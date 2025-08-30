शिर्डी : शिर्डीत साईबाबांच्या दर्शनासाठी येणाऱ्या भाविकांसाठी यंदा गणेशोत्सवात दुहेरी आनंदाची बातमी आहे. साईबाबांच्या दर्शनानंतर आता तिरुपती बालाजीचं दर्शन एकाच ठिकाणी घेता येणार आहे. शिर्डीतील समर्थ प्रतिष्ठाणतर्फे यावर्षी मिनी तिरुपती बालाजी देवस्थानाचा देखावा साकारण्यात आला असून हा देखावा भाविकांसाठी मोठं आकर्षण ठरत आहे.
तिरुपती बालाजी देवस्थानाचा देखावा : तिरुपती बालाजी हे देशातील सर्वात श्रीमंत तीर्थक्षेत्र तर शिर्डीचं साई मंदिर दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. त्यामुळं दोन प्रमुख तीर्थक्षेत्रं एकाच ठिकाणी अनुभवण्याची ही अनोखी संधी शिर्डीत भाविकांना मिळत आहे. साईबाबांच्या दर्शनानंतर भाविक मंडळानं साकारलेल्या मिनी तिरुपती बालाजी देवस्थानाचा देखावा पाहण्यासाठी गर्दी करत असून मूळ तिरुपती मंदिराचा अनुभव घेत आहेत. त्यामुळं भाविकांचा आनंद द्विगुणित झाल्याचं पाहायला मिळत आहे.
गणेशोत्सवात विविध धार्मिक देखावे : गेल्या 18 वर्षांपासून समर्थ प्रतिष्ठाण गणपती उत्सवात विविध धार्मिक देखावे साकारत आहे. याआधी अनेक भव्य देखावे साकारण्यात आले आहेत. मात्र यंदा साईबाबांच्या दर्शनाबरोबरच भाविकांना तिरुपती बालाजीचं देखील दर्शन व्हावं, या उद्देशानं मिनी तिरुपती देवस्थान साकारण्यात आलं आहे. भाविकांनी याला उत्स्फूर्त प्रतिसाद दिला असून देखावा पाहण्यासाठी गर्दी होत आहे.
गणेशोत्सवातील प्रमुख आकर्षण : मिनी तिरुपती बालाजी मंदिरात प्रवेश केल्यानंतर भाविकांना मूळ तिरुपतीत असल्याचा भास होतो. या देखाव्यामुळं भाविकांना दुहेरी आध्यात्मिक समाधान लाभत असल्याचं भाविकांनी म्हटलं आहे. साईबाबांच्या कृपेनं शिर्डीत आता एकाच ठिकाणी दोन महान तीर्थक्षेत्रांचं दर्शन होत आहे. त्यामुळं शिर्डीतील हा अनोखा उपक्रम भाविकांना नवी उभारी देणारा ठरत असून यंदाच्या शिर्डीतील गणेशोत्सवातील हा देखावा प्रमुख आकर्षण ठरत आहे.
हेही वाचा :
- एक इंचांपासून सहा इंचांपर्यंत... 43 हजार 500 गणेश मूर्तींचा साठा, संजय क्षत्रिय यांची 30 वर्षांची अनोखी गणेश साधना
- शिर्डीत साकारली कोयंबतूरच्या ‘आदियोगी’ची दिव्य झलक, शिवप्रतिमेचा देखावा भाविकांसाठी आकर्षणाचा केंद्रबिंदू
- गणेशोत्सव विशेष : गिरगावच्या राजाचा नवा विक्रम; 6 फुटांचा फेटा परिधान केलेला 3.5 टनांचा पर्यावरणस्नेही बाप्पा!