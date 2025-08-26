ETV Bharat / state

नागपूर शहराचा इतिहास फारच रंजक आणि ऐतिहासिक आहे. त्यापैकीचं एक म्हणजे 300 वर्षे जुनी मूर्तिकार आणि चित्रकारांची वसाहत म्हणून ओळखली जाणारी चितारओळी देखील आहे.

Chitaroli, the 'art hub' of the entire Central India, has a 300-year history, Nagpur
संपूर्ण मध्य भारताचं 'आर्ट हब' असलेल्या चितारओळीला 300 वर्षांचा इतिहास! (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 26, 2025 at 7:56 PM IST

नागपूर : मूर्तिकार, चित्रकार, पेंटर आणि सर्वच प्रकारच्या कलाकारांची वस्ती असलेली चितारओळी फक्त नागपूरच नाही तर मध्य भारतातील कलाकारांची सर्वात जुनी वस्ती म्हणून देशभरात ओळखली जाते. चित्रकार व मूर्तिकारांची वस्ती असल्यानं हा परिसर चितारओळी या नावानं प्रसिद्ध आहे. विशेष म्हणजे साधारणपणे 300 वर्षांपूर्वी राजे रघुजी भोसले यांनी कलाकारांकडे देखील हक्काचं घर असावं, या प्रमुख उद्देशानं नागपूर शहराच्या मध्यभागी असलेल्या महाल या परिसरात ही वसाहत निर्माण केलीय. आज चितारओळीत विविध कलाकारांची पाचवी तर कुणाची सहावी पिढी कार्यरत आहे. नागपूर शहराचा इतिहास फारच रंजक आणि ऐतिहासिक आहे. त्यापैकीचं एक म्हणजे 300 वर्षे जुनी मूर्तिकार आणि चित्रकारांची वसाहत म्हणून ओळखली जाणारी चितारओळी देखील आहे.

...म्हणून चितारओळी असं नाव ठेवण्यात आलं : राजे रघुजी भोसले यांच्या वाड्यापासून काहीच अंतरावर असलेल्या चितारओळीत सर्व कलावंतांच्या राहण्याची व्यवस्था त्या काळात करण्यात आली होती. चित्रकारांची संख्या त्याकाळी जास्त असल्यानं कलाकारांच्या वसाहतीचं नाव "चितारओळीची' असं ठेवण्यात आल्याचं जाणकार सांगतात. कालांतरानं चित्रकार या शब्दाचं रूपांतर 'चितार'मध्ये झाले. तेव्हापासून कलावंतांच्या वस्तीला चितारओळी म्हणूनच ओळखलं जाऊ लागलं. इतिहासाच्या पाऊलखुणा या चितारओळीतील कलाकारांनी जपलेल्या आहेत. सध्या चितारओळीत सर्वाधिक मूर्तिकरांची घरं आहेत. जवळपास सातशे ते आठशे घरं मूर्तिकारांची आहेत.

नागपूर शहराचा थोडक्यात इतिहास : नागपूर शहराची स्थापना गोंड राजानं केलेली असली, तरी राजे रघुजी भोसले यांच्या राज्य काळात हे शहर मराठा साम्राज्याचे एक प्रमुख भाग होते. त्यावेळी या चितारओळीची निर्मिती केली होती. आज या घटनेला 300 वर्ष पूर्ण झाली असली तरी या चितारओळीनं आपलं अस्तित्व जपलेलं आहे. ब्रिटिशांच्या ईस्ट इंडिया कंपनीनं 19 व्या शतकात नागपूर शहराची सूत्रं आपल्या हातात घेतली. तेव्हा सेंट्रल प्रोविअन्स अँड बेरार म्हणजेच 'सीपीआर बेरार' राज्याची राजधानी म्हणून देखील नागपूरला ओळखलं जात होतं.

कलावंतांची एक वस्ती असावी : राजे रघुजी भोसले महाराज प्रचंड कलाप्रेमी तर होते. ते कलाकारांच्या व्यथा, अडचणी समजून घेत होते. त्यांनी भारतातील उत्कृष्ट कारागीर आणि मूर्तिकार चित्रकार, कास्टकार, शिल्पकार, रंगारी (पेंटर) यांना भारताच्या विविध भागातून नागपुरात आणलं होतं. त्यांना चितारओळी इथं स्वतःची घरं बांधून दिली होती. आज ही वस्ती चितारओळी नागपुरातील मूर्तिकारांची वसाहत म्हणून ओळखली जाते. महत्त्वाचे म्हणजे राजवाड्यातील गणपती बाप्पांची मूर्ती देखील गेल्या नऊ ते दहा पिढ्यांपासून चितारओळीत तयार केली जाते.

नवीन पिढी होतेय तयार : अगदीच सुरुवातीच्या काळात चित्रकार आणि कलाकारांची वस्ती म्हणून चितारओळी प्रसिद्ध होती. त्यानंतर चितारओळी मूर्तिकारांची वस्ती म्हणून ओळखली जाऊ लागली. सुरुवातीला सुमारे 500 मूर्तिकारांची घरं चितारओळीत होती. आता ही संख्या 1 हजारहून अधिक झालीय. पारंपारिक व्यवसाय हा मूर्ती तयार करणे आहे. मात्र, नवीन पिढी या पारंपरिक व्यवसायापासून दूर गेलेले होते. परंतु कोरोना काळात सर्व पुन्हा आपल्या पारंपरिक कामात परतले होते. मात्र, उच्च शिक्षणामुळं नवी पिढी या कामात फारसी रमत नसल्याची खंत काही कलाकारांनी व्यक्त केलीय. तसंच काळानुसार कला देखील बदलत आहे. त्यामुळं त्या दृष्टीनं नवीन पिढी देखील तयार होत असल्याचं काही कलाकार सांगतात.

नागपूरगणेशोत्सवचितारओळीराजे रघुजी भोसलेGANESHOTSAV 2025

