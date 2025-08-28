ETV Bharat / state

गणेशोत्सव विशेष : सातशे वर्षांची परंपरा आजही जोपासतंय मळगावमधील राऊळ कुटुंबीय! - GANESH UTSAV 2025

गणेशोत्सवात एक नव्हे, दोन नव्हे तर तब्बल 80 पेक्षाही अधिक असलेल्या राऊळ कुटुंबीयांच्या सामूहिकतेतून कौटुंबिक एकतेचं दर्शन हे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात दिसून येतं.

The Raul family of Malgaon continues to uphold a seven-hundred-year-old tradition
सातशे वर्षांची परंपरा आजही जोपासतंय मळगावमधील राऊळ कुटुंबीय! (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 28, 2025 at 3:40 PM IST

सिंधुदुर्ग : तालुक्यातील मळगाव येथील माळीचं घर हे सदैव पारंपरिक उत्साह मोठ्या आनंदानं साजरे करत असतं. ही परंपरा गेल्या सातशे वर्षांहूनही अधिक काळ जपलीय. गणेशोत्सवात एक नव्हे, दोन नव्हे तर तब्बल 80 पेक्षाही अधिक असलेल्या राऊळ कुटुंबीयांच्या सामूहिकतेतून कौटुंबिक एकतेचं दर्शन हे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात दिसून येतं. मोठ्या उत्साहात व भक्तीमय वातावरणात गणेशोत्सव साजरा केला जातो. एकत्रित कुटुंबाचा हा वारसा माळीच्या घरातील या राऊळ कुटुंबीयांनी अद्यापपर्यंत जोपासला आहे.

पाचवे देवस्थान म्हणून ओळख : मळगाव व सोनुर्ली या दोन गावचे देवस्थान असलेल्या सोनुर्ली येथील श्री देवी माऊलीसह मळगाव येथील श्री देव रवळनाथ, श्री देव भूतनाथ, श्री देव मायापूर्वचारी, श्री देव दोन पूर्वस या चार देवस्थानांसह गावातील पाचवे देवस्थान म्हणून ओळख असणारे माळीचे घर श्री गणेशाच्या सातशे वर्षांच्या परंपरेमुळं मळगावसह सावंतवाडी तालुक्याचं धार्मिक भूषण म्हणून नावारूपास आलं आहे. वास्तविक हे पाचवे देवस्थान माळीच्या घरातील मानकऱ्यांनी, सर्व कुटुंबीयांनी मनाच्या अंतर्भावानं जागृकतेनं जोपासलं आहे.

माळीच्या घरातील गणेशोत्सवाची परंपरा : आपल्या लाडक्या बाप्पाच्या उत्सवामध्ये परंपरा आणि भावनेची सुरेख सांगड घालून कोकण संस्कृतीचं नाव सातासमुद्रापार नेण्याचं काम कोकणातील लोकांनी केलं आहे. गणेशोत्सवाची क्रेझ मनाच्या गाभाऱ्यात समृद्ध धार्मिकतेनं आणि भावपूर्ण श्रद्धेनं जोपासली आहे. त्यामुळं गणेशोत्सव साजरा करण्याचे एकमेव सुसंस्कृत आणि सुंदर ठिकाण म्हणून कोकण आणि यामध्येही विशेष अशा सिंधुदुर्ग जिल्ह्याची ओळख निर्माण झाली आहे. कोकणात सुंदरवाडी अशी ओळख असणाऱ्या सावंतवाडी तालुक्यातील मळगाव येथील माळीच्या घरातील गणेशोत्सवाची परंपरा या संस्कृतीची प्रचिती आणून देणारी आहे.

गणेशोत्सव 80 कुटुंबांच्या सामुहिकतेतून साजरा केला जातो : सुमारे सातशे वर्षांहूनही अधिक काळ माळीच्या घरात गणेशोत्सव 80 कुटुंबांच्या सामुहिकतेतून साजरा केला जातो. या कुटुंबीयांकडून करण्यात येणारी गणेशोत्सवाची पूर्वतयारी, गणेशाच्या कालावधीतील भक्तीमय वातावरणात असल्याचं दिसून येतं. मळगावच्या उत्तर दिशेला माळीचं घर वसलं असून या परिसरात राऊळ कुटुंबीय राहतात. या कुटुंबीयांमधील प्रत्येक घरातील किमान निम्मे तरी कामानिमित्त पुणे-मुंबई इथं स्थायिक झाले आहेत. वेगवेगळ्या ठिकाणी कामानिमित्त विभागलेली ही भावंडे होळीपौर्णिमा, नागपंचमी, अष्टमी आणि गणेशोत्सव अशा चार उत्सवाला एकत्र येतात. या उत्सवांमध्ये महत्त्वाच्या असणाऱ्या गणेशोत्सवाची पूर्वतयारी राऊळ बांधवांकडून होत असते. त्यामुळं गणेशाच्या तयारीसाठी आवश्यक सर्व गोष्टींची कसलीही घाई गडबड वा गोंधळ न करता अगदी नियोजनबद्धरीत्या तयारी केली जाते.

मूर्ती तयार करण्यासाठी शाडूची माती : गणेशात्सव सण राऊळ कुटुंबातील जेष्ठ व्यक्तींच्या मार्गदर्शनाखाली घरातील लहान मोठी मंडळी सहभागी होऊन अगदी पारंपारिक पद्धतीनं साजरा केला जातो. गणेशोत्सवाच्या अगोदर येणाऱ्या पौर्णिमेला मूर्ती तयार करण्यासाठी शाडूची माती आणली जाते आणि चतुर्थीपूर्वीच्या आठवड्यात मूर्ती साकारण्यास सुरुवात केली जाते. ही गणेश मूर्ती राऊळ बांधवांतील ज्येष्ठ मंडळी आजही आपल्या हातानं तयार करतात. तसंच मूर्ती बनविताना या कुटुंबातील तरुण मंडळी आणि मूर्ती कामाची आवड असलेली लहान मुलंही मूर्ती बनविण्यासाठी हातभार लावतात. तयार झालेल्या गणेश मूर्तीला चतुर्थीच्या आदल्या दिवशी रंगविलं जातं. तर मूर्तीची (डोळे) नजर चतुर्थीच्या पहाटेला पारंपरिक कारागिरांकडून साकारली जाते, हे या गणपतीचं वैशिष्ट्य आहे.

सिंधुदुर्गगणेशोत्सवराऊळ कुटुंबीयमळगावGANESH UTSAV 2025

