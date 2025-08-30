मुंबई : चिंचपोकळीचा चिंतामणी मंडळानं यंदाच्या गणेशोत्सवात छत्रपती संभाजी महाराज यांच्या बलिदानाला समर्पित भव्य देखावा साकारला आहे. या देखाव्यानं भाविकांचं आणि इतिहासप्रेमींचं लक्ष वेधून घेतलं असून, दररोज हजारो भक्त इथं दर्शनासाठी गर्दी करत आहेत. गणेशोत्सवाच्या निमित्तानं साकारलेला हा देखावा शिवकालीन संस्कृती आणि संभाजी महाराजांच्या शौर्याला अनोखी मानवंदना देत आहे.
शिवकालीन राजमहाल : या वर्षी चिंचपोकळीच्या चिंतामणी मंडळानं शिवकालीन राजमहालाचा भव्य देखावा उभारला आहे. या देखाव्याच्या केंद्रस्थानी भव्य सिंहासन आहे, ज्यावर चिंतामणी गणपती विराजमान झाले आहेत. सिंहासनाभोवती शिवकालीन राजवैभव दर्शवणारी सजावट, तलवारी, ढाली, आणि पारंपरिक शस्त्रास्त्रांचं प्रदर्शन, यामुळं हा देखावा ऐतिहासिक आणि सांस्कृतिक दृष्ट्या विशेष ठरतोय. देखाव्याच्या पार्श्वभूमीवर संभाजी महाराजांच्या जीवनातील महत्वाच्या घटनांचे चित्रण करणारी भित्तीचित्रं आणि शिल्पं लावण्यात आली आहेत. यामुळं भाविकांना गणपती दर्शनाबरोबरच इतिहासाशी जोडले जाण्याचा अनुभव मिळत आहे.
शंभूराजांच्या शौर्याला मानवंदना : चिंचपोकळीचा चिंतामणी हा मुंबईतील सर्वात जुन्या आणि प्रतिष्ठित गणेश मंडळांपैकी एक आहे. दरवर्षी लाखो भाविक इथं दर्शनासाठी येतात. यंदा संभाजी महाराजांच्या बलिदानाला समर्पित देखाव्यामुळं या मंडळाचे आकर्षण आणखी वाढले आहे. मंडळाचे उपाध्यक्ष अॅड. अरविंद पवार यांनी "ईटीव्ही भारत"शी बोलताना सांगितलं की, "छत्रपती संभाजी महाराजांचे शौर्य आणि त्यांचं बलिदान प्रत्येक भारतीयाच्या हृदयात आहे. त्यांच्या स्मृतीला अभिवादन करण्यासाठी आम्ही हा देखावा साकारला आहे. गणपतीच्या आशीर्वादानं हा संदेश समाजातील प्रत्येकापर्यंत पोहोचेल, अशी आमची आशा आहे."
अनेक महिने नियोजन : देखाव्याच्या निर्मितीसाठी मंडळानं अनेक महिने नियोजन केलं. शिवकालीन राजमहालाची थीम ठरवताना इतिहासतज्ज्ञ आणि कलाकार यांच्याशी सल्लामसलत करण्यात आली. देखाव्याच्या प्रत्येक तपशीलावर विशेष लक्ष देण्यात आलं आहे, ज्यामुळं तो अधिकच वास्तववादी आणि प्रभावी ठरला आहे. याशिवाय, पर्यावरणपूरक साहित्याचा वापर करून हा देखावा तयार करण्यात आला आहे. ज्यामुळं मंडळानं पर्यावरण संरक्षणाचा संदेशही दिला आहे.
भाविकांची अलोट गर्दी : गणेशोत्सवाच्या पहिल्या दिवसापासूनच चिंचपोकळीच्या चिंतामणी मंडळात भाविकांची प्रचंड गर्दी उसळली आहे. सकाळपासून रात्री उशिरापर्यंत दर्शनासाठी लांबच लांब रांगा लागत आहेत. भाविकांना व्यवस्थित दर्शन मिळावं, यासाठी मंडळानं विशेष व्यवस्था केली आहे. एकंदरीत चिंचपोकळीच्या चिंतामणी मंडळाचा हा देखावा केवळ गणेशभक्तांसाठीच नव्हे, तर इतिहास आणि संस्कृतीप्रेमींसाठीही एक पर्वणी ठरत आहे. संभाजी महाराजांच्या बलिदानाची आठवण करून देणारा हा देखावा यंदाच्या गणेशोत्सवात सर्वांचं लक्ष वेधून घेत आहे.
