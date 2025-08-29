ETV Bharat / state

एक इंचांपासून सहा इंचांपर्यंत... 43 हजार 500 गणेश मूर्तींचा साठा, संजय क्षत्रिय यांची 30 वर्षांची अनोखी गणेश साधना - GANESH UTSAV 2025

नाशिकच्या एका मूर्तीकारानं 43 हजार 500 सुक्ष्म गणेश मुर्ती साकारल्या आहेत. संजय क्षत्रिय असं गणेश मूर्तीकाराचं नाव असून 51 हजार मूर्ती बनवण्याचा त्यांचा मानस आहे.

Sanjay Kshatriya Nashik
गणेश मूर्ती साकारताना संजय क्षत्रिय (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 29, 2025 at 1:51 PM IST

Updated : August 29, 2025 at 2:37 PM IST

2 Min Read

नाशिक : जिल्ह्यातील सिन्नर तालुक्यात राहणारे गणेशभक्त संजय क्षत्रिय यांनी गणेशोत्सवाच्या भक्तिभावात एक अद्वितीय कार्य केलं आहे. गेल्या 30 वर्षांपासून, पत्नी आणि मुलीच्या सहकार्यानं त्यांनी तब्बल 43,500 सूक्ष्म गणेश मूर्ती तयार केल्या आहेत.

संजय क्षत्रिय (ETV Bharat)

या मूर्ती मातीपासून साकारलेल्या असून अत्यंत बारकाईनं आणि श्रद्धेनं घडवलेल्या आहेत. विशेष म्हणजे, प्रत्येक मूर्तीमध्ये एक वेगळेपण, एक आगळं वैशिष्ट्य आहे. मूर्तींचे आकार एक इंचांपासून ते सहा इंचांपर्यंत आहेत, आणि प्रत्येक मूर्तीमध्ये गणेशाच्या विविध भावमुद्रा, शैली व अलंकारांची विविधता दिसून येते.

Sanjay Kshatriya Nashik
संजय क्षत्रिय यांनी बनवलेली सुक्ष्म मूर्ती (ETV Bharat)

मूर्तींचा आकार पाव इंचांपासून ते तीन इंचांपर्यंत : सिन्नर तालुक्यात राहणारे आणि रंगकाम करणारे संजय क्षत्रिय हे नाव आज गणेशभक्तांमध्ये एक आगळंवेगळं स्थान निर्माण करत आहे. एकदा गणेश मूर्ती पाहताना त्यांच्या मनात सूक्ष्म गणेशमूर्ती तयार करण्याची कल्पना रुजली आणि याच प्रेरणेतून त्यांच्या कलात्मक प्रवासाची सुरुवात झाली. सुरुवातीला त्यांनी व्हाईटनिंग पावडर आणि डिंकाचा वापर करून सुमारे तीन इंच उंचीच्या विविध रूपातील एक हजार गणेश मूर्ती तयार केल्या. ही त्यांची पहिली कलाकृती होती. या कलाकृती पाहण्यासाठी स्थानिक लोकांनी गर्दी केली आणि त्यांच्या कलेचं भरभरून कौतुक केलं. आपलं उत्पन्न मर्यादित असतानाही, संजय क्षत्रिय यांनी कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करत गणेशभक्ती आणि कलाप्रेम यामध्ये कोणताही तडजोड केली नाही. मागील 30 वर्षांत, त्यांनी आपल्या पत्नी वंदना आणि मुली पूजा व अक्षदा यांच्या सहकार्यानं तब्बल 43,000 हून अधिक सूक्ष्म गणेश मूर्ती साकारल्या आहेत. या मूर्ती शाडू माती आणि डिंकाचा वापर करून अत्यंत कुशलतेनं बनवल्या आहेत. या मूर्तींचा आकार पाव इंचांपासून ते तीन इंचांपर्यंत असून, काही मूर्ती तीनमुखी, तर काही पंचमुखी स्वरूपात साकारण्यात आल्या आहेत. संजय क्षत्रिय आणि त्यांचं कुटुंब दररोज काही तास हा छंद जोपासत असून, मागील तीन दशकं ते न थकता ही कला आणि भक्ती एकत्रित करत आहेत.

Sanjay Kshatriya Nashik
संजय क्षत्रिय यांनी बनवलेली सुक्ष्म मूर्ती (ETV Bharat)

संजय क्षत्रिय यांचं कार्य :

कलाकार संजय क्षत्रिय यांनी सूक्ष्म गणेश मूर्तींसोबतच विविध साहित्यांचा वापर करून अनेक आगळ्या-वेगळ्या कलाकृती साकारल्या आहेत. त्यांनी एक लाख आगपेटीच्या काड्यांपासून मुंबईतील सिद्धिविनायक मंदिराची प्रतिकृती साकारली आहे. तसेच, 11 किलो कापसापासून दिल्लीतील अक्षरधाम मंदिराची प्रतिकृती साकारली.

