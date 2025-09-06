गणपती विसर्जन: नंदुरबार पोलीस प्रशासन सज्ज; दरवर्षाप्रमाणे यंदाही मिरवणुकीत हजारो क्विंटल गुलालाची उधळण होणार!
गणेश विसर्जनाच्या पार्श्वभूमीवर नंदुरबार पोलीस प्रशासन सज्ज झालं आहे. पोलीस प्रशासनानं नागरिकांना काही मार्गदर्शक सुचनादेखील केल्या आहेत.
Published : September 6, 2025 at 9:53 AM IST
नंदुरबार : आज अनंत चतुर्दशी! दहा दिवसांपासून घराघरांत आणि सार्वजनिक मंडळांत विराजमान झालेल्या आपल्या लाडक्या गणरायाला निरोप देण्याचा दिवस आहे. यानिमित्त गणेश मंडळांसह पोलीस प्रशासन सज्ज झालं आहे. जिल्ह्यातील 219 सार्वजनिक मंडळांकडून निरोप देण्यात येणार आहे. विसर्जन मिरवणूक मार्गावर अतिरिक्त फौज फाट्यासह स्वयंसेवकांचा तैनात राहणार आहेत.
जिल्ह्यात 100 पेक्षा अधिक कॅमेरे विसर्जन मिरवणुक मार्गांवर कार्यान्वित करण्यात आले आहेत. त्यापैकी नंदुरबार शहरातील विसर्जन मिरवणूक मार्गावर 50 पेक्षा अधिक सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांसह ड्रोन कॅमेऱ्यांचा वॉच असणार आहे. तसेच कायदा आणि सुव्यवस्थेच्या दृष्टीने व आक्षेपार्ह पोस्ट व्हायरल होवू नये, यासाठी सायबर सेलदेखील अलर्ट मोडवर आहे. कोणीही जिल्ह्याची शांतता भंग करु नये, अन्यथा कायदेशीर कठोर कारवाई करण्याचा इशारा पोलीस अधीक्षक श्रवण दत्त. एस यांनी दिला आहे.
नंदुरबार पोलीस प्रशासन सज्ज : गेले 10 दिवस ज्याची भक्तीभावानं पूजा केली, त्याच लाडक्या बाप्पाला आज निरोप देण्यात येणार आहे. याच पार्श्वभूमीवर गणेश भक्तांसह पोलीस प्रशासनाकडून तयारी पूर्ण झाली आहे. कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राहावी, यासाठी जिल्हा पोलीस दलातर्फे पोलीस अधिकारी, अंमलदार, तसेच एस. आर. पी. एफ. प्लाटून, स्ट्रायकिंग फोर्स, आर.सी.पी. व क्यु.आर.टी.चे प्लाटून यासह होमगार्ड असा भलामोठा फौजफाटा तैनात करण्यात आला आहे. तसेच, अतिरिक्त बंदोबस्तदेखील राखीव ठेवण्यात आला आहे. विशेषत: नंदुरबार शहरातील मुख्य मिरवणूक मार्गावर विशेष लक्ष ठेवण्यासाठी ठिकठिकाणी सी.सी.टी.व्ही. कॅमेरे तसेच ड्रोन कॅमेऱ्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे तरुण वर्गातील स्वयंस्फूर्त तरुणांची स्वयंसेवक म्हणुन मदत घेतली जाणार आहे.
मिरवणूक मार्गावरील गर्दी नियंत्रणासाठी वाहतूक शाखेची विशेष व्यवस्था करण्यात आली असून आपात्कालीन सेवेसाठी स्वतंत्र अशी पथकं प्रशासनातर्फे सज्ज ठेवण्यात आली आहेत. त्याचप्रमाणे सोशल मिडीयावर आक्षेपार्ह पोस्ट करुन जातीय तेढ निर्माण करणाऱ्या समांवर विशेष लक्ष ठेवले जाणार असून कोणालाही आक्षेपार्ह पोस्ट अथवा व्हिडिओ दिसून आल्यास त्यांनी तत्काळ जवळच्या पोलीस ठाण्यास किंवा सायबर पोलिसांशी संपर्क करावा, असं आवाहन पोलीस प्रशासनाकडून करण्यात आलं आहे.
दरवर्षाप्रमाणे यंदाही गुलालाची उधळण : नंदुरबार जिल्ह्यातील गणेश विसर्जन मिरवणूक ही राज्यात प्रख्यात आहे. प्रामुख्यानं नंदुरबार जिल्ह्यात सर्वाधिक गुलालाची उधळण केली जाते. जिल्ह्यात अखेरच्या टप्प्यात सुमारे 219 सार्वजनिक गणेश मंडळांकडून गणरायाला निरोप देण्यात येणार आहे. यानिमित्त हजारो क्विंटल गुलालाची उधळण करण्यात येणार आहे. दरम्यान, मानाच्या दादा-बाबा गणपतींच्या हरिहर भेटीची उत्सुकता अवघ्या नंदुरबारकरांना असून त्यावेळीदेखील मोठ्या प्रमाणावर गुलालाची उधळण करण्याची परंपरा आहे. याशिवाय जिल्ह्यातील इतर मंडळांकडूनदेखील शेकडो क्विंटल गुलालाची खरेदी करण्यात आली आहे.
2900 जणांवर प्रतिबंधात्मक कारवाई : जिल्ह्यात कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राहावी, यासाठी नंदुरबार जिल्हा पोलीस दलाकडून 3 महिन्यांपूर्वीच संशयितांवर कारवाईचा सुरू केली होती. यामध्ये सुमारे 2900 जणांवर प्रतिबंधात्मक कारवाई करण्यात आली आहे. तर 112 जणांना गणेश विसर्जन मिरवणूक व ईदनिमित्त काढण्यात येणाऱ्या मिरवणूकीत सहभागी होण्यास मनाई करण्यात आली आहे. त्यांना जिल्ह्याबाहेर राहण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. त्यामुळे मिरवणुकीत व ईदच्या जुलूसामध्ये कुठलाही अनुचित प्रकार घडू नये यासाठी पोलीस प्रशासनाकडून ही कारवाई करण्यात आली असल्याचं पोलीस अधीक्षक यांनी सांगितलं आहे.
नागरिकांनी अफवांवर विश्वास ठेवू नये : नागरिकांनी कुठल्याही अफवांवर विश्वास ठेवू नये. तसेच कोणत्याही प्रकारचा धार्मिक वाद, अफवा किंवा गोंधळ निर्माण होईल, अशी कृत्य करू नये, अथवा त्यात सामील होऊ नये, असं आवाहन पोलीस प्रशासनानं केलं आहे. तसेच कुठल्याही प्रकारचा अनुचित प्रकार आढळून आल्यास त्याबाबत नागरिकांनी जिल्हा पोलीस दलास कळवावे. सोशल मीडियावर कुठल्याही प्रकारची पोस्ट व्हायरल करताना कोणत्याही धार्मिक भावना दुखावणार नाहीत याबाबत नागरिकांनी सतर्कता बाळगावी. तसेच, मिरवणूकीदरम्यान आक्षेपार्ह घोषणाबाजी किंवा हात वारे करू नये, असं आढळून आल्यास पोलीस प्रशासनाकडून कठोर कारवाई केली जाईल, असा इशारादेखील जिल्हा पोलीस अधीक्षकांनी दिला आहे.
हेही वाचा