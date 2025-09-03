ETV Bharat / state

गणेशोत्सव विशेष : चेंबूरमधील सह्याद्री क्रीडा मंडळानं साकारला गणरायाच्या गजरुपाचं दर्शन घडवणारा देखावा! - GANESH UTSAV 2025

मुंबईमध्ये दरवर्षी वेगवेगळ्या मंदिरांचे देखावे साकार करणाऱ्या टिळकनगरच्या सह्याद्री क्रीडा मंडळानं यंदा गणेशाच्या गजरुपाच्या विविध प्रतिकृती साकारल्या आहेत.

The Sahyadri Krida Mandal in Chembur created a scene that evokes the majestic form of Lord Ganesha
चेंबूरमधील सह्याद्री क्रीडा मंडळानं साकारला गणरायाच्या गजरुपाचं दर्शन घडवणारा देखावा! (ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 3, 2025 at 6:20 PM IST

Updated : September 3, 2025 at 7:34 PM IST

1 Min Read

मुंबई : मुंबईमध्ये सध्या सार्वजनिक गणेशोत्सवामध्ये एकाहून एक सरस देखावे सादर करण्याची जणू स्पर्धाच लागली आहे. कुठं देशातील विविध शिव मंदिरांचा देखावा, तर कुठं मराठी भाषेची माहिती सांगणारा देखावा... अशा उत्कृष्ठ देखाव्यांनी यंदाचा गणेशोत्सव गाजला आहे. मुंबईमध्ये दरवर्षी वेगवेगळ्या मंदिरांचे देखावे साकार करणाऱ्या टिळकनगरच्या सह्याद्री क्रीडा मंडळानं यंदा गणेशाच्या गजरुपाच्या विविध प्रतिकृती साकारल्या आहेत.

The Sahyadri Krida Mandal in Chembur created a scene that evokes the majestic form of Lord Ganesha
गणरायाच्या गजरुपाचं दर्शन घडवणारा देखावा! (ETV Bharat Reporter)

गणरायाच्या गजरुपाचं दर्शन घडवणं, हा उद्देश : या मंडळाकडून दरवर्षी ऐतिहासिक आणि धार्मिक स्थळं साकारण्यात येतात. चेंबूर येथील टिळकनगर सह्याद्री क्रीडा मंडळ नेहमीच नवनवीन आणि वेगवेगळ्या विषयांवर भाष्य करणारे देखावे करण्यासाठी प्रसिद्ध आहेत. यंदा मंडळानं भाविकांना गजराज स्वरूपात गणराय गणराजाचं दर्शन घडविण्याचा प्रयत्‍न केला आहे, अशी माहिती मंडळाचे खजिनदार जया शेट्टी यांनी दिलीय. "मंडळाचं हे 49 वं वर्ष असून गणरायाच्या गजरुपाचे दर्शन घडवणं, हा मंडळाचा उद्देश होता," असं जया शेट्टी यांनी सांगितलं.

The Sahyadri Krida Mandal in Chembur created a scene that evokes the majestic form of Lord Ganesha
गणरायाच्या गजरुपाचं दर्शन घडवणारा देखावा! (ETV Bharat Reporter)

गजराज कलाकृती पाहण्यासाठी गणेशभक्तांनी गर्दी : देशातील विविध धर्मांच्या धर्म स्थळांच्या आणि मंदिरांच्या प्रतिकृती बनवण्यास सह्याद्री क्रीडा मंडळ प्रसिद्ध आहे. जनसामान्यांना लांबच्या धार्मिक स्थळांना भेटी देता येत नसल्यानं जणू या मंडळाच्या देखाव्यांच्या माध्यमातून ते इथंच मुंबईत दर्शन घडतंय. आतापर्यंत हनुमान बजरंग बली, राम मंदिर प्रतिकृती, शिर्डी मंदिर, म्हैसूर पॅलेस, अजिंठा-वेरूळ लेणी, वृंदावन असे विविध देखावे सह्याद्री क्रीडा मंडळानं सादर केलेत. तसंच 49 व्या वर्षानिमित्त कलाकार राहुल परब यांनी यंदाची कलाकृती साकारलीय. दरम्यान, ही गजराज कलाकृती पाहण्यासाठी गणेशभक्तांनी मोठी गर्दी होताना दिसून येत आहे.

