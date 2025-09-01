ETV Bharat / state

गणेशोत्सव विशेष : गौराईला विविध प्रकारचे नैवेद्य अन् महिलांचे पारंपरिक खेळ! - GANESH UTSAV 2025

आठवण पूजनाचा दुसरा दिवस असून सर्व महिला हळदी कुंकू आणि पारंपारिक खेळ खेळण्यात दंग झाल्या आहेत.

Traditional gauri pujan in maharashtra
गौराईला विविध प्रकारचे नैवेद्य अन् महिलांचे पारंपरिक खेळ! (ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 1, 2025 at 7:41 PM IST

2 Min Read

मुंबई : अंगणी तापत दूध, दुधा पिवळी सायी लेकी गवरी बाई, येवढं जेऊनी जायी...असं गात कालपासून महाराष्ट्रात घराघरांमध्ये लाडक्या गौराईचं आगमन झालेलं आहे. लेकींप्रमाणं तिचे लाड पुरवत कालपासूनच महिला गौरीच्या सरबराईला लागल्या आहेत. काल गौराईच्या आगमना वेळी पारंपारिक दागिन्यांमध्ये महिलांनी स्वागत केलं.

गौराईला विविध प्रकारचे नैवेद्य : गौराईला विविध प्रकारच्या नैवेद्यांची आणि पदार्थांची रांगच महिलांनी लावल्याचं जागोजागी दिसत आहे. राज्यातील विविध भागांमध्ये जेवणात वेगवेगळे पदार्थ बनवले जातात जसं कोकणामध्ये घावन केलं जातं. तर कोकणच्या काही भागात माशांचा नैवेद्य देखील दाखवला जातो. तर राज्यातील भागांमध्ये पुरणपोळीचा नैवेद्य दाखवला जातो. पश्चिम महाराष्ट्रामध्ये पहिल्या दिवशी भाजी भाकरीचा नैवेद्य गौरीला दाखवला जातो.

सणांचा सोहळा अजूनही तितकाच आनंददायी : आठवण पूजनाचा दुसरा दिवस असून सर्व महिला हळदी कुंकू आणि पारंपारिक खेळ खेळण्यात दंग झाल्या आहेत. कल्पतरू सखी परिवार ग्रुपच्या वैशाली लोखंडे यांनी सांगितलं की, "खेळांचे खूप प्रकार आहेत. त्यात झिम्मा फुगडी शिवाय आगोटं-पागोटं, कोंबड्याचे तीन-चार प्रकार, आळुंकी-साळुंकी, खुर्ची का मिर्ची, नाच गं घुमा, घागर घुमू दे, असं प्रकार देखील आहेत. पूर्वी महिला घराबाहेर पडत नसत. त्यामुळं महिलांनी सणांना एकत्र येऊन हे खेळ खेळणं, हा विरंगुळा खूप मोठा स्ट्रेस बस्टर ठरायचा. सध्या या खेळांचं रूपडं थोडं बदललं आहे. पण महिलांनी एकत्र येऊन होणारा हा सणांचा सोहळा अजूनही तितकाच आनंददायी आहे," असं वैशाली लोखंडे यांनी सांगितलं. दरम्यान, पूर्वी खेळले जाणारे खेळ सध्याच्या काळात सर्वच महिलांना येतील असं नाही. त्यामुळं असे खेळ खेळणाऱ्या महिलांच्या ग्रुपला घरगुती आणि सार्वजनिक मंडळांमध्येही बोलावलं जातं. त्या ग्रुपसोबत महिला देखील या खेळांमध्ये सहभागी होऊन खेळांचा आनंद घेतात.

फुगडी : वेग आणि नियंत्रण या सूत्रांवरती खरंतर फुगडी खेळली जाऊ शकते. त्याचबरोबर आपल्यासोबत फुगडी खेळणाऱ्या सखीवर असलेला विश्वास देखील या खेळातून आपल्याला पाहायला मिळतो. बस फुगडी, दोन हातांची फुगडी, तिघींची फुगडी असे फुगडीचे प्रकार महिला खेळतात.

घागर घुमू दे : घागर घुमू दे घुमू दे रामा पावा वाजू दे, असं गाणं गात कमरेत वाकून दोन्ही हातात तांब्याची गोल घागर झेलत फेर धरला जातो. हा खेळ खेळताना कमरेचा आणि हातांचा खूप छान व्यायामदेखील होतो. पूर्वी श्रावणापासून जवळजवळ आठवड्यातून चार दिवस हे खेळ खेळले जायचे. त्यामुळं आम्हाला झुंबा की जिम कधी लागले नाहीत, अशी मिश्किल टिप्पणी ग्रुपमधल्या ज्येष्ठ महिला करतात.

खुर्ची का मिर्ची : खुर्ची का मिरची जाशील कैसी असं म्हणत रिंगणात नवीन लग्न झालेल्या मुलीला कैद करून तिला सतावण्यातली मजा या खेळात तरुण सुनांसह सासवा देखील घ्यायच्या. तेव्हा त्या रिंगणातून निसटून गेलेली सून खरी चपळ असा अनुभवी खेळाडूंकडून शेरा मिळायचा.

हेही वाचा :

  1. अमरावतीत सात पिढ्यांची परंपरा, निहाटकर कुटुंबातील नवसाला पावणारी मातीची महालक्ष्मी
  2. महालक्ष्मी गौराईच्या हाताने बीडच्या महिलांना दिला स्वयंरोजगार; वर्षाला कमवतात लाखो रुपये!
  3. गणोशोत्सवात मिळतयं विविध संत-महापुरुषांच्या पादुकांचं दर्शन; छत्रपती राजाराम मंडळाचा उपक्रम

मुंबई : अंगणी तापत दूध, दुधा पिवळी सायी लेकी गवरी बाई, येवढं जेऊनी जायी...असं गात कालपासून महाराष्ट्रात घराघरांमध्ये लाडक्या गौराईचं आगमन झालेलं आहे. लेकींप्रमाणं तिचे लाड पुरवत कालपासूनच महिला गौरीच्या सरबराईला लागल्या आहेत. काल गौराईच्या आगमना वेळी पारंपारिक दागिन्यांमध्ये महिलांनी स्वागत केलं.

