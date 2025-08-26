नाशिक : रविवार कारंजा येथील चांदीच्या गणपती नाशिकचा मानाचा गणपती आहे. रविवार कारंजा बाजारपेठ भागात 93 वर्षापासून गणपती मंदिर आहे. 1978 मध्ये या मंदिरात चांदीची मूर्ती बसवण्यात आली. लोकमान्य टिळकांनी गणेशोत्सवाला सार्वजनिक रूप दिलं, त्यात रविवार कारंजा मंडळाचा हा सक्रीय सहभाग होता. हा गणपती नवसाला पावतो अशी भाविकांची श्रद्धा असल्यानं वर्षभर या मंदिरात भाविकांची दर्शनासाठी गर्दी असते.
ब्रिटिशकालीन इतिहास असलेला चांदीचा गणपती : नाशिकची ओळख अध्यात्मिक शहर म्हणून आहे. पवित्र गोदावरी नदीचा वारसा नाशिकला लाभल्यानं इथे दर बारा वर्षांनी नाशिकला सिंहस्थ कुंभमेळा भरतो. तसेच नाशिक शहरात 2 हजारहून अधिक लहान मोठे मंदिर असून यात अनेक मंदिरं पुरातन आहेत. तसेच पुणे, मुंबई पाठोपाठ नाशिक शहरात सार्वजनिक गणेश उत्सव मोठ्या उत्साहात साजरा केला जातो. यातीलच एक मंडळ म्हणजे रविवार कारंजा मित्रमंडळ, हे मंडळ ब्रिटिशकालीन असून या भागात 93 वर्षांपासून गणपती मंदिर आहे. रविवार कारंजा भागात असलेल्या गंगा प्रसाद हलवाई यांच्या दुकानात 1918 झाली सार्वजनिक गणेशाची स्थापना करण्यात आली. पण 1978 साली याच भागात गणेश मंदिर उभारून येथे चांदीचा मूर्ती बसविण्यात आली. लोकमान्य टिळकांनी गणेशोत्सवाल सार्वजनिक स्वरुप दिलं. त्यात रविवार कारंजा मित्रमंडळानेही सक्रीय भाग घेतला.
1978 साली चांदीच्या मुर्तीची स्थापना : रविवार कारांच्या मित्रमंडळाने 1978 साली मंदिरात चांदीची गणेश मूर्ती बसविण्याचा निर्णय घेतला. तेव्हा रविवार कारंजा बाजारपेठेतील व्यावसायिक आणि भाविक यांनी एकत्र येऊन चांदीचा गणपती बनविण्याची संकल्पना उचलून धरली आणि सर्वांच्या हातभारातून चांदीची मूर्ती प्रत्यक्षात साकारली. त्यानंतर रविवार कारंजा मित्रमंडळाचा चांदीच्या गणपती नाशिककरांचे आकर्षण ठरू लागला. सद्यस्थितीत 201 किलो चांदीची गणेश मूर्ती असून 50 किलो आणि 2 किलो सोन्याचे गणेशाचे अलंकार आहेत. गणेशभक्तांच्या दृष्टीने या मूर्तीला महत्त्व प्राप्त झालं असून हा गणपती नवसाला पावतो, अशी भाविकांची श्रद्धा आहे.
सामाजिक उपक्रम : रविवार कारंजा मित्र मंडळाच्या वतीनं दरवर्षी गणेशोत्सव काळात गणपती मंदिरासमोर भव्य देखावा साकारण्यात येतात. हा देखावा बघण्यासाठी जिल्हाभरातून भाविक या ठिकाणी येतात. तसेच मंडळाच्या वतीनं वर्षभर विविध धार्मिक कार्यक्रम राबवले जातात. त्यासोबतच सामाजिक उपक्रमाच्या माध्यमातून गरजू विद्यार्थ्यांना मोफत पुस्तके वाटप, गरिबांना अन्नदान करण्यात येत असल्याचं रविवार कारंजा मित्र मंडळाचे उत्सव समिती प्रमुख रोहन पवार यांनी सांगितलं.
आमच्यासाठी श्रध्दा स्थान आहे : रविवार कारंजा येथील चांदीचा गणपती हा आमच्यासाठी श्रद्धास्थान आहे. या बाप्पाकडं जी मनोकामना केली ती पूर्ण होते अशी आमची भावना आहे, त्यामुळं या रविवार कारंजा भागात आल्यानंतर आम्ही प्रथम बाप्पाच्या चरणी नतमस्तक होतो. दरवर्षी रविवार कारंजा मित्रमंडळाकडून गणेशोत्सव काळात विविध आकर्षक देखावे सादर केले जातात आणि हे बघण्यासाठी आम्ही सहकुटुंब येतो असं यतीन पवार या भविकाने सांगितलं.
हेही वाचा -