत सामील होतील. यानंतर जिलब्या मारुती गणपती, हुतात्मा बाबु गेनु मंडळ, श्रीमंत भाउसाहेब रंगारी गणपती, अखिल मंडई गणपती मंडळ मिरवणुकीमध्ये सामील होतील," अशी माहिती पोलीस आयुक्त अमितेश कुमार यांनी माध्यमांशी बोलताना दिली.

विद्युत रोषणाई असलेल्या मंडळांना मिळणार सातनंतर प्रवेश : "सायंकाळी सातनंतर विद्युत रोषणाई असलेल्या मंडळांना प्रवेश मिळेल. लक्ष्मीरोडवरील गणपती विसर्जन मिरवणुकीमध्ये सिटी पोस्ट ऑफिसकडून लक्ष्मीरोडनं आणि श्री दत्तमंदिरकडून शिवाजी रोडनं येणारी मंडळं बेलबाग चौकामधूनच मुख्य मिरवणुकीत सामील होतील. इतर कोणत्याही मार्गानं मंडळांना मुख्य मिरवणुकीमध्ये सामील होता येणार नाही. कसबा गणपती अलका टॉकीज चौक इथून पुढं जाईपर्यंत दुसऱ्या कोणत्याच मार्गावरील मंडळ हे अलका टॉकीज चौक इथं येणार नाही," अशी माहिती अमितेश कुमार यांनी दिली.

कोणतंही मंडळं मिरवणुकीत घुसणार नाही : "मुख्य मिरवणुकीदरम्यान दोन मंडळामध्ये अंतर राहणार नाही. कोणतंही मंडळ रांग सोडून मिरवणुकीमध्ये घुसणार नाही. प्रत्येक मंडळानं आपल्या मिरवणुकीत जास्तीत जास्त 2 ढोल ताशा पथक नेमावीत. एका पथकामध्ये जास्तीत जास्त 60 सदस्य राहतील. तसंच अलका टॉकीज चौक इथं गणपती विसर्जन मिरवणूक संपल्यानंतर ढोल ताशा पथकामधील सदस्य वादनाचं साहित्य घेऊन मिरवणुकाच्या विरुध्द दिशेनं येणार नाहीत. टिळक पुतळा ते बेलबाग चौक दरम्यान कोणतेही ढोलताशा पथक वादन करणार नाही. बेलबाग चौकापासून ढोलताशा पथके मिरवणुकीमध्ये सामील होऊन वाद्य वाजवतील. मिरवणुकीमध्ये डीजे अथवा ढोल ताशा पथक यापैकी एकाचीच परवानगी राहील. बेलबाग चौक इथं परिशिष्ट 1, 2 आणि 3 मध्ये असलेली मंडळं सोडून जी मंडळं प्रथम येतील त्या मंडळांना मिरवणुकीमध्ये सामील होण्यास प्राधान्य दिलं जाणार आहेत. कोणत्याही मंडळाचे ढोल ताशा पथक हे स्थिक वादन करणार नाहीत," अशा सूचना यावेळी पोलिसांनी मंडळांना दिल्या.