गौराईला विविध प्रकारचे नैवेद्य : गौराईला विविध प्रकारच्या नैवेद्यांची आणि पदार्थांची रांगच महिलांनी लावल्याचं जागोजागी दिसत आहे. राज्यातील विविध भागांमध्ये जेवणात वेगवेगळे पदार्थ बनवले जातात जसं कोकणामध्ये घावन केलं जातं. तर कोकणच्या काही भागात माशांचा नैवेद्य देखील दाखवला जातो. तर राज्यातील भागांमध्ये पुरणपोळीचा नैवेद्य दाखवला जातो. पश्चिम महाराष्ट्रामध्ये पहिल्या दिवशी भाजी भाकरीचा नैवेद्य गौरीला दाखवला जातो.

सणांचा सोहळा अजूनही तितकाच आनंददायी : आठवण पूजनाचा दुसरा दिवस असून सर्व महिला हळदी कुंकू आणि पारंपारिक खेळ खेळण्यात दंग झाल्या आहेत. कल्पतरू सखी परिवार ग्रुपच्या वैशाली लोखंडे यांनी सांगितलं की, "खेळांचे खूप प्रकार आहेत. त्यात झिम्मा फुगडी शिवाय आगोटं-पागोटं, कोंबड्याचे तीन-चार प्रकार, आळुंकी-साळुंकी, खुर्ची का मिर्ची, नाच गं घुमा, घागर घुमू दे, असं प्रकार देखील आहेत. पूर्वी महिला घराबाहेर पडत नसत. त्यामुळं महिलांनी सणांना एकत्र येऊन हे खेळ खेळणं, हा विरंगुळा खूप मोठा स्ट्रेस बस्टर ठरायचा. सध्या या खेळांचं रूपडं थोडं बदललं आहे. पण महिलांनी एकत्र येऊन होणारा हा सणांचा सोहळा अजूनही तितकाच आनंददायी आहे," असं वैशाली लोखंडे यांनी सांगितलं. दरम्यान, पूर्वी खेळले जाणारे खेळ सध्याच्या काळात सर्वच महिलांना येतील असं नाही. त्यामुळं असे खेळ खेळणाऱ्या महिलांच्या ग्रुपला घरगुती आणि सार्वजनिक मंडळांमध्येही बोलावलं जातं. त्या ग्रुपसोबत महिला देखील या खेळांमध्ये सहभागी होऊन खेळांचा आनंद घेतात.

फुगडी : वेग आणि नियंत्रण या सूत्रांवरती खरंतर फुगडी खेळली जाऊ शकते. त्याचबरोबर आपल्यासोबत फुगडी खेळणाऱ्या सखीवर असलेला विश्वास देखील या खेळातून आपल्याला पाहायला मिळतो. बस फुगडी, दोन हातांची फुगडी, तिघींची फुगडी असे फुगडीचे प्रकार महिला खेळतात.

घागर घुमू दे : घागर घुमू दे घुमू दे रामा पावा वाजू दे, असं गाणं गात कमरेत वाकून दोन्ही हातात तांब्याची गोल घागर झेलत फेर धरला जातो. हा खेळ खेळताना कमरेचा आणि हातांचा खूप छान व्यायामदेखील होतो. पूर्वी श्रावणापासून जवळजवळ आठवड्यातून चार दिवस हे खेळ खेळले जायचे. त्यामुळं आम्हाला झुंबा की जिम कधी लागले नाहीत, अशी मिश्किल टिप्पणी ग्रुपमधल्या ज्येष्ठ महिला करतात.

खुर्ची का मिर्ची : खुर्ची का मिरची जाशील कैसी असं म्हणत रिंगणात नवीन लग्न झालेल्या मुलीला कैद करून तिला सतावण्यातली मजा या खेळात तरुण सुनांसह सासवा देखील घ्यायच्या. तेव्हा त्या रिंगणातून निसटून गेलेली सून खरी चपळ असा अनुभवी खेळाडूंकडून शेरा मिळायचा.

हेही वाचा :

  1. अमरावतीत सात पिढ्यांची परंपरा, निहाटकर कुटुंबातील नवसाला पावणारी मातीची महालक्ष्मी
  2. महालक्ष्मी गौराईच्या हाताने बीडच्या महिलांना दिला स्वयंरोजगार; वर्षाला कमवतात लाखो रुपये!
  3. गणोशोत्सवात मिळतयं विविध संत-महापुरुषांच्या पादुकांचं दर्शन; छत्रपती राजाराम मंडळाचा उपक्रम

For All Latest Updates

TAGGED:

गणेशोत्सवगौराईमुंबईपारंपरिक खेळGANESH UTSAV 2025

Quick Links / Policies

विश्लेषणात्मक वार्तांकन

Kawasaki KLX230R S 2026 भारतात 1.94 लाखात लॉंच

फॅटी लिव्हरच्या समस्येनं त्रस्त आहात? आहारात समावेश करा 'ही' फळ

होंडाची नवीन इलेक्ट्रिक मोटरसायकल 2 सप्टेंबरला होणार सादर

पावसाळ्यातील आजारांपासून मुलांचा बचाव कसा करायचा? फॉलो करा या टिप्स

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.