मिरवणूक सुरू असताना हाय टेन्शन वायरचा स्पर्श होताच गणेश भक्ताचा मृत्यू; चार जण गंभीर जखमी

मुंबईतील साकीनाका येथे शनिवारी मध्यरात्रीनंतर मिरवणुकीदरम्यान दुर्घटना घडली. विजेचा धक्का लागून ट्रॉलवर बसलेल्या गणेशभक्ताचा मृत्यू झाला. तर चार जण गंभीर जखमी झालेत.

electric shock death in Mumbai
प्रतिकात्मक (Source- ETV Bharat)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 7, 2025 at 8:07 AM IST

मुंबई : राज्यभरात जल्लोषात गणेश विसर्जनाच्या मिरवणुका सुरू असतानाच साकीनाका परिसरात हृदयद्रावक घटना घडली. खैरानी रोडवर श्री गजानन मित्र मंडळाच्या विसर्जन मिरवणुकीत ट्रॉली अतिउच्च दाब वाहिनीच्या (हाय टेन्शन वायर) संपर्कात आल्यानं पाच जणांना विजेचा धक्का बसला. यात एका 36 वर्षीय तरुणाचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाला. तर चार गणेशभक्त गंभीर जखमी झाले आहेत. ही घटना शनिवारी मध्यरात्री एक वाजण्याच्या सुमाराला एस.जे स्टुडिओसमोर घडली.

साकीनाका येथील खैरानी रोडवर श्री गजानन मित्र मंडळाची ट्रॉली जात असताना टाटा पॉवरची 11 हजार व्होल्टेजची हाय टेन्शन वायर खाली लटकत असलेल्या छोट्या वायरशी ट्रॉलीचा स्पर्श झाला. यामुळे ट्रॉलीवर असलेल्या पाच जणांना धक्का बसला. यात बिनू शिवकुमार (वय 36) यांचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाला. तर तुषार गुप्ता (18), धर्मराज गुप्ता (43), आरुष गुप्ता (12), शंभू कामी (20) आणि करण कानोजिया (14) हे गंभीर जखमी झाले आहेत. त्यांच्यावर जवळच्या रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत.

नेमकं काय घडलं? : स्थानिक रहिवासी यश पाटील यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, खैरानी रोडवरून टाटा पॉवरची हाय टेन्शन वायर जाते. या वायरमधून एक छोटी वायर खाली लटकत होती. तिचा ट्रॉलीला स्पर्श झाला. त्यामुळे विद्युत प्रवाह ट्रॉलीतून गेल्यानं त्यावर असलेल्या व्यक्तींना धक्का बसला. विजेचा धक्का बसल्यानंतर मिरवणुकीत गोंधळ उडाला. तातडीनं जखमींना रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं. मात्र, बिनू शिवकुमार यांना वाचवता आलं नाही. साकीनाका परिसरात अशा वायरमुळे यापूर्वीही तीन ते चार वेळा शॉक लागून मृत्यूच्या घटना घडल्या आहेत. त्यामुळे नागरिकांमध्ये भीतीचं वातावरण आहे, असं पाटील यांनी सांगितलं.



मनसेनं दिला इशारा - या घटनेनंतर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे (मनसे) विभाग अध्यक्ष महेंद्र भानुशाली यांनी थेट टाटा पॉवरला इशारा दिला. ते म्हणाले, “साकीनाका पोलिसांनी टाटा पॉवर विरोधात गुन्हा दाखल करून जबाबदार अधिकाऱ्यांना तात्काळ अटक केली नाही, तर आम्ही टाटा कंपनीच्या कार्यालयात घुसून तोडफोड करू. परिसरात हाय टेन्शन वायर खाली असल्यानं सतत धोका असतो. कंपनीच्या निष्काळजीपणामुळे लोकांना जीव गमवावा लागतो."

अद्याप कारवाई नाही - साकीनाका पोलिसांनी घटनेची नोंद घेतली असून तपास सुरू आहे. मात्र, अद्याप टाटा पॉवरविरोधात कोणतीही कारवाई झालेली नाही. गणेश विसर्जनाच्या पार्श्वभूमीवर मुंबई पोलीस आणि महापालिका यंत्रणा सतर्क असल्याचं साकीनाका पोलिसांनी सांगितलं. दरम्यान, याबाबत टाटा पॉवरची बाजू जाणून घेण्यासाठी त्यांच्या जनसंपर्क अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधला असता त्यांनी प्रतिसाद दिला नाही. या दुर्घटनेनं परिसरात शोककळा पसरली आहे. टाटा पॉवर कंपनीच्या निष्काळजीपणावर नागरिकांनी तीव्र संताप व्यक्त केला आहे.

  • या दुर्घटनेनं गणेशोत्सवाच्या दहा दिवसांच्या उत्साहानंतर शनिवारी बाप्पाला निरोप देताना उत्सवी वातावरणाला गालबोट लागलं आहे. मुंबईसह राज्यभरात विसर्जन मिरवणुका काढण्यात आल्या आहेत. काही मिरवणुका पुण्यासह मुंबईत सकाळपर्यंत सुरू असल्याचं दिसून आलयं.

