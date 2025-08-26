ETV Bharat / state

हिंदू-मुस्लीम ऐक्याचं प्रतीक असलेला धुळ्यातील मानाचा 'खुनी गणपती', जाणून घ्या इतिहास - GANESHOTSAV 2025

धुळे शहरातील ब्रिटिश काळातील खुनी गणपती हा मानाचा गणपती म्हणून ओळखला जातो.

'Khuni Ganapati' in Dhule, a symbol of Hindu-Muslim unity, know its histor
हिंदू-मुस्लीम ऐक्याचं प्रतीक असलेला धुळ्यातील मानाचा 'खुनी गणपती' (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 26, 2025 at 8:53 PM IST

धुळे : उद्या (27 ऑगस्ट) राज्यभरात लाडक्या बाप्पाचं आगमन मोठ्या थाटामाटात होणार आहे. दरम्यान, धुळे शहरातील ब्रिटिश काळातील खुनी गणपती हा मानाचा गणपती म्हणून ओळखला जातो. खुनी गणपती नाव ऐकून आश्चर्य वाटलं ना?, तर हा गणपती हिंदू-मुस्लीम ऐक्याचं प्रतीक म्हणून प्रसिद्ध आहे. त्यामुळं या खुनी गणपतीबद्दल माहिती जाणून घेऊया....

...असं पडलं नाव : 1865 मध्ये खांबेटे गुरुजींनी टिळकांच्या प्रेरणेनं धुळ्यात सार्वजनिक गणेशोत्सव सुरु केला. त्या गणेशाची विसर्जन मिरवणूक 1000 वर्ष जुन्या शाही जामा मशिदीवरुन सायंकाळी प्रार्थनेच्यावेळी पालखीतून जात होती. त्यावेळी या पालखीला विरोध झाला आणि या विरोधाच रुपांतर हाणामारीत झाल्यानं ब्रिटिशांनी गोळीबार केला. त्यात बरेच लोक मृत्यूमुखी पडले. अनेक जखमी झाले. त्यामुळं आहिराणी भाषेत "त्या मशिदजवळ खून पडनात", "खुन नी मसिद", गणपतीना वकतले तथा खून पडनात", अशा चर्चांमुळं मशिदीला खुनी मशीद आणि गणपतीला खुनी गणपती, असं नावं प्रचलीत झालं. त्यावेळी तणाव निर्माण झाल्यानं तब्बल 5 दिवस गणपती त्या मशिदीसमोर होता.

विसर्जन मिरवणूक पालखीतूनच निघते : पुढं ब्रिटिशांनी दोन्ही गटात समेट घडवला आणि एकमेकांच्या धर्माच्या सन्मानासाठी ठोस पाऊल उचललं. ब्रिटिशांकडून 228 रुपये दोन्ही गटांना दिले गेले आणि त्यातून ही ऐतिहासिक प्रथा सुरु झाली. दर अनंत चर्तुदशीला गणपतीची विसर्जन मिरवणूक पालखीतूनच निघते. यावेळी पारंपरिक टाळ-मृदुंगाच्या गजरात तिनपावली, बारापावली नृत्य होत, बरोबर सायंकाळी 5 वाजता म्हणजेच नमाजची अजान होताना खुनी गणपतीची पालखी मशिदीच्या दाराच्या एकदम समोर येते. मशिदीतून गणपतीवर पुष्पवृष्टी केली जाते. मशिदीतूनच एक धर्माधिकारी येतो, तिथूनच आरतीचं तबक आणि गुलाबाच्या फुलांचा हार आणून मशिदीतर्फे गणपतीची आरती केली जाते. एकीकडे आरती आणि दुसरीकडे अजान सुरु होते. तिथं आरती झाली की गणपती विसर्जनासाठी मार्गस्थ होतो.

हिंदू-मुस्लीम ऐक्य : दरम्यान, याठिकाणी आल्यानंतर गणपतीची पालखी अचानक जड होत असल्याचाही अनुभव भाविक सांगतात. हिंदू-मुस्लीम ऐक्याची सुंदर परंपरा इथं आहे. दोन्ही धर्मियांनी ती आजतागायत जपलीय. आठ-दहा लाख लोकसंख्या असलेल्या धुळे महानगरात जुनं धुळे सोडलं तर बाप्पाचं हे आगळं रुप जास्त कुणाला माहीत नाही. जुन्या धुळ्यातल्या जुन्या लोकांनी ही प्रथा जपलीय. जसं 1895-1896 मध्ये होतं. तसंच तंतोतंत आजही पाळलं जातंय. धुळ्यात आल्यानंतर जुनं धुळे विचारलं की, खुनी मशीद हाच बसथांबा आजही आहे. जसं मशिदीच्या प्रशासनानं गणपतीची प्रथा जपलीय, तसं जुन्या धुळ्यानं हिंदूबहूल लोकांनी मशिद पावित्र्यानं जपत सामाजिक एकतेचा आदर्श निर्माण केलाय.

