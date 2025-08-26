ETV Bharat / state

ठाण्यात गणेशोत्सवासाठी वेगवेगळ्या मोदकांची रेलचेल; दोनशे ते दहा हजारांपर्यंतचे आकर्षक 'डाएट मोदक' उपलब्ध - GANESH CHATURTHI 2025

गणेशोत्सवानिमित्त (Ganeshotsav 2025) बाजारपेठेत विविध प्रकारच्या मिठाया बघायला मिळत आहेत. आपल्या लाडक्या गणरायाच्या स्वागतासाठी बाप्पाच्या लाडक्या आवडत्या मिठाईसाठी बाजारपेठा आता सज्ज झाल्या आहेत.

Ganesh Chaturthi 2025
ठाण्यातील मिठाईवाले (ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 26, 2025 at 9:03 PM IST

2 Min Read

ठाणे : गणेशोत्सवात (Ganeshotsav 2025) बाप्पांच्या आगमना सोबतच आस लागते ती गोडगोड मोदकांची. खवय्यांच्या याच आवडीची विशेष काळजी घेतात ते ठाण्यातील मिठाईवाले. अगदी पाचशे रुपयांपासून ते थेट दहा हजारापर्यंतच्या मोदकांना ठाणेकरांची विशेष पसंती मिळत आहे. त्यातच यावर्षी स्पेशल मोदक गिफ्टिंग पॅकिंग (Modak Gifting Packing) असलेल्या मोदकांनी सर्वांनाच आकर्षित केलं आहे. साखरेचा आजार असलेल्या ग्राहकांसाठी विशेष मोदक देखील बाजारात उपलब्ध असून 'डाएट मोदक' आणि मिठाई देखील ग्राहकांच्या पसंतीस पडत आहे.



अप्रतिम मिठाई आणि मोदक : 'गणपती बाप्पा मोरया, मंगलमूर्ती मोरया' च्या जयघोषात आणि ढोलताशांच्या गजरात लाडक्या बाप्पाचं घरोघरी आगमन होणार आहे. बाप्पाच्या स्वागतासाठी आबालवृद्ध उत्सुक झाले असून सुंदर मखरे देखील उभारली गेली आहेत. याच गणेशोत्सवाच्या आनंदाला द्विगुणित करतात ते गोड गोड मोदक. सणासुदीला सर्वांच्या पसंतीस उतरतात त्या ठाण्यातील प्रशांत कॉर्नरच्या अप्रतिम मिठाई आणि मोदक. नेहमीप्रमाणे या गणेशोत्सवात प्रशांत कॉर्नरने ग्राहकांसाठी ड्राय फ्रुट मोदक, मावा मोदक आणि कडक बुंदीचे लाडू उपलब्ध केले आहेत. आंबा, काजू, मावा तसेच सुकामेवा अशा विविध फ्लेवर्समध्ये हे मोदक मिळत असून खरेदीसाठी ठाणेकर गर्दी करत आहेत.

प्रतिक्रिया देताना हरेश बोबडे (ETV Bharat Reporter)

प्रशांत कॉर्नरचे मोदक : कडक बुंदीचे लाडू देखील लहान साईजपासून 15 किलोच्या साईजमध्ये उपलब्ध आहेत. कडक बुंदीचे लाडू आता खवाय्याना आवडू लागले आहेत. तर ग्राहकांची विशेष मागणी या लाडूंसाठी आहे. प्रशांत कॉर्नरचे मोदक म्हणजे अप्रतिम कलाकृतीचा नमुनाच. फळांच्या आकाराचे मोदक तोंडात टाकण्यापूर्वी खवय्ये या मोदकांची कलाकृती पाहूनच थक्क होतात. ग्राहकांना चव चाखून मोदक विकत घेता येणार आहेत. प्रशांत कॉर्नरने नेहमीप्रमाणे मोदक गिफ्टिंगसाठी अनोखे गिफ्ट पॅक विक्रीसाठी आणले असून हे बॉक्स बघूनच ग्राहक आकर्षित होत आहेत. तब्बल अडीच हजारापासून ते दहा हजारापर्यंत या बॉक्सच्या किंमती असून ठाणेकर त्यांना विशेष पसंती देत आहेत.