Sanjay Kshatriya Nashik
संजय क्षत्रिय यांनी बनवलेली सुक्ष्म मूर्ती (ETV Bharat)
  • 25 किलो साबुदाणा आणि फेव्हिकॉलचा वापर करून ताजमहालाची प्रतिकृती साकारली.
  • 11 हजार सूक्ष्म गणेश मूर्तींपासून साकारला महागणेश.
  • 82 गणेश मूर्तींपासून तयार केलेली दहीहंडी.
  • एका सुपारी कोरल्या 11 सूक्ष्म गणेश मूर्ती.
  • गाण्याच्या ऑडिओ कॅसेटवर सुईने कोरल्या 1100 गणेश मूर्ती

अमिताभ बच्चन यांनी पत्राद्वारे कौतुक केलं : संजय क्षत्रिय यांनी यंदा तीन महिन्यांच्या मेहनतीतून 12 ज्योतिर्लिंगांसह 51 मंदिरे साकारली आहेत. या सर्व कलाकृती पूर्णपणे भिंगाच्या काचेचा वापर करून अत्यंत सूक्ष्म आणि बारकाईने तयार करण्यात आल्या आहेत. त्यांच्या या अद्वितीय कलाकृतीचं महानायक अमिताभ बच्चन यांनीही पत्राद्वारे कौतुक केलं आहे.

Sanjay Kshatriya Nashik
संजय क्षत्रिय सुक्ष्म मूर्ती बनवताना (ETV Bharat)

51 हजार सूक्ष्म गणेश मूर्ती बनवण्याचा संकल्प : कलाकार संजय क्षत्रिय यांनी आतापर्यंत 43 हजार 500 सूक्ष्म गणेश मूर्ती साकारल्या असून, आता 51 हजार मूर्ती बनवण्याचा संकल्प त्यांनी केला आहे. त्यांच्या मते, मोठ्या मूर्तींपेक्षा सूक्ष्म गणेश मूर्ती तयार करणं अधिक अवघड असून, त्यासाठी जास्त वेळ आणि बारकाईची गरज असते. मात्र हा छंद जडल्यामुळे गेल्या ३० वर्षांपासून ते हे कार्य सातत्यानं करत आहेत. या संपूर्ण प्रवासात त्यांना पत्नी आणि दोन मुलींचं मोलाचं सहकार्य लाभलं आहे. छंद जोपासताना लाखो रुपयांचा खर्च झाला असून, घर चालवताना अनेक अडचणींना सामोरं जावं लागलं. मात्र, गणरायाच्या कृपेनं सर्व विघ्न दूर झाली आणि हा छंद अविरत सुरू राहिला. लोकांकडून मिळणाऱ्या कौतुकामुळे प्रेरणा मिळते, असंही त्यांनी सांगितलं.


हेही वाचा

नाशिक : जिल्ह्यातील सिन्नर तालुक्यात राहणारे गणेशभक्त संजय क्षत्रिय यांनी गणेशोत्सवाच्या भक्तिभावात एक अद्वितीय कार्य केलं आहे. गेल्या 30 वर्षांपासून, पत्नी आणि मुलीच्या सहकार्यानं त्यांनी तब्बल 43,500 सूक्ष्म गणेश मूर्ती तयार केल्या आहेत.

संजय क्षत्रिय (ETV Bharat)

या मूर्ती मातीपासून साकारलेल्या असून अत्यंत बारकाईनं आणि श्रद्धेनं घडवलेल्या आहेत. विशेष म्हणजे, प्रत्येक मूर्तीमध्ये एक वेगळेपण, एक आगळं वैशिष्ट्य आहे. मूर्तींचे आकार एक इंचांपासून ते सहा इंचांपर्यंत आहेत, आणि प्रत्येक मूर्तीमध्ये गणेशाच्या विविध भावमुद्रा, शैली व अलंकारांची विविधता दिसून येते.

Sanjay Kshatriya Nashik
संजय क्षत्रिय यांनी बनवलेली सुक्ष्म मूर्ती (ETV Bharat)

मूर्तींचा आकार पाव इंचांपासून ते तीन इंचांपर्यंत : सिन्नर तालुक्यात राहणारे आणि रंगकाम करणारे संजय क्षत्रिय हे नाव आज गणेशभक्तांमध्ये एक आगळंवेगळं स्थान निर्माण करत आहे. एकदा गणेश मूर्ती पाहताना त्यांच्या मनात सूक्ष्म गणेशमूर्ती तयार करण्याची कल्पना रुजली आणि याच प्रेरणेतून त्यांच्या कलात्मक प्रवासाची सुरुवात झाली. सुरुवातीला त्यांनी व्हाईटनिंग पावडर आणि डिंकाचा वापर करून सुमारे तीन इंच उंचीच्या विविध रूपातील एक हजार गणेश मूर्ती तयार केल्या. ही त्यांची पहिली कलाकृती होती. या कलाकृती पाहण्यासाठी स्थानिक लोकांनी गर्दी केली आणि त्यांच्या कलेचं भरभरून कौतुक केलं. आपलं उत्पन्न मर्यादित असतानाही, संजय क्षत्रिय यांनी कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करत गणेशभक्ती आणि कलाप्रेम यामध्ये कोणताही तडजोड केली नाही. मागील 30 वर्षांत, त्यांनी आपल्या पत्नी वंदना आणि मुली पूजा व अक्षदा यांच्या सहकार्यानं तब्बल 43,000 हून अधिक सूक्ष्म गणेश मूर्ती साकारल्या आहेत. या मूर्ती शाडू माती आणि डिंकाचा वापर करून अत्यंत कुशलतेनं बनवल्या आहेत. या मूर्तींचा आकार पाव इंचांपासून ते तीन इंचांपर्यंत असून, काही मूर्ती तीनमुखी, तर काही पंचमुखी स्वरूपात साकारण्यात आल्या आहेत. संजय क्षत्रिय आणि त्यांचं कुटुंब दररोज काही तास हा छंद जोपासत असून, मागील तीन दशकं ते न थकता ही कला आणि भक्ती एकत्रित करत आहेत.

