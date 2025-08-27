कोल्हापूर : स्वातंत्र पूर्व भारतात राष्ट्राबाबत जागृती निर्माण करण्यासाठी गणेशोत्सवाची स्थापना करणाऱ्या लोकमान्य टिळकांनी कर्नाटक दौऱ्यावर असताना सीमा भागातील गणेशवाडीला भेट दिली होती. त्यावेळी टिळकांच्या उपस्थितीत लोकसेवा संघाच्या इमारतीत गणेशोत्सव साजरा करण्यात आला होता. तेव्हापासून दस्तुरखुद्द टिळकांच्या हस्ते गणपती बाप्पांना पुजलेल्या मखराची जपणूक लोकसेवा संघ गणेशोत्सव मंडळ करत आहे. विशेष म्हणजे या मखरावर विराजमान गणपती बाप्पांच्या मूर्तीचं 108 वर्ष विधिवत पूजन केलं जातं.
टिळकांनी भेट दिलेलं कोल्हापुरातील एकमेव सार्वजनिक गणेश मंडळ : लोकसेवा संघ या कोल्हापुरातील शिरोळ तालुक्यातील गणेशवाडीत असणाऱ्या मंडळानं गेली अनेक वर्ष सामाजिक उपक्रम राबवत गणेशोत्सव साजरा केला आहे. 13 नोव्हेंबर 1917 रोजी भारतीय असंतोषाचे जनक लोकमान्य बाळ गंगाधर टिळक यांनी कर्नाटक-महाराष्ट्रातील तीन हजार जणांना याच गावात संबोधित केलं होतं. त्यांच्या स्मृतीप्रित्यर्थ उभं असलेलं व्यासपीठ आजही इतिहासाची साक्ष देत आहे. तर कोल्हापूर जिल्ह्यातील लोकमान्य टिळकांनी भेट दिलेलं लोकसेवा संघ हे एकमेव सार्वजनिक गणेश मंडळ असल्याचा दावा पदाधिकाऱ्यांनी केला आहे.
गणेशवाडीतील गणेशोत्सवाला अनेक शतकाची परंपरा : महाराष्ट्रात धुमधडाक्यात साजऱ्या होणाऱ्या गणेशोत्सवाला अनेक शतकाची परंपरा आहे. स्वातंत्र्यपूर्व भारतात गणेशोत्सवाची पायाभरणी करण्यात आली तर आजही त्याच उत्साहानं संपूर्ण देशभर विविध पद्धतीनं गणेशोत्सव साजरा केला जातो. त्यामुळं गणेशवाडी गावातील लोकसेवा संघ गणेशोत्सव मंडळालाही ऐतिहासिक महत्त्व आहे. लोकमान्य टिळकांनी भारतीय स्वातंत्र्यलढ्यात सहभाग घेतल्यानंतर गावागावात राष्ट्रीय जन जागरण चळवळीच्या माध्यमातून सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांची स्थापना करण्यात आली. 1916 यावर्षी शिरोळ तालुक्यातील गणेशवाडीत विद्यार्थी सहाय्यक मंडळ स्थापन झाली. याच मंडळाला लोकमान्य बाळ गंगाधर टिळक यांनी 13 नोव्हेंबर 1917 रोजी कर्नाटक दौऱ्यावर असताना कर्नाटक सिंह म्हणून परिचित असलेले गंगाधरराव देशपांडे यांच्या पुढाकारानं भेट दिली. यावेळी जैन समाजाच्या मदतीनं पान सुपारीचा कार्यक्रमही आयोजित करण्यात आला होता.
टिळकांच्या स्वराज्य संघास 15 रुपयाची देणगी : जैन समाजाकडून लोकमान्य टिळकांच्या स्वराज्य संघास 15 रुपयाची देणगी देखील देण्यात आली होती. त्यावेळी टिळकांच्या उपस्थितीत लोकसेवा संघाच्या इमारतीत गणेशोत्सव साजरा करण्यात आला होता. तेव्हा टिळकांनी पूजन केलेली मखर आजही या संस्थेत पाहायला मिळते. याच मखरावर विराजमान गणपती बाप्पांच्या मूर्तीचं 108 वर्ष विधिवत पूजन केलं जातं. तर मोठ्या प्रमाणात सामाजिक उपक्रम राबवून लोकसेवा संघ गणेशोत्सव मंडळाकडून गणेशोत्सव साजरा केला जातो.
टिळकांच्या नावानं व्यासपीठ : राष्ट्रीय चळवळीत गणेशोत्सव मंडळांनी त्याकाळी संघटितपणे राष्ट्रासाठी योगदान द्यावं, हा उदात्त हेतू ठेवून लोकमान्य टिळकांनी गणेशोत्सव सार्वजनिक पद्धतीनं साजरा करण्याला सुरुवात केली होती. स्वातंत्र्यपूर्व भारतात राष्ट्र चळवळीचे बीज रोवलं जावं, यासाठी मंडळांचा राष्ट्र चळवळीसाठी उपयोग व्हावा. हा हेतू लोकमान्य टिळकांचा होता म्हणूनच कर्नाटक-महाराष्ट्र सीमेवरील गणेशवाडीतील छोट्या गणेशोत्सव मंडळाला भेट देऊन तीन हजार नागरिकांना संबोधित करताना सार्वजनिक गणेश मंडळाचं स्वरूप बदलावं, जात निर्मूलन व्हावं आणि सर्व समाजानं एकत्र येत राष्ट्रासाठी चळवळ उभी करावी, असे विचार लोकमान्य टिळकांनी गणे वाडीतील जाहीर सभेत मांडले होते, असं गावातील जाणकार सांगतात. दरम्यान, ज्या ठिकाणी सभा झाली होती. त्या ठिकाणी आजही लोकमान्य टिळकांच्या नावानं व्यासपीठ उभं असून ते इतिहासाची साक्ष देत आहे.
मखरात गणपतीची पूजा केली जाते : "लाडक्या गणपती बाप्पाला विराजमान करण्यासाठी घरोघरी मखर सजवला जातो. कोल्हापुरच्या शिरोळ तालुक्यातील गणेशवाडीत खुद्द लोकमान्य टिळकांनी बसवलेला मखर आजही पाहायला मिळतो. लोकसेवा संघ गणेशोत्सव मंडळांनी लोकमान्य बाळ गंगाधर टिळक यांची आठवण म्हणून गेली आठ 108 वर्ष हा मखर प्राणपणानं जपला आहे. त्याची दर गणेश चतुर्थीला पूजा केली जाते. त्याच मखरात गणपतीची पूजा केली जाते," अशी माहिती मंडळाचे उपाध्यक्ष बळवंत गोरवडे यांनी दिली आहे.
