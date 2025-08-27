कोल्हापूर : गणेश चतुर्थीच्या मंगलमय मुहूर्तावर संपूर्ण महाराष्ट्रात उत्साह आणि भक्तिमय वातावरण पसरलय. यासह कोल्हापुरातील राजघराण्यातही बाप्पांचं आगमन झालं. कोल्हापुरातील करवीर संस्थानच्या राजघराण्यातील शाही गणेशोत्सवाचा आगमन सोहळा पारंपरिक पद्धतीनं दिमाखात संपन्न झाला. शाहू महाराज छत्रपती आणि राजघराण्यातील सदस्यांच्या उपस्थितीत बाप्पाचं स्वागत शाही लवाजम्यासह करण्यात आलं.
शाही गणेशोत्सवाला अनेक वर्षांची परंपरा : करवीर संस्थानमधील छत्रपती घराण्यातील शाही गणेशोत्सवाला अनेक वर्षांची परंपरा आहे. त्यामुळं मोठ्या थाटामाटात दरवर्षी हा उत्सव साजरा केला जातो. दरवर्षीप्रमाणं यंदाही साधारण दीड फूट उंचीची शाडूची गणेशमूर्ती कोल्हापुरातील कुंभार गल्लीतून पालखीमधून आणण्यात आली. नैसर्गिक रंगांनी सजवलेली ही मूर्ती पारंपरिक वाद्यांच्या गजरात आणि घोडेस्वार मानकऱ्यांसोबत मिरवणुकीत सहभागी झाली. गणरायाची पालखीतून निघालेली मिरवणूक राजवाड्याच्या प्रवेशद्वाराजवळ पोहोचल्यावर परंपरेप्रमाणं कसेबकर यांच्या दारात थोडावेळ थांबते. या ठिकाणी गणरायाची पूजा होते. यानंतर मोठ्या थाटामाटात बाप्पाला राजवाड्यात नेण्यात येतं.
कोल्हापूरच्या राजघराण्यात बाप्पा विराजमान : ऐतिहासिक करवीर नगरीचं भूषण असलेल्या नवीन राजवाड्यात शाही लवाजम्यासह आणि मानाच्या पालखीतून गणपती बाप्पाचं आगमन झालं. यानंतर गणरायाची खासदार शाहू महाराज छत्रपती यांच्या हस्ते विधिवत पूजा करण्यात आली. यावेळी याज्ञसेनीराजे छत्रपती, संभाजीराजे, संयोगिताराजे, मालोजीराजे, मधुरिमाराजे, यशराजराजे छत्रपती उपस्थित होते.
शाडूची मूर्ती आणि पर्यावरणपूरक सजावट : गणेशोत्सवानिमित्त नवीन राजवाड्याच्या अलंकारिक दालनात यंदाही आकर्षक सजावट करण्यात आली होती. पूजाअर्चेनंतर गणरायाची प्रतिष्ठापना करण्यात आली. त्यामुळं सर्वत्र आनंदाचं वातावरण निर्माण झालं होतं. शाही गणेशोत्सव साधेपणात आणि पर्यावरणपूरक पद्धतीनंच साजरा केला जात असल्यानं याला वेगळी ओळख लाभली आहे. यंदाही पूर्णपणं शाडूची मूर्ती आणि नैसर्गिक रंगांचा वापर करून पर्यावरणपूरकतेचा संकल्प जपला गेलाय.
राजघराण्यातील सदस्यांच्या उपस्थितीमुळं सोहळ्याला अधिक महत्व : शाही गणेशोत्सवाच्या परंपरेत गणेश आगमनाबरोबरच गौरी आगमन आणि विसर्जनही पालखीमधून काढलेल्या मिरवणुकीतून पार पडतं. त्यामुळं राजघराण्यातील हा उत्सव केवळ धार्मिक विधींवर मर्यादित राहत नाही. तर तो परंपरा, इतिहास आणि सन्मानाचं प्रतीक ठरतो. शाहू महाराज आणि राजघराण्यातील सदस्यांच्या उपस्थितीमुळं या सोहळ्याला अधिकच महत्त्व लाभते.
शहरात मोठ्या उत्साहात गणपतीचं आगमन : कोल्हापूर शहरातील विविध भागात गणपती बाप्पाचं आगमन मोठ्या उत्साहात झालं. प्रत्येक गल्लीबोळात ढोल-ताशांचा निनाद, रोषणाईनं सजलेले मंडप आणि भक्तांच्या जयघोषानं वातावरण प्रसन्न झालं होतं.