गणरायाच्या गजरुपाचं दर्शन घडवणारा देखावा! (ETV Bharat Reporter)

आकर्षक देखाव्यासाठी हे मंडळ प्रसिद्ध : विशेष म्हणजे सह्याद्री क्रीडा मंडळ हे अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन यानं सुरु केलं होतं. गणेशोत्सवात भव्य मंडप तसंच आकर्षक देखाव्यासाठी हे मंडळ प्रसिद्ध आहे. दरवर्षी देखाव्यासाठी या मंडळाकडून खूप मेहनत घेतली जाते. दरवर्षी एक थीम घेऊन त्याप्रमाणे हुबेहूब देखावे साकारले जातात. यंदा या मंडळाचं 49 वं वर्ष असून मंडळानं गजराज देखावा साकारला आहे.

The Sahyadri Krida Mandal in Chembur created a scene that evokes the majestic form of Lord Ganesha
चेंबूरमधील सह्याद्री क्रीडा मंडळानं साकारला गणरायाच्या गजरुपाचं दर्शन घडवणारा देखावा! (ETV Bharat Reporter)

हेही वाचा :

  1. 'गर्व मराठी, सर्व मराठी', पौराणिक बाणगंगा तलावासमोर पिंपळेश्वर मित्र मंडळाकडून मराठीची महती सांगणारा देखावा!
  2. रंगारी बदक चाळीनं साकारलं गोकर्ण महाबळेश्वराचं पौराणिक वैभव; लंबोदराच्या साथीनं शिव अवतारांचा जागर!
  3. गणेशोत्सव विशेष : बाप्पा ऑन 'वॉरिअर मोड', तेजुकाया मंडळानं साकारली हटके गणेशमूर्ती!

मुंबई : मुंबईमध्ये सध्या सार्वजनिक गणेशोत्सवामध्ये एकाहून एक सरस देखावे सादर करण्याची जणू स्पर्धाच लागली आहे. कुठं देशातील विविध शिव मंदिरांचा देखावा, तर कुठं मराठी भाषेची माहिती सांगणारा देखावा... अशा उत्कृष्ठ देखाव्यांनी यंदाचा गणेशोत्सव गाजला आहे. मुंबईमध्ये दरवर्षी वेगवेगळ्या मंदिरांचे देखावे साकार करणाऱ्या टिळकनगरच्या सह्याद्री क्रीडा मंडळानं यंदा गणेशाच्या गजरुपाच्या विविध प्रतिकृती साकारल्या आहेत.

The Sahyadri Krida Mandal in Chembur created a scene that evokes the majestic form of Lord Ganesha
गणरायाच्या गजरुपाचं दर्शन घडवणारा देखावा! (ETV Bharat Reporter)

गणरायाच्या गजरुपाचं दर्शन घडवणं, हा उद्देश : या मंडळाकडून दरवर्षी ऐतिहासिक आणि धार्मिक स्थळं साकारण्यात येतात. चेंबूर येथील टिळकनगर सह्याद्री क्रीडा मंडळ नेहमीच नवनवीन आणि वेगवेगळ्या विषयांवर भाष्य करणारे देखावे करण्यासाठी प्रसिद्ध आहेत. यंदा मंडळानं भाविकांना गजराज स्वरूपात गणराय गणराजाचं दर्शन घडविण्याचा प्रयत्‍न केला आहे, अशी माहिती मंडळाचे खजिनदार जया शेट्टी यांनी दिलीय. "मंडळाचं हे 49 वं वर्ष असून गणरायाच्या गजरुपाचे दर्शन घडवणं, हा मंडळाचा उद्देश होता," असं जया शेट्टी यांनी सांगितलं.

