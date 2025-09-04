मुंबई : अंधेरी पश्चिम येथील स्वप्नाक्षय मित्र मंडळानं यंदाच्या गणेशोत्सवात एक अनोखा आणि प्रेरणादायी उपक्रम हाती घेतलाय. या मंडळानं विशेष आणि दिव्यांग मुलांच्या सहभागानं गणेश मंडपाची संपूर्ण सजावट आणि देखावा साकारलाय. या उपक्रमाचे वैशिष्ट्य म्हणजे विशेष मुलांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी केलेले प्रयत्न आणि त्याबाबत केलेली जनजागृती. गणेशोत्सवाच्या माध्यमातून या मंडळानं सामाजिक संदेश देण्याचा एक अनोखा प्रयत्न केलाय.
विशेष मुलांना केंद्रस्थानी ठेवून गणेशोत्सव : स्वप्नाक्षय मित्र मंडळानं यंदा विशेष मुलांना केंद्रस्थानी ठेवून गणेशोत्सव साजरा करण्याचा निर्णय घेतलाय. नरे पार्क येथील विशेष मुलांच्या शाळेतील विद्यार्थ्यांनी कलाकार सुमित पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली मंडपातील संपूर्ण सजावट आणि देखाव्याची निर्मितीही केलीय. विशेष म्हणजे, या मुलांनी छत्रपती शिवाजी महाराज, लोकमान्य टिळक, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, महात्मा फुले, सावित्रीबाई फुले आणि स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांच्या प्रतिमा तयार केल्या आहेत. या प्रतिमा मंडपात प्रदर्शनासाठी ठेवण्यात आल्या आहेत.
देखाव्यात काय? : स्वप्नाक्षय मित्रमंडळानं विशेष मुलांच्या संगोपनाबाबत आणि त्यांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी आवश्यक असलेल्या उपाययोजनांबाबत सविस्तर माहिती फलकांद्वारे उपलब्ध करून दिलीय. या फलकांमध्ये विशेष मुलांचं संगोपन कसं करावं, पालकांनी कोणती काळजी घ्यावी, समाजातील सर्वसामान्य व्यक्तींनी या मुलांना कशी वागणूक द्यावी आणि त्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी काय करता येईल, याबाबत माहिती देण्यात आलीय. विशेष म्हणजे, ही माहिती ब्रेल लिपीतही उपलब्ध करून देण्यात आलीय, जेणेकरून दृष्टिहीन व्यक्तींनाही याचा लाभ घेता येईल. या फलकांद्वारे मंडळानं सामाजिक समावेशकतेचा संदेश प्रभावीपणे पोहोचवला आहे.
गणेशोत्सवाचं प्रमुख उद्दिष्ट काय? : मंडळाचे अध्यक्ष देवेंद्र आंबेरकर यांनी सांगितलं की, "विशेष मुलांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणणं हे या गणेशोत्सवाचं प्रमुख उद्दिष्ट आहे. विशेष मूल जर सर्वसामान्य मुलांच्या संगतीत राहिल्यास किंवा त्यांच्यासोबत शाळेत शिक्षण घेतल्यास त्याची बौद्धिक आणि सामाजिक वाढ लवकर होते. त्यामुळं आम्ही या गणेशोत्सवातून जनजागृतीचा प्रयत्न केला आहे," असं देवेंद्र आंबेरकर यांनी नमूद केलं. या उपक्रमामुळं विशेष मुलांना आत्मविश्वास मिळाला असून, त्यांच्या क्षमतांना समाजासमोर आणण्याची संधी मिळाली आहे. मंडळानं या थीमच्या माध्यमातून समाजातील प्रत्येक व्यक्तीला विशेष मुलांबद्दल संवेदनशील बनवण्याचा प्रयत्न केलाय.
कलाकार सुमित पाटील यांचं मार्गदर्शन : या उपक्रमामागील प्रेरणास्थान ठरलेले कलाकार सुमित पाटील यांनी विशेष मुलांना मार्गदर्शन करताना त्यांच्या कलात्मक क्षमतांना प्रोत्साहन दिलं. त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली नरे पार्क येथील विशेष मुलांच्या शाळेतील विद्यार्थ्यांनी गणपतीची मूर्ती आणि मंडपातील देखाव्याची रचना केलीय. सुमित पाटील यांनी मुलांच्या सर्जनशीलतेला वाव देताना त्यांना स्वतंत्रपणे काम करण्याची संधी दिलीय. त्यामुळं या मुलांनी केवळ कलाकृतीच नव्हे, तर स्वतःचा आत्मविश्वासही कमावला. "ही मुले विशेष असली तरी त्यांच्यातील कला आणि सर्जनशीलता सर्वसामान्य मुलांपेक्षा कमी नाही. त्यांना योग्य मार्गदर्शन आणि प्रोत्साहन मिळालं तर ते समाजात आपले स्थान निर्माण करू शकतात," असं देवेंद्र आंबेरकर यांनी सांगितलं.
सामाजिक बदलासाठी महत्त्वाचे पाऊल : स्वप्नाक्षय मित्र मंडळाचा हा गणेशोत्सव केवळ धार्मिक उत्सवापुरता मर्यादित नसून, सामाजिक बदलासाठी एक महत्त्वाचं पाऊल आहे. विशेष मुलांना समाजात समान संधी मिळाव्यात, त्यांच्याकडे दुर्लक्ष होऊ नये आणि त्यांच्या क्षमतांना योग्य व्यासपीठ मिळावं, यासाठी मंडळानं हा उपक्रम हाती घेतलाय. या गणेशोत्सवाला भेट देणारे भक्त या मुलांच्या कलेनं प्रभावित झालं असून, त्यांच्याबद्दलचा समाजाचा दृष्टिकोन बदलण्यास या उपक्रमामुळं मदत होतेय.
समाजाला प्रेरणा : स्वप्नाक्षय मित्र मंडळाचा हा गणेशोत्सव विशेष मुलांच्या क्षमतांना प्रोत्साहन देणारा आणि समाजात समावेशकतेचा संदेश देणारा ठरलाय. या उपक्रमामुळं अंधेरी परिसरातील नागरिकांमध्ये विशेष मुलांबाबत जागरूकता निर्माण झालीय. मंडपाला भेट देणारे अनेकजण या मुलांच्या कलेला आणि उत्साहाला दाद देत आहेत. हा गणेशोत्सव केवळ धार्मिक उत्सव नसून, सामाजिक एकता आणि समावेशकतेचे प्रतीक बनला आहे. स्वप्नाक्षय मित्र मंडळानं या उपक्रमाद्वारे समाजाला एक नवा विचार दिला आहे की, विशेष मुलांना योग्य संधी आणि प्रोत्साहन मिळाल्यास ते समाजात आपले स्थान निर्माण करू शकतात.
