लाडक्या गणरायाच्या स्वागतासाठी कोकण सज्ज, बाजारपेठा सजल्या; खरेदीसाठी भक्तांची झुंबड

गणेश चतुर्थी हा कोकणातील एक प्रमुख आणि उत्साहानं साजरा केला जाणारा सण आहे. या सणानिमित्त बाहेरगावी असलेले असंख्य कोकणवासी आपल्या मूळगावी परत येतात.

लाडक्या गणरायाच्या स्वागतासाठी कोकण सज्ज (ETV Bharat)
Published : August 24, 2025 at 3:20 PM IST

सिंधुदुर्ग : लाडक्या श्री गणरायाच्या आगमनाला अवघे काही दिवसच उरले आहेत. संपूर्ण कोकणात भक्तगण तयारीला लागले असून, घराघरात प्राणप्रतिष्ठापनेसाठी जय्यत तयारी सुरू आहे. गणेश चतुर्थी हा महाराष्ट्रातील सर्वात मोठा सण असून, विशेषतः कोकणात तो मोठ्या श्रद्धा आणि उत्साहात साजरा केला जातो. कोकणवासीयदेखील आपल्या गावाकडे परत येत असून, बाप्पांच्या स्वागतासाठी सर्वत्र उत्सुकतेचं वातावरण आहे. सावंतवाडीची बाजारपेठ गणेशोत्सवाच्या तयारीनं फुलून गेली आहे. मखर, हार, सजावटीचं साहित्य, पडदे, प्रकाशयोजना, मूर्ती सजावटीचं विविध साहित्य यांची रेलचेल पाहायला मिळते आहे.

व्यापारी सज्ज, दुकानं सजली : गणेश चतुर्थी हा कोकणातील एक प्रमुख आणि उत्साहानं साजरा केला जाणारा सण आहे. या सणानिमित्त बाहेरगावी असलेले असंख्य कोकणवासी आपल्या मूळगावी परत येतात. त्यामुळे संपूर्ण कोकणात सणासुदीचे खास वातावरण पाहायला मिळते. या काळात बाजारपेठांमध्येही विविध वस्तूंच्या खरेदीसाठी मोठी गर्दी उसळते. हे लक्षात घेऊन व्यापाऱ्यांनी आपल्या दुकानांची आकर्षक सजावट सुरू केली आहे. दुकानं रंगीबेरंगी रोषणाईनं उजळून निघत आहेत. विद्युत रोषणाईचे साहित्य, आकर्षक सजावटीच्या वस्तू, गणेश मूर्ती सजविण्यासाठी लागणारे रत्नजडित खडे, पारंपरिक कपडे, खाद्यपदार्थ, भुसारी आणि पूजाविधींसाठी लागणाऱ्या वस्तू अशा विविध वस्तू विक्रीसाठी मांडण्यात आल्या आहेत.

भजन साहित्य खरेदी व दुरुस्तीला भरघोस प्रतिसाद : गणेशोत्सवानिमित्तानं तयारी जोरदार सुरू आहे. विशेषतः भजन मंडळांच्या तयारीनं बाजारपेठांमध्ये नवचैतन्य पसरलं आहे. भजनासाठी लागणाऱ्या साहित्याच्या खरेदी आणि दुरुस्तीच्या कामाला सध्या वेग आला आहे. टाळ, मृदुंग, तबला, पेटी यांसारख्या वाद्यांची दुकाने बाजारात थाटली गेली आहेत. गणपतीच्या पुढील 11 दिवसांच्या उत्सवात सांस्कृतिक कार्यक्रम, भजन व कीर्तनाचा गजर रंगणार आहे. कोकणातील धार्मिक परंपरेचा आणि संगीतप्रेमाचा प्रत्यय या बाजारपेठांमधून प्रकर्षानं येत आहे.

श्री गणेश मूर्तींवर शेवटचा हात : गणेशोत्सव काही दिवसांवर येऊन ठेपल्यानं मूर्तिशाळांमध्ये मूर्तिकारांची लगबग शिगेला पोहोचली आहे. श्री गणरायाच्या आगमनासाठी तयारी जोमात सुरू असून, मातीला जीवंत रूप देणाऱ्या कुशल हातांनी बाप्पाच्या सुबक मूर्ती आकार घेत आहेत.सध्या मूर्तींवर शेवटचा हात फिरवण्याचं काम, म्हणजेच रंगकाम, अलंकार सजावट, आणि सूक्ष्म तपशीलांवर लक्ष केंद्रित केलं जात आहे. आकर्षक रंग, हिरेजडित खडे, पारंपरिक दागिने आणि अलंकारांनी सजवून मूर्तींचे सौंदर्य अधिक खुलवलं जात आहे. यंदा, प्लास्टर ऑफ पॅरिस (POP) पासून तयार होणाऱ्या मूर्तींची संख्याही वाढत चालली आहे. विशेषतः युवा वर्गामध्ये हलकी आणि भव्य आकाराची POP मूर्ती आणण्याकडे कल वाढताना दिसत आहे.

सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात कोकणवासीय दाखल : सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात कोकणवासीयांची मोठ्या प्रमाणात घरवापसी सुरू झाली आहे. कोकणातील घराघरात बाप्पाचं स्वागत पारंपरिक उत्साहात केलं जाते, त्यामुळे बाहेरगावी वास्तव्यास असलेले अनेक कोकणवासीय आता आपल्या गावाकडे परत येत आहेत. सध्या रेल्वे आणि एस.टी. बसेसला तुफान गर्दी असून अनेक गाड्या हाऊसफुल्ल झाल्या आहेत. तरीही काही कोकणवासी गणेश चतुर्थीच्या दिवशी किंवा त्याच्या आदल्या दिवशीपर्यंत दाखल होतात.