The Sahyadri Krida Mandal in Chembur created a scene that evokes the majestic form of Lord Ganesha
गणरायाच्या गजरुपाचं दर्शन घडवणारा देखावा! (ETV Bharat Reporter)

गजराज कलाकृती पाहण्यासाठी गणेशभक्तांनी गर्दी : देशातील विविध धर्मांच्या धर्म स्थळांच्या आणि मंदिरांच्या प्रतिकृती बनवण्यास सह्याद्री क्रीडा मंडळ प्रसिद्ध आहे. जनसामान्यांना लांबच्या धार्मिक स्थळांना भेटी देता येत नसल्यानं जणू या मंडळाच्या देखाव्यांच्या माध्यमातून ते इथंच मुंबईत दर्शन घडतंय. आतापर्यंत हनुमान बजरंग बली, राम मंदिर प्रतिकृती, शिर्डी मंदिर, म्हैसूर पॅलेस, अजिंठा-वेरूळ लेणी, वृंदावन असे विविध देखावे सह्याद्री क्रीडा मंडळानं सादर केलेत. तसंच 49 व्या वर्षानिमित्त कलाकार राहुल परब यांनी यंदाची कलाकृती साकारलीय. दरम्यान, ही गजराज कलाकृती पाहण्यासाठी गणेशभक्तांनी मोठी गर्दी होताना दिसून येत आहे.

गणरायाच्या गजरुपाचं दर्शन घडवणारा देखावा! (ETV Bharat Reporter)

आकर्षक देखाव्यासाठी हे मंडळ प्रसिद्ध : विशेष म्हणजे सह्याद्री क्रीडा मंडळ हे अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन यानं सुरु केलं होतं. गणेशोत्सवात भव्य मंडप तसंच आकर्षक देखाव्यासाठी हे मंडळ प्रसिद्ध आहे. दरवर्षी देखाव्यासाठी या मंडळाकडून खूप मेहनत घेतली जाते. दरवर्षी एक थीम घेऊन त्याप्रमाणे हुबेहूब देखावे साकारले जातात. यंदा या मंडळाचं 49 वं वर्ष असून मंडळानं गजराज देखावा साकारला आहे.

The Sahyadri Krida Mandal in Chembur created a scene that evokes the majestic form of Lord Ganesha
चेंबूरमधील सह्याद्री क्रीडा मंडळानं साकारला गणरायाच्या गजरुपाचं दर्शन घडवणारा देखावा! (ETV Bharat Reporter)

हेही वाचा :

  1. 'गर्व मराठी, सर्व मराठी', पौराणिक बाणगंगा तलावासमोर पिंपळेश्वर मित्र मंडळाकडून मराठीची महती सांगणारा देखावा!
  2. रंगारी बदक चाळीनं साकारलं गोकर्ण महाबळेश्वराचं पौराणिक वैभव; लंबोदराच्या साथीनं शिव अवतारांचा जागर!
  3. गणेशोत्सव विशेष : बाप्पा ऑन 'वॉरिअर मोड', तेजुकाया मंडळानं साकारली हटके गणेशमूर्ती!
Last Updated : September 3, 2025 at 7:34 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

मुंबईगणेशोत्सवसह्याद्री क्रीडा मंडळदेखावाGANESH UTSAV 2025

Quick Links / Policies

विश्लेषणात्मक वार्तांकन

Kawasaki KLX230R S 2026 भारतात 1.94 लाखात लॉंच

फॅटी लिव्हरच्या समस्येनं त्रस्त आहात? आहारात समावेश करा 'ही' फळ

होंडाची नवीन इलेक्ट्रिक मोटरसायकल 2 सप्टेंबरला होणार सादर

पावसाळ्यातील आजारांपासून मुलांचा बचाव कसा करायचा? फॉलो करा या टिप्स

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.