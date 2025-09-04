पुणे : सध्या सर्वत्र गणेशोत्सव मोठ्या उत्साहात साजरा होत असून, आता येत्या 6 तारखेला विसर्जन मिरवणुकीला सुरुवात होणार आहे. यंदा श्रीमंत दगडूशेठ हलवाई गणपती बाप्पाची विसर्जन मिरवणूक ही श्री गणनायक रथामधून निघणार आहे. या रथात गणपती बाप्पा विराजमान होणार असून, आकर्षक विद्युत रोषणाईनं हा रथ उजळून निघणार आहे. श्रीमंत दगडूशेठ हलवाई सार्वजनिक गणपती ट्रस्ट, सुवर्णयुग तरुण मंडळाच्या वतीने उत्सवाच्या 133 व्या वर्षानिमित्त आयोजित गणेशोत्सवाची सांगता मिरवणूक मोठ्या दिमाखात निघणार आहे.
लाकडाचा रथ तयार : दक्षिण भारतात जसा लाकडाचा रथ साकारला जातो, तसा हा रथ तयार करण्यात आला आहे. रथावर ज्याप्रमाणे सप्तरंगांची उधळण केली जाते, तशीच इथेही करण्यात आली आहे. श्री पद्मनाभ स्वामी हे श्री विष्णूंचे मंदिर असल्यामुळे रथावर 4 गरुडमूर्ती लावण्यात आल्या आहेत. त्यापैकी 2 मूर्ती 6 फूट उंचीच्या, तर 2 मूर्ती 3 फूट उंचीच्या आहेत.
विसर्जनासाठी खास रथ : गेल्या तीन वर्षांपासून मंडळाच्या वतीने विसर्जन मिरवणूक दुपारी 4 वाजता सुरू होत असते. यंदा देखील दुपारी चार वाजता विसर्जन मिरवणुकीला सुरुवात होणार आहे. यंदाची प्रतिकृती असलेल्या केरळमधील श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिराच्या विषयाप्रमाणे सांगता मिरवणूक रथाची मांडणी करण्यात आली आहे. दक्षिण भारतीय शैलीतील रथाची निर्मिती करण्यात आली आहे. मिरवणुकीत मानवसेवा रथ व त्यामध्ये सनई-चौघडा अग्रभागी असणार आहे. मिरवणुकीत स्वरूपवर्धिनीचे पथक, केरळचे चेंदा मेलम पथक असा लवाजमा असेल. तसेच पुरुष भाविकांसह महिला गणेशभक्त देखील मोठया संख्येने सहभागी होणार आहेत.
प्रशासनाकडून जोरदार तयारी : पुण्यातील विसर्जन मिरवणूक ही जगप्रसिद्ध आहे. तब्बल दोन दिवस ही विसर्जन मिरवणूक चालते. सुरुवातीला पुण्यातील मानाचे पाच गणपती विसर्जनासाठी सकाळी मार्गस्थ होतात. त्यानंतर सार्वजनिक मंडळांचे गणपती विसर्जनासाठी निघतात. या विसर्जनासाठी पुणे पोलीस, पुणे पालिका, जिल्हा प्रशासनानं जोरदार तयारी केली आहे.या काळात पुण्यात तब्बल सात हजार पोलिसांचा बंदोबस्त असणार आहे.