Sanjay Kshatriya Nashik
संजय क्षत्रिय यांनी बनवलेली सुक्ष्म मूर्ती (ETV Bharat)

संजय क्षत्रिय यांचं कार्य :

कलाकार संजय क्षत्रिय यांनी सूक्ष्म गणेश मूर्तींसोबतच विविध साहित्यांचा वापर करून अनेक आगळ्या-वेगळ्या कलाकृती साकारल्या आहेत. त्यांनी एक लाख आगपेटीच्या काड्यांपासून मुंबईतील सिद्धिविनायक मंदिराची प्रतिकृती साकारली आहे. तसेच, 11 किलो कापसापासून दिल्लीतील अक्षरधाम मंदिराची प्रतिकृती साकारली.

Sanjay Kshatriya Nashik
संजय क्षत्रिय यांनी बनवलेली सुक्ष्म मूर्ती (ETV Bharat)
  • 25 किलो साबुदाणा आणि फेव्हिकॉलचा वापर करून ताजमहालाची प्रतिकृती साकारली.
  • 11 हजार सूक्ष्म गणेश मूर्तींपासून साकारला महागणेश.
  • 82 गणेश मूर्तींपासून तयार केलेली दहीहंडी.
  • एका सुपारी कोरल्या 11 सूक्ष्म गणेश मूर्ती.
  • गाण्याच्या ऑडिओ कॅसेटवर सुईने कोरल्या 1100 गणेश मूर्ती

अमिताभ बच्चन यांनी पत्राद्वारे कौतुक केलं : संजय क्षत्रिय यांनी यंदा तीन महिन्यांच्या मेहनतीतून 12 ज्योतिर्लिंगांसह 51 मंदिरे साकारली आहेत. या सर्व कलाकृती पूर्णपणे भिंगाच्या काचेचा वापर करून अत्यंत सूक्ष्म आणि बारकाईने तयार करण्यात आल्या आहेत. त्यांच्या या अद्वितीय कलाकृतीचं महानायक अमिताभ बच्चन यांनीही पत्राद्वारे कौतुक केलं आहे.

Sanjay Kshatriya Nashik
संजय क्षत्रिय सुक्ष्म मूर्ती बनवताना (ETV Bharat)

51 हजार सूक्ष्म गणेश मूर्ती बनवण्याचा संकल्प : कलाकार संजय क्षत्रिय यांनी आतापर्यंत 43 हजार 500 सूक्ष्म गणेश मूर्ती साकारल्या असून, आता 51 हजार मूर्ती बनवण्याचा संकल्प त्यांनी केला आहे. त्यांच्या मते, मोठ्या मूर्तींपेक्षा सूक्ष्म गणेश मूर्ती तयार करणं अधिक अवघड असून, त्यासाठी जास्त वेळ आणि बारकाईची गरज असते. मात्र हा छंद जडल्यामुळे गेल्या ३० वर्षांपासून ते हे कार्य सातत्यानं करत आहेत. या संपूर्ण प्रवासात त्यांना पत्नी आणि दोन मुलींचं मोलाचं सहकार्य लाभलं आहे. छंद जोपासताना लाखो रुपयांचा खर्च झाला असून, घर चालवताना अनेक अडचणींना सामोरं जावं लागलं. मात्र, गणरायाच्या कृपेनं सर्व विघ्न दूर झाली आणि हा छंद अविरत सुरू राहिला. लोकांकडून मिळणाऱ्या कौतुकामुळे प्रेरणा मिळते, असंही त्यांनी सांगितलं.


हेही वाचा

Last Updated : August 29, 2025 at 2:37 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

SANJAY KSHATRIYA MICRO GANESH IDOLSSANJAY KSHATRIYA NASHIKसंजय क्षत्रियMICRO GANESH IDOLS NASHIKGANESH UTSAV 2025

Quick Links / Policies

विश्लेषणात्मक वार्तांकन

Kawasaki KLX230R S 2026 भारतात 1.94 लाखात लॉंच

फॅटी लिव्हरच्या समस्येनं त्रस्त आहात? आहारात समावेश करा 'ही' फळ

होंडाची नवीन इलेक्ट्रिक मोटरसायकल 2 सप्टेंबरला होणार सादर

पावसाळ्यातील आजारांपासून मुलांचा बचाव कसा करायचा? फॉलो करा या टिप्स

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.