Ganeshotsav 2025
आकर्षक 'डाएट मोदक' (ETV Bharat Reporter)



पारंपरिक मोदक आणि लाडूची मागणी मोठी : माव्यांच्या 3 प्रकाराचे मोदक ड्राय फ्रुटचे 6 प्रकाराचे मोदक सोबत लाडू आणि उकडीचे मोदक यांना विशेष मागणी आहे. 21 मोदकाचे पाकीट सोबत 100 ग्रामपासून अडीच किलो पर्यंतचा मोदक तयार करणं कालपासून सुरू केले असून ग्राहकांची वाढती मागणी लक्षात घेऊन आता, अहोरात्र मोदक तयार करणे सुरू आहे. तुपातील मिठाई श्रीखंड आणि गुलाबजाम, काजू कथलीचे विविध प्रकार देखील प्रसादासाठी ग्राहक घेत आहेत. अशी माहिती प्रशांत कॉर्नर मिठाईचे व्यवस्थापक हरेश बोबडे यांनी दिली.

Ganeshotsav 2025
मोदक गिफ्टिंगसाठी अनोखे गिफ्ट (ETV Bharat Reporter)
Ganeshotsav 2025
प्रशांत कॉर्नर यांच्या दुकानात मोदकांची रेलचेल (ETV Bharat Reporter)



हेही वाचा -

  1. नाशिकच्या रविवार कारंजा मंडळाचा 201 किलो चांदीचा गणपती; पाहा व्हिडिओ
  2. गणेश चतुर्थी २०२५ : गणपतीची प्राणप्रतिष्ठा करताना 'या' चुका टाळा, जाणून घ्या गणेश पुजेचे नियम
  3. गणेशोत्सव विशेष : संपूर्ण मध्य भारताचं 'आर्ट हब' असलेल्या चितारओळीला 300 वर्षांचा इतिहास!

ठाणे : गणेशोत्सवात (Ganeshotsav 2025) बाप्पांच्या आगमना सोबतच आस लागते ती गोडगोड मोदकांची. खवय्यांच्या याच आवडीची विशेष काळजी घेतात ते ठाण्यातील मिठाईवाले. अगदी पाचशे रुपयांपासून ते थेट दहा हजारापर्यंतच्या मोदकांना ठाणेकरांची विशेष पसंती मिळत आहे. त्यातच यावर्षी स्पेशल मोदक गिफ्टिंग पॅकिंग (Modak Gifting Packing) असलेल्या मोदकांनी सर्वांनाच आकर्षित केलं आहे. साखरेचा आजार असलेल्या ग्राहकांसाठी विशेष मोदक देखील बाजारात उपलब्ध असून 'डाएट मोदक' आणि मिठाई देखील ग्राहकांच्या पसंतीस पडत आहे.



अप्रतिम मिठाई आणि मोदक : 'गणपती बाप्पा मोरया, मंगलमूर्ती मोरया' च्या जयघोषात आणि ढोलताशांच्या गजरात लाडक्या बाप्पाचं घरोघरी आगमन होणार आहे. बाप्पाच्या स्वागतासाठी आबालवृद्ध उत्सुक झाले असून सुंदर मखरे देखील उभारली गेली आहेत. याच गणेशोत्सवाच्या आनंदाला द्विगुणित करतात ते गोड गोड मोदक. सणासुदीला सर्वांच्या पसंतीस उतरतात त्या ठाण्यातील प्रशांत कॉर्नरच्या अप्रतिम मिठाई आणि मोदक. नेहमीप्रमाणे या गणेशोत्सवात प्रशांत कॉर्नरने ग्राहकांसाठी ड्राय फ्रुट मोदक, मावा मोदक आणि कडक बुंदीचे लाडू उपलब्ध केले आहेत. आंबा, काजू, मावा तसेच सुकामेवा अशा विविध फ्लेवर्समध्ये हे मोदक मिळत असून खरेदीसाठी ठाणेकर गर्दी करत आहेत.

