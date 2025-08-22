ETV Bharat / state

पुण्यातील विसर्जन मिरवणुकीचा वाद अखेर मिटला; 'या' वेळेत निघणार मिरवणूक - GANESHOTSAV 2025

पुण्यातील विसर्जन मिरवणुकीचा वाद अखेर मिटला आहे. केंद्रीय राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांच्या प्रमुख उपस्थितीत गणेश मंडळांची बैठक पार पडली.

pune ganesh mandal miravnuk 2025
पुण्यातील मानाचे पाच गणपती (ETV Bharat Reporter)
Published : August 22, 2025 at 7:49 PM IST

पुणे : पुणे शहरातील गणेशोत्सवाच्या विसर्जन मिरवणुकीसंदर्भात गेल्या काही दिवसांपासून वाद सुरू होता. मानाच्या गणपती मंडळांच्या विसर्जन मिरवणुकीच्या आधीच आम्ही विसर्जन मिरवणुकीला सुरुवात करणार असल्याची भूमिका काही मंडळांनी घेतली होती. अखेर शुक्रवारी पुण्यातील सर्किट हाऊस येथे झालेल्या सर्व गणेश मंडळांच्या बैठकीमध्ये तोडगा निघाला असून, विसर्जन मिरवणूक सकाळी साडेनऊ वाजता सुरू होणार असल्याचा निर्णय यावेळी घेण्यात आलाय.

गणेश मंडळांची बैठक : पुण्यातील सर्किट हाऊस येथे केंद्रीय राज्यमंत्री खासदार मुरलीधर मोहोळ यांच्या प्रमुख उपस्थितीत मानाचे गणपती मंडळ तसेच इतर गणेश मंडळांच्या प्रतिनिधी यांची बैठक पार पडली. यावेळी या बैठकीत केंद्रीय राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांनी याबाबत माहिती दिली.

Ganeshotsav 2025
केंद्रीय मंत्री मुरलीधर मोहोळ आणि पुण्यातील गणेश मंडळ पदाधिकाऱयांची बैठक (ETV Bharat Reporter)

मंत्री नंतर, मी आधी गणेश मंडळ कार्यकर्ता : "जरी मी मंत्री असलो तरी त्यापूर्वी मी एक गणेश मंडळाचा कार्यकर्ता आहे. आमच्यामध्ये कुठलेही मनभेद नव्हते, मतभेद होते. गणेश मंडळांच्या पदाधिकारी यांच्यात एकत्रित संवाद होणे अपेक्षित होतं आणि तो झाला आहे. कोणीही मोठं तसंच छोटं मंडळ नाही. तसंच आमच्यामध्ये मिरवणुकीच्या निमित्तानं दोन मतं नाहीत, तर सर्वांचं एकच मत आहे. आम्ही मित्र असून, एकाच परिवारातून आहोत. त्यामुळं एकत्र बसून आम्ही चर्चा केली," असं केंद्रीय राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ म्हणाले.

कधी निघणार विसर्जन मिरवणूक : "मानाचे गणपती सकाळी 9.30 वाजता मिरवणूक सुरू करतील. यंदा विसर्जन मिरवणुकीत ढोल पथकांची संख्या कमी केली जाणार आहे. तसंच सगळ्या मिरवणुकीत स्थिर वादन कोणी करणार नाही. गणेशोत्सवाला राज्य महोत्सवाचा दर्जा दिला आहे ही अभिमानाची गोष्ट आहे. पुण्यातील मिरवणूक वेळेत संपवायला हवी ही सगळ्या गणेश मंडळांची भूमिका होती आणि यंदा विसर्जन मिरवणूक कमी वेळेत संपन्न होईल," अशी अपेक्षा केंद्रीय राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांनी व्यक्त केली.

Ganeshotsav 2025
केंद्रीय मंत्री मुरलीधर मोहोळ आणि पुण्यातील गणेश मंडळ पदाधिकाऱयांची बैठक (ETV Bharat Reporter)

मानाच्या गणपतींची मिरवणूक एक तास आधी निघणार : मानाचा पहिला कसबा गणपती मंडळाचे अध्यक्ष श्रीकांत शेटे म्हणाले की, "मुरलीधर मोहोळ आणि आमदार हेमंत रासने यांच्यासोबत बैठक झाली. बैठकीत कसबा गणपती म्हणजेच मानाच्या विसर्जन मिरवणुकीची सुरुवात एक तास आधीच करण्यात येणार आहे. तसंच प्रशासनाकडून सगळ्या मंडळांना समान वागणूक मिळावी अशी देखील यावेळी चर्चा झाली. ढोल- ताशांच्या पथकांची संख्या यावर आणखी बैठक घेऊन चर्चा देखील होणार आहे. तसेच वाद न होण्यासाठी संवाद होणं गरजेचं आहे. काही दिवस मंडळांमध्ये संवाद होत नव्हता. आता संवाद होऊन यावर मार्ग निघाला आहे."

