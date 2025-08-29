ETV Bharat / state

गणेशोत्सव विशेष : पुण्यातील पठ्ठ्यानं साकारला हुबेहूब लाल महालचा देखावा! - GANESH UTSAV 2025

पुण्यातील नारायण पेठ इथं राहणाऱ्या संकेत बलकवडे यांनी महिनाभर मेहनत घेत हुबेहूब लाल महालचा देखावा साकारला आहे.

Sanket Balkawade recreates the look of the perfect Lal Mahal in Narayan Peth, Pune
पुण्यातील पठ्ठ्यानं साकारला हुबेहूब लाल महालचा देखावा!
By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 29, 2025 at 2:45 PM IST

Updated : August 29, 2025 at 3:44 PM IST

पुणे : राज्यात सर्वत्र मोठ्या उत्साहात गणरायाचे आगमन झाले आहे. पुण्यातील गणेशोत्सव हा जगप्रसिद्ध आहे. जगभरातून भाविक हे गणपती दर्शनासाठी पुण्यात येत असतात. गणेशोत्सवाच्या काळात पुण्यातील सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळाच्या वतीनं विविध सामाजिक विषयावर देखावे करण्यात आले असून हे देखावे पाहण्यासाठी भाविक गर्दी करताना पाहायला मिळत आहेत.

Sanket Balkawade recreates the look of the perfect Lal Mahal in Narayan Peth, Pune
पुण्यातील पठ्ठ्यानं साकारला हुबेहूब लाल महालचा देखावा!

गणेशोत्सवात देखील सामाजिक विषयांवर देखावे : दुसरीकडे गणेशोत्सवात घरगुती देखावे देखील विविध विषयांवर साकारण्यात आले आहेत. पुण्यातील नारायण पेठ इथं राहणाऱ्या संकेत बलकवडे यांनी महिनाभर मेहनत घेत हुबेहूब लाल महालचा देखावा साकारला आहे. दरम्यान, पुणे शहराचा गणेशोत्सव जगभर प्रसिद्ध असून पुणे शहरात सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांसह घरगुती गणेशोत्सवात देखील सामाजिक विषयांवर देखावे केले जातात.

Sanket Balkawade recreates the look of the perfect Lal Mahal in Narayan Peth, Pune
पुण्यातील पठ्ठ्यानं साकारला हुबेहूब लाल महालचा देखावा!

अडीच बाय तीन फूटांमध्ये लाल महाल : पुण्यातील नारायण पेठ येथे राहणाऱ्या संकेत बलकवडे यांनी अडीच बाय तीन फूटांमध्ये अतिशय सुंदर असा लाल महाल साकारला आहे. या महालमध्ये संकेत बलकवडे यांनी छत्रपती शिवाजी महाराज यांनी शाहिस्तेखानाची बोटं छाटली होती, ते दृश्य तसंच छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या मावळ्यांचं दृश्य देखील साकारण्यात आलं आहे.

पुण्यातील पठ्ठ्यानं साकारला हुबेहूब लाल महालचा देखावा!

लाल महाल लाकडात आणि शीटमध्ये : देखाव्याबाबत संकेत बलकवडे यांनी सांगितलं की, "लाल महाल लाकडात आणि शीटमध्ये बनविण्यात आला आहे. प्रत्येक गोष्टीचं लेझर कटिंग करून डिझाईन तयार करण्यात आली आहे. तसंच मी पुणे शहरात लहानाचा मोठा झालो असून पुणे शहरातील इतिहासाचा साक्षीदार असलेल्या लाल महालचा देखावा साकारायचा आहे. हे मी मागच्याच वर्षी ठरवलं होतं," असं संकेत बलकवडे यांनी सांगितलं.

Sanket Balkawade recreates the look of the perfect Lal Mahal in Narayan Peth, Pune
पुण्यातील पठ्ठ्यानं साकारला हुबेहूब लाल महालचा देखावा!

छत्रपती शिवाजी महाराजांचा इतिहास सांगण्याचा प्रयत्न : याचबरोबर, "दोन महिन्यांपूर्वी मी लाल महाल येथे जाऊन सकाळी, दुपारी आणि संध्याकाळी फोटो काढून तिथं काय-काय कशा पद्धतीनं लावण्यात आले आहे. याचा अभ्यास केला आणि गणेशोत्सवासाठी केलेल्या देखाव्यात या छोट्या छोट्या गोष्टी तयार केल्या. तसंच प्रत्येक ठिकाणी मावळे लावून छत्रपती शिवाजी महाराज यांचा इतिहास सांगण्याचा प्रयत्न केला आहे," असं संकेत बलकवडे यांनी म्हटलं आहे.

Sanket Balkawade recreates the look of the perfect Lal Mahal in Narayan Peth, Pune
पुण्यातील पठ्ठ्यानं साकारला हुबेहूब लाल महालचा देखावा!

गणेशोत्सवानंतर देखावा लाल महाल इथं देणार : याशिवाय, "या देखाव्यात छत्रपती शिवाजी महाराज यांनी शाहिस्तेखानाची बोटं छाटली होती, ते दृश्य देखील साकारण्यात आला आहे, " असं संकेत बलकवडे यांनी सांगितलं. दरम्यान, गणेशोत्सवानंतर हा देखावा लाल महाल इथं देणार असल्याची इच्छा देखील संकेत बलकवडे यांनी व्यक्त केली आहे.