प्रतिक्रिया देताना हरेश बोबडे (ETV Bharat Reporter)

प्रशांत कॉर्नरचे मोदक : कडक बुंदीचे लाडू देखील लहान साईजपासून 15 किलोच्या साईजमध्ये उपलब्ध आहेत. कडक बुंदीचे लाडू आता खवाय्याना आवडू लागले आहेत. तर ग्राहकांची विशेष मागणी या लाडूंसाठी आहे. प्रशांत कॉर्नरचे मोदक म्हणजे अप्रतिम कलाकृतीचा नमुनाच. फळांच्या आकाराचे मोदक तोंडात टाकण्यापूर्वी खवय्ये या मोदकांची कलाकृती पाहूनच थक्क होतात. ग्राहकांना चव चाखून मोदक विकत घेता येणार आहेत. प्रशांत कॉर्नरने नेहमीप्रमाणे मोदक गिफ्टिंगसाठी अनोखे गिफ्ट पॅक विक्रीसाठी आणले असून हे बॉक्स बघूनच ग्राहक आकर्षित होत आहेत. तब्बल अडीच हजारापासून ते दहा हजारापर्यंत या बॉक्सच्या किंमती असून ठाणेकर त्यांना विशेष पसंती देत आहेत.

Ganeshotsav 2025
आकर्षक 'डाएट मोदक' (ETV Bharat Reporter)



पारंपरिक मोदक आणि लाडूची मागणी मोठी : माव्यांच्या 3 प्रकाराचे मोदक ड्राय फ्रुटचे 6 प्रकाराचे मोदक सोबत लाडू आणि उकडीचे मोदक यांना विशेष मागणी आहे. 21 मोदकाचे पाकीट सोबत 100 ग्रामपासून अडीच किलो पर्यंतचा मोदक तयार करणं कालपासून सुरू केले असून ग्राहकांची वाढती मागणी लक्षात घेऊन आता, अहोरात्र मोदक तयार करणे सुरू आहे. तुपातील मिठाई श्रीखंड आणि गुलाबजाम, काजू कथलीचे विविध प्रकार देखील प्रसादासाठी ग्राहक घेत आहेत. अशी माहिती प्रशांत कॉर्नर मिठाईचे व्यवस्थापक हरेश बोबडे यांनी दिली.

Ganeshotsav 2025
मोदक गिफ्टिंगसाठी अनोखे गिफ्ट (ETV Bharat Reporter)
Ganeshotsav 2025
प्रशांत कॉर्नर यांच्या दुकानात मोदकांची रेलचेल (ETV Bharat Reporter)



हेही वाचा -

  1. नाशिकच्या रविवार कारंजा मंडळाचा 201 किलो चांदीचा गणपती; पाहा व्हिडिओ
  2. गणेश चतुर्थी २०२५ : गणपतीची प्राणप्रतिष्ठा करताना 'या' चुका टाळा, जाणून घ्या गणेश पुजेचे नियम
  3. गणेशोत्सव विशेष : संपूर्ण मध्य भारताचं 'आर्ट हब' असलेल्या चितारओळीला 300 वर्षांचा इतिहास!

For All Latest Updates

TAGGED:

प्रशांत कॉर्नरचे मोदकमोदकPRASHANT CORNERMODAK GIFTING PACKINGGANESH CHATURTHI 2025

Quick Links / Policies

विश्लेषणात्मक वार्तांकन

Kawasaki KLX230R S 2026 भारतात 1.94 लाखात लॉंच

फॅटी लिव्हरच्या समस्येनं त्रस्त आहात? आहारात समावेश करा 'ही' फळ

होंडाची नवीन इलेक्ट्रिक मोटरसायकल 2 सप्टेंबरला होणार सादर

पावसाळ्यातील आजारांपासून मुलांचा बचाव कसा करायचा? फॉलो करा या टिप्स

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.