20 खांबावर उभं आहे कोल्हापुरातील 'या' गावातील पेशवेकालीन गणेश मंदिर, सीमाभागात 'देवाचं गाव' म्हणून प्रसिद्ध बाप्पा - GANESHOTSAV 2025

कोल्हापुरातील शिरोळ तालुक्यामध्ये असलेल्या गणेशवाडीतील पेशवे कालीन मंदिर प्रसिद्ध आहे. या मंदिराचं वैशिष्ट्य म्हणजे पेशव्यांचे सरदार पटवर्धन यांनी मंदिर उभारण्यासाठी योगदान दिलं आहे.

शाळीग्राम पाषाणात कोरलेली आकर्षक गणेश मूर्ती (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 26, 2025 at 8:42 PM IST

कोल्हापूर : कुरुंद दगडाचं रेखीव काम, आकर्षक दगडी छत आणि शाळीग्राम पाषाणात कोरलेली आकर्षक गणेश मूर्ती हा स्थापत्यशास्त्राचा उत्कृष्ट नमुना असलेलं कोल्हापूर जिल्ह्यातील गणेशवाडीचं पेशवे कालीन मंदिर. हे मंदिर 20 दगडी खांबावर उभं आहे. 17 व्या शतकात पेशवेकालीन सरदार हरीभट्ट पटवर्धन यांनी हे मंदिर उभारण्यासाठी योगदान दिल्याचा उल्लेख गणेश कोष ग्रंथात आढळतो. कृष्णा नदीच्या काठावर वसलेल्या या मंदिराची निर्मिती गाव वसन्याआधी झाली असल्याचं गावकरी सांगतात. तर महाराष्ट्र आणि कर्नाटक सीमा भागातील भाविकांच्यासाठी 'देवांचं गाव' म्हणून प्रसिद्ध असलेल्या गणेशवाडीच्या बाप्पाची पौराणिक कहानी पाहूया गणेशोत्सवाच्या निमित्तानं...

पेशव्यांच्या काळात अनेक गणेश मंदिरांची निर्मिती : "17 व्या शतकाचा काळ हा पेशवाई राजवट मानला जातो. याच काळात महाराष्ट्रात अनेक गणेश मंदिर पेशव्यांनी उभारली. 1750 ते 56 या काळात बांधण्यात आलेल्या कोल्हापूर जिल्ह्यातील शिरोळ तालुक्याच्या गणेशवाडी गावातील हे मंदिर 1756 साली बांधलं आहे. पेशवेकालीन सुभेदार हरिभक्त पटवर्धन हे गणेशभक्त होते. नित्य नियमानं पटवर्धन गणपतीपुळ्याच्या देवाची वारी करायचे. मात्र कोकण सोडल्यानंतर ही वारी चुकेल अशी चिंता पटवर्धना यांना लागली होती. यादरम्यान गणेशानं दृष्टांत देत कृष्णाकाठी बुरुजाखाली आपलं वास्तव्य असल्याचं सांगितल्याची आख्यायिका गणेशवाडीचा इतिहास सांगणाऱ्या 'गणेश कोष' या ग्रंथात आढळते. तर गावकऱ्यांनीही गावाची निर्मिती होण्याआधीच या मंदिराची निर्मिती झाल्याचं सांगितलं. कर्नाटक- महाराष्ट्र सीमा परिसरात मिळणारा कुरुंद या जातीच्या दगडांनी अखंड कोरीव काम केलेलं हे मंदिर स्थापत्य अभियांत्रिकीचा उत्कृष्ट नमुना आहे. अडीच शतकापूर्वी मंदिराची स्थापना झाल्याचा उल्लेख मंदिरावरील नाम फलकात आढळतो. तर मंदिराच्या स्थापनेनंतर 12 बलुतेदारांनासोबत घेत पेशव्यांनी पूर्वीचं गणेशपुर आणि आताची गणेशवाडी स्थापन केल्याचं गावकरी सांगतात. आजही फेब्रुवारी महिन्यातील माघी गणेश जयंतीला गावकरी एकत्र येत मोठा उत्सव साजरा करतात. तर पेशवेकालीन सुभेदार पटवर्धनांचे वारसदारही या सर्व कार्यक्रमांना हजेरी लावतात. मंदिराचा गावकऱ्यांनी जिर्णोद्वार केला असून 269 वर्षाच्या या मंदिराचं महत्व ओळखून महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा भागातील लाखो गणेश भक्त दर महिन्याच्या संकष्टीला दर्शनासाठी येतात," अशी माहिती माजी सरपंच बळवंत गोरवडे यांनी 'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना दिली.

शाळीग्राम पाषाणात कोरलेली आकर्षक गणेश मूर्ती (ETV Bharat Reporter)

आकर्षक, लोभस बाप्पांची मूर्ती : "मंदिराच्या गाभाऱ्यात शाळीग्राम पाषाणात कोरलेली गणेश मूर्ती आकर्षक आहे. भगव्या रंगानं रंगवलेल्या गणेश मूर्तीचं आकर्षक रूप भाविक डोळ्यात साठवतात. तर मूर्तीचे बोलके डोळे भक्तांची तहानभूक हरपून भक्तीत तल्लीन होतात. राज्यातील 56 हेमाडपंथी बांधकामापैकी कोल्हापूरच्या शिरोळ तालुक्यातील गणेशवाडीचं हे पेशवेकालीन मंदिर गणेश भक्तांसाठी जणू देवाचं घर आहे," अशी प्रतिक्रिया सुधाकर वास्कर यांनी व्यक्त केली.

देवरहळी म्हणजेच 'देवाचं गाव' म्हणून प्रसिद्ध : महाराष्ट्र आणि कर्नाटक सीमेवर असलेल्या गणेशवाडी गावची लोकसंख्या सुमारे 7 हजारच्या घरात आहे. गावातील साडेतीन हजार हेक्टर शेतीपैकी फक्त 400 हेक्टर शेती महाराष्ट्रात तर उर्वरित सर्व शेती कर्नाटकात असल्यानं इथं कर्नाटकी सूर या गावकऱ्यांमध्ये पहायला मिळतो. कोल्हापूरसह सांगली, बिजापूर बेळगावसह कर्नाटकातील लाखो भाविकांचं श्रद्धास्थान असलेल्या या बाप्पाच्या वास्तव्यानं पुनीत झालेल्या गणेशवाडीला कानडी भाषेत 'देवरहाळी' म्हणजेच 'देवांचं गाव' म्हणूनही ओळखलं जातं.

स्थापत्यशास्त्राचा उत्कृष्ट नमुना असलेलं गणेश मंदिर (ETV Bharat Reporter)

मंदिरात नित्यनियमानं होते बाप्पाची पूजा : शिरोळ तालुक्यातील गणेशवाडीच्या बाप्पांची नित्यनियमानं पूजा गावातील काने कुटुंबीय करतात. तर गणेश जयंती, माघी गणेश जयंती, गणेश चतुर्थी आणि संकष्टीला गावातील 12 बलुतेदार मिळून गणपती बाप्पाच्या चरणी एकरूप होतात. दर बारा वर्षांनी होणाऱ्या महापर्वकाळातही या मंदिरात भाविकांची मोठी गर्दी होते असं गावकऱ्यांनी सांगितलं. 20 खांबांवर उभा असलेल्या या मंदिराला आकर्षक कळस ही गावकऱ्यांनी लोकसहभागातून बांधला आहे.

