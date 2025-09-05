एक इंचाची गणेश मूर्ती! कुर्ल्यातील श्री ज्ञानदीप मित्र मंडळानं साकारला अनोखा देखावा

कुर्ल्यात एका मंडळानं चक्क एक इंचाची गणपती बाप्पाची मूर्ती साकारली आहे. त्यामुळं ही मूर्ती पाहण्यासाठी भाविकांची गर्दी होताना दिसून येते.
Published : September 5, 2025 at 6:51 PM IST
मुंबई : मुंबईत मोठ्या उत्साहात गणेशोत्सव साजरा होत आहे. या गणेशोत्सव काळात जगाच्या कानाकोपऱ्यातून भाविक आणि पर्यटक मुंबईतील गणपतीच्या मोठमोठ्या मूर्ती पाहण्यासाठी गर्दी करतात. यात प्रामुख्यानं सर्वांचीच नजर जाते, ती म्हणजे लालबागचा राजा, चिंचपोकळीचा चिंतामणी, मुंबईचा राजा, तेजूकाया अशा काही ठराविक गणेश मंडळांनी साकारलेल्या गणपतीच्या मूर्तींकडे... त्यात प्रत्येक मंडळाचा देखावा हा वेगळा असतो. तसंच कोणत्या मंडळाचा देखावा उत्कृष्ट? कोणत्या मंडळाची मूर्ती अधिक उंच? याची दरवर्षी मुंबईत चढाओढ पाहायला मिळते. मात्र, या शर्यतीत कुर्ल्यात मात्र एका मंडळानं चक्क एक इंचाची गणपती बाप्पाची मूर्ती साकारली आहे. त्यामुळं ही मूर्ती पाहण्यासाठी भाविकांची गर्दी होताना दिसून येते.
लिटिल मास्टर गणेशा : कुर्ला पश्चिम येथील श्री ज्ञानदीप मित्र मंडळानं एक इंचाच्या गणेश मूर्तीचा हा अनोखा देखावा साकारला असून, लहान मुलांच्या संकल्पनेतून हा देखावा साकारण्यात आल्याची माहिती या मंडळाचे कार्याध्यक्ष धनंजय दळवी यांनी दिली आहे. धनंजय दळवी यांनी सांगितलं की, "मागील 37 वर्षांपासून श्री ज्ञानदीप मित्र मंडळ कुर्ला पश्चिम इथं रेल्वे स्थानकाजवळ कुर्ला स्टेशनचा राजा मूर्तीची आराधना करत आला आहे. कुर्ला स्टेशनच्या राजाला दररोज अनेक भाविक भेट देत असतात. गणपती उत्सव काळात अनेकजण गणपतीचं दर्शन घेऊन पुढं आपल्या कामाच्या ठिकाणी जात असतात. यावर्षी काहीतरी नव करायचं याचा आम्ही विचार करत होतो. त्याचवेळी आमच्या परिसरातील काही लहान मुलांनी आपण एक इंचाची मूर्ती आणू आणि त्याचा देखावा सादर करू अशी संकल्पना मांडली आणि आमच्या मंडळानं देखील त्याला संमती दिली. यातूनच हा लिटिल मास्टर गणेशा साकार झाला."
मूर्ती पूर्णपणे शाडू मातीची : पुढं धनंजय दळवी यांनी सांगितलं की, "सात फुटाच्या गणेशमूर्ती सोबतच आम्ही देखाव्याची एक इंचाची मूर्ती साकारली आहे. एक इंचाची गणेशाची मूर्ती पूर्णपणे शाडू मातीची असून, आम्ही इथं स्वर्गाचा देखावा साकारला आहे. हा एक इंचाचा बाप्पा ढगांमधून फिरत आहे, असा आभास निर्माण करण्याचा प्रयत्न आमच्या मंडळांनी केला आहे. या मागची पूर्णपणे संकल्पना ही लहान मुलांची आहे. आम्ही केवळ ही संकल्पना सत्यात उतरवण्याचा प्रयत्न केला आहे, " असल्याची प्रतिक्रिया धनंजय दळवी यांनी दिली आहे.
नवीन विचार, संकल्पना समोर आणल्या पाहिजेत हा उद्देश : याचबरोबर, मंडळाचे अध्यक्ष ईश्वर अहिरे यांनी सांगितलं की, "मागील 37 वर्ष आम्ही आमच्या कुर्ला स्टेशनच्या राजासमोर विविध देखावे साकारत आलो आहोत. या देखाव्यांमधून आम्ही नेहमीच सामाजिक संदेश देण्याचा प्रयत्न केला आहे. यावर्षी मात्र आम्ही लहान मुलांना नेमक्या कोणत्या संकल्पना सुचतात, हे पाहण्यासाठी आमच्या परिसरातील मुलांना कोणता देखावा साकारला पाहिजे, हे विचारलं होतं. मुलांनी ही एक इंचाची मूर्ती आकाशातून फिरताना आपण देखावा साकारू, अशी संकल्पना मांडली आणि त्यातून आम्ही हा देखावा सादर केला आहे. तसंच मुलांनी सतत काही ना काही तरी नवीन विचार, संकल्पना समोर आणल्या पाहिजेत हा आमचा उद्देश आहे," असंही मंडळाच्या अध्यक्षांनी सांगितलं.
