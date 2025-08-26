ठाणे : गणेशोत्सवात (Ganeshotsav 2025) बाप्पांच्या आगमना सोबतच आस लागते ती गोडगोड मोदकांची. खवय्यांच्या याच आवडीची विशेष काळजी घेतात ते ठाण्यातील मिठाईवाले. अगदी पाचशे रुपयांपासून ते थेट दहा हजारापर्यंतच्या मोदकांना ठाणेकरांची विशेष पसंती मिळत आहे. त्यातच यावर्षी स्पेशल मोदक गिफ्टिंग पॅकिंग (Modak Gifting Packing) असलेल्या मोदकांनी सर्वांनाच आकर्षित केलं आहे. साखरेचा आजार असलेल्या ग्राहकांसाठी विशेष मोदक देखील बाजारात उपलब्ध असून 'डाएट मोदक' आणि मिठाई देखील ग्राहकांच्या पसंतीस पडत आहे.
अप्रतिम मिठाई आणि मोदक : 'गणपती बाप्पा मोरया, मंगलमूर्ती मोरया' च्या जयघोषात आणि ढोलताशांच्या गजरात लाडक्या बाप्पाचं घरोघरी आगमन होणार आहे. बाप्पाच्या स्वागतासाठी आबालवृद्ध उत्सुक झाले असून सुंदर मखरे देखील उभारली गेली आहेत. याच गणेशोत्सवाच्या आनंदाला द्विगुणित करतात ते गोड गोड मोदक. सणासुदीला सर्वांच्या पसंतीस उतरतात त्या ठाण्यातील प्रशांत कॉर्नरच्या अप्रतिम मिठाई आणि मोदक. नेहमीप्रमाणे या गणेशोत्सवात प्रशांत कॉर्नरने ग्राहकांसाठी ड्राय फ्रुट मोदक, मावा मोदक आणि कडक बुंदीचे लाडू उपलब्ध केले आहेत. आंबा, काजू, मावा तसेच सुकामेवा अशा विविध फ्लेवर्समध्ये हे मोदक मिळत असून खरेदीसाठी ठाणेकर गर्दी करत आहेत.
प्रशांत कॉर्नरचे मोदक : कडक बुंदीचे लाडू देखील लहान साईजपासून 15 किलोच्या साईजमध्ये उपलब्ध आहेत. कडक बुंदीचे लाडू आता खवाय्याना आवडू लागले आहेत. तर ग्राहकांची विशेष मागणी या लाडूंसाठी आहे. प्रशांत कॉर्नरचे मोदक म्हणजे अप्रतिम कलाकृतीचा नमुनाच. फळांच्या आकाराचे मोदक तोंडात टाकण्यापूर्वी खवय्ये या मोदकांची कलाकृती पाहूनच थक्क होतात. ग्राहकांना चव चाखून मोदक विकत घेता येणार आहेत. प्रशांत कॉर्नरने नेहमीप्रमाणे मोदक गिफ्टिंगसाठी अनोखे गिफ्ट पॅक विक्रीसाठी आणले असून हे बॉक्स बघूनच ग्राहक आकर्षित होत आहेत. तब्बल अडीच हजारापासून ते दहा हजारापर्यंत या बॉक्सच्या किंमती असून ठाणेकर त्यांना विशेष पसंती देत आहेत.
पारंपरिक मोदक आणि लाडूची मागणी मोठी : माव्यांच्या 3 प्रकाराचे मोदक ड्राय फ्रुटचे 6 प्रकाराचे मोदक सोबत लाडू आणि उकडीचे मोदक यांना विशेष मागणी आहे. 21 मोदकाचे पाकीट सोबत 100 ग्रामपासून अडीच किलो पर्यंतचा मोदक तयार करणं कालपासून सुरू केले असून ग्राहकांची वाढती मागणी लक्षात घेऊन आता, अहोरात्र मोदक तयार करणे सुरू आहे. तुपातील मिठाई श्रीखंड आणि गुलाबजाम, काजू कथलीचे विविध प्रकार देखील प्रसादासाठी ग्राहक घेत आहेत. अशी माहिती प्रशांत कॉर्नर मिठाईचे व्यवस्थापक हरेश बोबडे यांनी दिली.
हेही वाचा -