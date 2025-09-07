ETV Bharat / state

गणेश विसर्जनात पारंपरिक संगीताचा साज, डीजे बंदीमुळे सनई-ढोल ताशा संस्कृतीला नवजीवन

ठाण्यात भक्तीमय वातावरणात गणेश विसर्जन पार पडलं. डीजे बंदीमुळे यंदा पारंपरिक वाद्यांची मागणी वाढली. यामुळे सनई-ढोल ताशा सारख्या वाद्यांना आणि कलाकारांना एकप्रकारे नवजीवन मिळालं.

Ganesh Visarjan in Thane
गणेश विसर्जनात पारंपरिक वाद्य वाजवाताना भक्त (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 7, 2025 at 7:41 AM IST

Updated : September 7, 2025 at 9:53 AM IST

2 Min Read

ठाणे : राज्य सरकारनं ध्वनी प्रदूषणाबाबत कठोर पावलं उचलली असून गणेश विसर्जनावेळी डीजेवर बंदी घातली आहे. याचा परिणाम म्हणून महाराष्ट्राच्या संस्कृतीचा भाग असलेल्या पारंपरिक वाद्य वादकांची मागणी वाढली आहे. त्यामुळे या कलाकारांना डीजेनं हिरवलेला व्यवसाय पुन्हा मिळाला आहे.

महाराष्ट्राच्या संस्कृतीचा अविभाज्य भाग असलेली बुलबुल, केसिओ, ढोल, ताशा, झांजा यांसारखी पारंपरिक वादनं आता पुन्हा गणेश विसर्जनाच्या कार्यक्रमात दिसू लागली आहेत. खरं तर ध्वनी प्रदूषणाला आळा घालण्यासाठी गृह विभागानं डीजेवर बंदी घातली आहे.

गणेश विसर्जनात पारंपरिक संगीताचा साज (ETV Bharat)

यंदा डीजेचं प्रमाण कमी : गणेश आगमन, विसर्जन या उत्सवांमध्ये ध्वनी प्रदूषण करणाऱ्या डीजेचा आवाज यंदा ऐकू आला नाही. रस्त्यावर पोलिसांचा कडक बंदोबस्त आणि कायद्याच्या भीतीमुळे घरगुती तसेच गणेशोत्सव मंडळांनी यावर्षी डीजे वाजवला नाही. त्यामुळे सनई, तुतारी, ढोल, ताशा, बेंजो यांसारख्या पारंपरिक वाद्यांची मागणी अचानक वाढली. त्यातून कलाकारांना मोठ्या प्रमाणावर संधी मिळाली.

  • डीजे/ध्वनी प्रदूषणामुळे होणारे परिणाम: डीजेच्या तीव्र आवाजामुळे कानाच्या पडद्याला इजा होते. श्रवणशक्ती कायमची कमी होऊ शकते किंवा बहिरेपणा येऊ शकतो. सतत मोठा आवाज कानावर आदळल्यानं कानात घंटानाद किंवा मधमाशा गुणगुणल्यासारखे आवाज येऊ शकतात. उपचार केले नाही तर ही परिस्थिती कायम राहू शकते. मोठ्या आवाजामुळे मानसिक ताण, अस्वस्थता आणि चिडचिड वाढते. तसेच, तीव्र आवाजामुळे हृदयावर ताण येतो. तसेच उच्च रक्तदाब आणि हृदयविकाराचा धोका वाढतो. मोठ्या आवाजामुळे झोपेवरही परिणाम होऊन निद्रानाश होऊ शकतो.
Ganesh Visarjan in Thane
गणेश विसर्जनात पारंपरिक वाद्य वाजवाताना भक्त (ETV Bharat)
  • गर्भवती स्त्रियांसाठी धोकादायक: डीजेचा मोठा आवाज गर्भवती महिलांमध्ये तणाव वाढवू शकतो. त्याचा परिणाम आई आणि बाळाच्या आरोग्यावर होऊ शकतो.
  • बालक आणि वृद्धांवर होणारा परिणाम: डीजेच्या आवाजामुळे लहान मुलांना आणि वृद्धांना कायमच्या बहिरेपणाचा त्रास होऊ शकतो, असं तज्ञांचं मत आहे.
Ganesh Visarjan in Thane
गणेश विसर्जनात पारंपरिक वाद्य वाजवाताना भक्त (ETV Bharat)
  • भक्तांना मोफत चहा, पाणी, जेवण : दरम्यान, शनिवारी ठाण्यात गणपती बाप्पांचं विसर्जन भावपूर्ण वातावरणात पार पडलं. रोज मोठ्या उत्साहानं गणरायाची पूजाअ०र्चा करणारे चेहरे बाप्पांच्या जाण्यानं हिरमुसलेले दिसले. विशेष म्हणजे, विसर्जनाच्या दिवशी शहरात विविध राजकीय पक्षांनी भक्तांसाठी मोफत वाहन सुविधा, जेवण आणि नाश्त्याची सोय केली होती.
Ganesh Visarjan in Thane
गणेश विसर्जनात पारंपरिक वाद्य वाजवाताना भक्त (ETV Bharat)

पोलीस आणि स्वयंसेवकांना मदत : विविध राजकीय पक्षाचे कार्यकर्ते गणेशोत्सवानिमित्त रस्त्यावर आले उतरले होते. त्यांनी प्रशासनाला बरीच मदत केली. कार्यकर्त्यांनी पोलिसांना जेवण, नाष्टा जागेवर नेऊन दिला. ठाण्यातील खाडी तलाव आणि विसर्जन परिसरात कार्यकर्त्यांनी ही सुविधा पुरवली. पोलीस, स्वयंसेवकांसोबतच वाद्य वाजवणारे, वाहन चालक या सर्वांनादेखील या मोफत सुविधेचा फायदा झाला.

Ganesh Visarjan in Thane
गणेश विसर्जनात पारंपरिक वाद्य वाजवाताना भक्त (ETV Bharat)

हेही वाचा

Last Updated : September 7, 2025 at 9:53 AM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

TRADITIONAL INSTRUMENTS IN VISARJANDJ BAN GANESH VISARJANBANJO DHOL BULBUL GANESH VISARJANठाणे गणेश विसर्जन पारंपारिक वाद्यGANESH VISARJAN THANE

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

Kawasaki KLX230R S 2026 भारतात 1.94 लाखात लॉंच

फॅटी लिव्हरच्या समस्येनं त्रस्त आहात? आहारात समावेश करा 'ही' फळ

होंडाची नवीन इलेक्ट्रिक मोटरसायकल 2 सप्टेंबरला होणार सादर

पावसाळ्यातील आजारांपासून मुलांचा बचाव कसा करायचा? फॉलो करा या टिप्स

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.