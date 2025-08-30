मुंबई : केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी शनिवारी (30 ऑगस्ट) सहकुटुंब मुंबईतील 'लालबागच्या राजा'चं दर्शन घेतलं. यावेळी त्यांच्यासोबत राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि भाजपाचे नेतेही हजर होते. दरम्यान, अमित शाहांच्या लालबाग दर्शनावेळी या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात पोलीस बंदोबस्त ठेवण्यात आला होता.
लालबागच्या राजाचं दर्शन : अमित शाह यांची गणेशोत्सवाप्रती विशेष श्रद्धा आहे. दरवर्षी ते लालबागच्या राजाच्या चरणी नतमस्तक होण्यासाठी येत असतात. यंदाही अमित शाह सहकुटुंब मुंबईतील लालबागच्या राजाचं दर्शन घेतलं. याआधी अमित शाह यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या निवासस्थानी वर्षावर जाऊन बाप्पाचं मनोभावे दर्शन घेतले. याशिवाय, ते अंधेरी (पूर्व) इथल्या श्रीमोगरेश्वर सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळाला भेट देणार आहेत. त्यामुळं अमित शाह अंधेरीत पहिल्यांदा गणपती मंडपात बाप्पाचे दर्शनासाठी येत असल्यामुळं अंधेरीकरांमध्ये मोठा उत्साह आहे.
#WATCH | Mumbai, Maharashtra: Union Home Minister Amit Shah, along with his son ICC chairman Jay Shah and the rest of the family, has the darshan of Lord Ganesh at Lalbaugcha Raja and offers prayers here. pic.twitter.com/3uawryruPB— ANI (@ANI) August 30, 2025
तिरुपती बालाजीच्या राजमुकुटात सजला लालबागचा राजा : यंदा लालबागचा राजा तिरुपती बालाजीच्या राजमुकुटात सजला आहे. गणरायाचं राणी गुलाबी रंगातलं मखमली धोतर आणि श्रीवारी नमम असलेलं अंगवस्त्र खूपच सुंदर आहे. मूर्तीच्या दोन्ही बाजूंना सोनेरी खांब, हत्ती आणि मूषकाच्या शिल्पांनी सजलेला हा 'सुवर्ण गजानन महाल' म्हणजे नजरेचा ठाव! कुंभार संतोष कांबळी यांनी मोठ्या मेहनतीनं ही भव्य मूर्ती घडवलीय. सोन्याच्या पादुका आणि राजमुकुटानं सजलेला हा गणपती भक्तांना मोहित करतोय.
मराठा आंदोलनामुळं पोलिसांवर ताण : दुसरीकडे मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी मनोज जरांगे-पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली लाखो मराठा आंदोलक मुंबईतील आझाद मैदानात दाखल झाले आहेत. या आंदोलनामुळं शहरातील सुरक्षा व्यवस्थेवर प्रचंड ताण आलाय. याचवेळी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या मुंबई दौऱ्यामुळं पोलीस यंत्रणेसमोर दुहेरी आव्हान उभं आहे. अमित शाह यांच्या दौऱ्यासाठी अतिरिक्त सुरक्षा कुमक तैनात करण्यात आली असून, कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी प्रशासनाला विशेष खबरदारी घ्यावी लागत आहे.
