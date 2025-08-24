ETV Bharat / state

मुंबई-गोवा महामार्गावर गणेशभक्तांची रीघ; मंत्री भरत गोगावले यांनी महामार्गाची केली पाहणी

मंत्री भरत गोगावले यांनी मुंबई-गोवा महामार्गाची पाहणी करत वाहतूक नियोजन व पोलिसांच्या उपाययोजनांचा आढावा घेतला. तसंच शिक्षक स्वीय सहाय्यक प्रकरणावर स्पष्टीकरण दिलं.

MINISTER BHARAT GOGAWALE
पाहणी करताना मंत्री भरत गोगावले (ETV Bharat Reporter)
ETV Bharat Marathi Team

Published : August 24, 2025 at 6:20 PM IST

रायगड : राज्याचे रोजगार हमी योजना मंत्री भरत गोगावले यांनी रविवारी मुंबई-गोवा महामार्गावर माणगाव परिसरात पाहणी केली. गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर मोठ्या संख्येनं मुंबई, पुण्यातून कोकणवासीयांचा कोकणात ओढा सुरू झाला आहे. त्यामुळं महामार्गावरील वाढती वाहतूक आणि संभाव्य कोंडी लक्षात घेऊन प्रशासनानं केलेल्या नियोजनाची माहिती त्यांनी घेतली. यावेळी पोलीस यंत्रणेसह संबंधित अधिकाऱ्यांशी मंत्री गोगावले यांनी चर्चा केली. वाहतूक कोंडी टाळण्यासाठी राबवण्यात आलेल्या उपाययोजना, मार्गदर्शन आणि पोलिसांचा बंदोबस्त या सर्वांचा त्यांनी आढावा घेतला. प्रवाशांचा प्रवास सुखकर व सुरळीत होण्यासाठी अधिक काटेकोर नियोजन करण्याच्या सूचना देखील त्यांनी दिल्या.

जनसुविधा केंद्राची पाहणी : माणगाव इथं उभारण्यात आलेल्या जनसुविधा केंद्राला देखील त्यांनी भेट दिली. भाविकांसाठी उभारण्यात आलेल्या तात्पुरत्या शौचालय व्यवस्था, पिण्याच्या पाण्याची सोय, वैद्यकीय सुविधा याबाबतची माहिती त्यांनी तपासली. गणेशभक्तांच्या सेवेसाठी हे केंद्र कसं कार्यरत आहे, याची पाहणी करताना त्यांनी प्रशासनाच्या कामाची दखल घेतली.

शिक्षक स्वीय सहाय्यक प्रकरणाबाबत मंत्री गोगावले यांचं स्पष्टीकरण : "चांगलं काम करणाऱ्या माणसाला अडचणीत आणण्याचा काहींचा प्रयत्न असतो. नियमाप्रमाणेच शिक्षक स्वीय सहाय्यक नेमलेत. जर यात नियमबाह्य काही आढळलं तर ती नेमणूक मागे घेण्यास तयार आहे. तसंच इतर अनेक मंत्र्यांकडंही शिक्षक स्वीय सहाय्यक असल्याचं उदाहरण देत, केवळ भरत गोगावले यांच्याकडंच आहे, असा गैरसमज पसरवला जात आहे," असं मंत्री गोगावले यांनी पत्रकारांनी शिक्षक स्वीय सहाय्यक प्रकरणाबाबत विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना सांगितलं.

मंत्री भरत गोगावले यांनी केली पाहणी : गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर कोकणात येणाऱ्या भाविकांचा प्रवास सोयीस्कर व्हावा, वाहतुकीत अडथळा निर्माण होऊ नये आणि प्रशासन व पोलीस यंत्रणेमुळं नागरिकांना दिलासा मिळावा, यासाठी मंत्री गोगावले यांनी पाहणी केली.

