ETV Bharat / state

साताऱ्यातील गणेश विसर्जन मिरवणुकीची २२ तासांनी सांगता, कराडमध्ये रात्री बारानंतर वाद्यांचा आवाज बंद!

पुढच्या वर्षी लवकर या', अशी साद घालत सातारा जिल्ह्यात गणरायाला भावपूर्ण वातावरणात निरोप देण्यात आला. तसेच गणेश विसर्जन मिरवणुका जल्लोषात आणि शांततेत पार पडल्या.

satara Ganesh Visarjan 2025
गणपती विसर्जन सातारा (ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 7, 2025 at 11:15 PM IST

1 Min Read

सातारा - जिल्ह्यात गणेश विसर्जन मिरवणुका अपवाद वगळता शांततेत पार पडल्या. साताऱ्यातील विसर्जन मिरवणुकीची २२ तासांनी सांगता झाली तर कराडमध्ये रात्री १६ तासांनी मिरवणूक संपली. दरम्यान, पोलिसांनी कडक ॲक्शन घेत बीम लाईट आणि डीजे लावणाऱ्या मंडळांवर गुन्हे दाखल केले आहेत.

satara Ganesh Visarjan 2025
गणपती विसर्जन सातारा (ETV Bharat Reporter)

मानाच्या पाच गणेशमूर्तींचं सकाळी झालं विसर्जन : सातारा शहरातील आझाद हिंद मंडळ, गुरुवार तालीम मंडळ, अजिंक्य गणेशोत्सव मंडळ, जय हिंद गणेशोत्सव मंडळ आणि शंकर-पार्वती या मानाच्या पाच गणेश मूर्तीचे सकाळी दहा ते पावणे अकरा या वेळेत विसर्जन झालं. विसर्जन मिरवणूक पाहण्यासाठी सातारकरांनी प्रचंड गर्दी केली होती. त्यामध्ये तरुणाईसह ज्येष्ठांचाही मोठा सहभाग होता.

satara Ganesh Visarjan 2025
गणपती विसर्जन सातारा (ETV Bharat Reporter)

पारंपारिक वाद्यांवर मंत्री शिवेंद्रराजेंचा ठेका : सातारा शहरात रविवारी सकाळी पावणे अकरा वाजेपर्यंत विसर्जन सुरू होते. मानाच्या शंकर पार्वती गणेश मूर्तीचं सर्वात शेवटी सकाळी पावणे अकरा वाजता विसर्जन झालं. दरम्यान, कार्यकर्त्यांच्या आग्रहास्तव सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रराजे भोसले यांनी पारंपारिक वाद्यांवर ठेका धरला. मात्र, खासदार उदयनराजे भोसले यांची अनुपस्थिती प्रकर्षाने जाणवली.

satara Ganesh Visarjan 2025
गणपती विसर्जन सातारा (ETV Bharat Reporter)

नियम मोडणाऱ्या मंडळांवर गुन्हे दाखल : बंदी असतानाही विसर्जन मिरवणुकीत डॉल्बी, बीम लाईट आणि लेसर दिवे लावणाऱ्या मंडळांवर सातारा शहर आणि शाहूपुरी पोलीस ठाण्यात गुन्हे दाखल करण्यात आले. फलटणमध्ये दोन गणेश मंडळाच्या कार्यकर्त्यांमध्ये बाचाबाची झाली. दोन्हीही मंडळांनी एकमेकांच्या विरोधात फलटण पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल केला आहे.

satara Ganesh Visarjan 2025
गणपती विसर्जन सातारा (ETV Bharat Reporter)

कराडमध्ये विसर्जन मिरवणूक शांततेत : कराड शहरातील विसर्जन मिरवणूक २२ तासांनी संपली. शनिवारी सकाळी दहापासूनच सार्वजनिक गणेश मंडळांच्या गणेशमूर्तींची मिरवणूक सुरू झाली होती. रात्री ९ नंतर मोठ्या गणेश मंडळांच्या गणेशमुर्तींची मिरवणूक सुरु झाली. यंदा अनेक गणेश मंडळांनी बँड, बँजो, ढोलताशासारख्या पारंपारिक वाद्यांवर भर दिल्याचं चित्र पाहायला मिळालं. अप्पर पोलीस अधीक्षक डॉ. वैशाली कडुकर यांनी बंदोबस्तासाठी कराडमध्ये ठाण मांडले होते.

satara Ganesh Visarjan 2025
गणपती विसर्जन सातारा (ETV Bharat Reporter)

गणेश भक्तांच्या गर्दीने प्रीतीसंगम गेला फुलून : अनंत चतुर्दशीदिनी प्रीतीसंगम परिसर गणेश भक्तांच्या गर्दीने फुलून गेला होता. सकाळपासून ते रात्री उशिरापर्यंत कृष्णा नदीच्या वाळवंटात गणेश भक्तांची गर्दी पाहायला मिळत होती. घरगुती आणि सार्वजनि मंडळांच्या लहान मूर्तीचं विसर्जन बोटीतून नेऊन केलं जात होतं. नगरपालिकेच्या पर्यावरण पूरक संकल्पनेला देखील घरगुती आणि सार्वजनिक मंडळांनी प्रतिसाद दिल्याचं पाहायला मिळालं.

हेही वाचा - लालबागच्या राजाचे अखेर जवळपास 34 तासांनी झालं विसर्जन, कोळी बांधवांनी दिला अखेरचा निरोप

For All Latest Updates

TAGGED:

GANESH VISARJAN PROCESSION SATARAसातारा गणपती विसर्जन 2025KARAD GANPATI VISARJAN 2025कराड सातारा विसर्जन मिरवणूकSATARA GANESH VISARJAN 2025

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

Kawasaki KLX230R S 2026 भारतात 1.94 लाखात लॉंच

फॅटी लिव्हरच्या समस्येनं त्रस्त आहात? आहारात समावेश करा 'ही' फळ

होंडाची नवीन इलेक्ट्रिक मोटरसायकल 2 सप्टेंबरला होणार सादर

पावसाळ्यातील आजारांपासून मुलांचा बचाव कसा करायचा? फॉलो करा या टिप्स

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.