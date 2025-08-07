Essay Contest 2025

मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांचा मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्ग पाहणी दौरा - MINISTER SHIVENDRASINGHRAJE BHOSALE

गणेशोत्सव अवघ्या काही आठवड्यांवर येऊन ठेपला असताना राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रराजे भोसले यांनी गुरुवारी मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्गाच्या कामांची पाहणी करण्यासाठी दौरा केला.

MINISTER SHIVENDRASINGHRAJE BHOSALE
राष्ट्रीय महामार्गाची पाहणी करताना मंत्री शिवेंद्रराजे भोसले (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 7, 2025 at 6:25 PM IST

Updated : August 7, 2025 at 7:41 PM IST

रायगड : गणेशोत्सव अवघ्या काही आठवड्यांवर येऊन ठेपला आहे. त्यामुळं चाकरमानी आपल्या गावी जाण्याच्या निजोनाच्या तयारीत आहेत. गुरूवारी राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रराजे भोसले यांनी मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्गाच्या कामांची पाहणी करण्यासाठी दौरा केला. या दौऱ्याला पनवेल पळस्पे इथून सुरुवात झाली. रायगड आणि रत्नागिरी जिल्ह्यातील महामार्गाची प्रत्यक्ष पाहणी करून दुरवस्था झालेल्या रस्त्यांची माहिती, पडलेले खड्डे आणि कामाच्या प्रगतीचा आढावा मंत्री शिवेंद्रराजे भोसले यांनी घेतला.

महामार्गाच्या दुरवस्थेमुळं प्रवाशांची गैरसोय : मुंबई-गोवा महामार्गाचं काम मागील 17 वर्षांपासून रखडलं आहे. अनेक ठेकेदारांची बदली, निधीची कमतरता आणि नियोजनातील अडचणींमुळं मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्गाच्या कामात मोठा विलंब झाला आहे. कोकणातील सर्वात महत्त्वाचा समजला जाणारा हा राष्ट्रीय महामार्ग म्हणून मुंबई-गोवा महामार्गाची ओळख आहे. गणेशोत्सवाच्या काळात लाखो चाकरमानी याच महामार्गानं आपल्या गावातील घरी जातात. मात्र, या राष्ट्रीय महामार्गावर ठिकठिकाणी पडलेले खड्डे, अपूर्ण उड्डाणपूल, आणि वाहतूक कोंडीमुळं प्रवाशांची नेहमी प्रचंड गैरसोय होते. या पार्श्वभूमीवर सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रराजे भोसले यांनी थेट पाहणी दौरा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. शुक्रवारी सकाळी पनवेलजवळील पळस्पे फाट्यावरून त्यांनी दौऱ्याला सुरुवात केली. यावेळी पेणचे आमदार रवी पाटील यांनी त्यांचं स्वागत केलं. या दौऱ्यात मंत्री शिवेंद्रराजे भोसले यांनी महामार्गावरील विविध टप्प्यांवर स्वतः जाऊन पाहणी केली. यावेळी त्यांनी संबंधित प्रकल्प अधिकारी, ठेकेदार तसंच स्थानिक नागरिकांशी संवाद साधला. सद्यस्थितीचा आढावा घेऊन तत्काळ उपाय योजना राबवाव्यात, असं त्यांनी सांगितलं.

ईटीव्ही भारतशी बोलतान मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले (ETV Bharat Reporter)

महामार्गाकडं सर्वांच लक्ष : गणेशोत्सवासाठी लाखो चाकरमानी कोकणात येतात. त्यामुळं वाहतूक सुरळीत ठेवणं ही मोठी जबाबदारी आहे. अशा परिस्थितीत मंत्री शिवेंद्रराजे भोसले यांचा दौरा जनतेच्या दृष्टीनं अत्यंत महत्त्वाचा आणि दिलासा देणारा मानला जात आहे. या दौऱ्यानंतर मंत्री शिवेंद्रराजे भोसले काय निर्णय घेतात? कामांना वेग कसा येतो आणि खड्ड्यांच्या तक्रारींवर काय उपाययोजना होतात याकडं आता साऱ्या कोकणवासीयांचं लक्ष लागलं आहे.

Last Updated : August 7, 2025 at 7:41 PM IST

